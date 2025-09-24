樺加沙打風｜「極端情況」未頒布 政府料改發三號風球時「市面基本復常」｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，在多區造成塌樹、水浸、山泥傾瀉等，港鐵表示評估需頗長時間修復露天路段情況。外界關注，由政務司長陳國基主持的極端天氣督導委員會會否頒布「極端情況」停課停工。政府傍晚發稿指，委員會統籌協調各部門，已提早開展善後工作，以期讓市面盡快復常，據目前評估，各主要道路及公共交通預計可在改發三號強風信號時恢復通行，讓市面基本復常。

政府：全方位善後讓市面盡快復常

政府表示，隨着樺加沙開始逐漸遠離，在確保安全的前提下，各政府部門已提早開展全方位善後工作，以期讓市面盡快復常。陳國基主持應對極端天氣督導委員會會議，聽取相關局長和部門首長的最新匯報，檢視最新應急及善後工作進展。

政府指，各政府部門正投入一切所需人力和物力，加快處理主幹道及主要巴士路線的障礙物。據目前評估，各主要道路及公共交通預計可在天文台改發三號強風信號時恢復通行，讓市面基本復常。

應對極端天氣督導委員會提醒市民，雖然風暴正遠離香港，但現時本港天氣仍然不穩定，呼籲市民繼續留意政府發放的最新消息。

路政署：共收到約 1050 宗塌樹報告

截至今日下午五時，本港共有19宗確認水浸個案，已完成處理其中14宗，渠務署有信心餘下5宗個案可在一至兩小時處理妥當；屋宇署緊急事故控制中心共接獲25宗關於招牌及地盤棚架等緊急事故個案，至今已完成處理22宗個案。

土力工程處共接獲四宗山泥傾瀉報告，事故地點位於西營盤、屯門、赤柱和涌背，其中兩宗涉及塌樹引致斜坡和擋土牆損毁。

風暴造成全港多區塌樹，截至今日下午五時，路政署共收到約1050宗塌樹報告，消防處共處理了393宗樹木倒塌報告。為了加快處理效率，發展局已物色50多幅分佈各區的政府土地，供各部門臨時擺放塌樹及雜物，稍後再安排送往堆填區。

環保署在三個堆填區及Y·PARK [林．區]預留臨時木料廢物收集區，接收及暫存塌樹廢物，並準備應急的鋸木及碎木機，以盡快協助清理塌樹廢物，當中可回收的樹木將被送往Y-PARK回收再造。

「極端情況」機制六年來僅動用一次

2018年山竹襲港後對香港造成嚴重影響，多處因塌樹而導致公共運輸服務大癱瘓，時任特首林鄭月娥只呼籲僱主僱員「互諒互讓」，惹來市民猛烈批評。政府翌年修訂《颱風及暴雨警告下工作守則》，政務司司長會在需要時召開應對極端天氣督導委員會會議，考慮宣佈「極端情況」，除與僱主訂立協定的人員外，僱員應留在原來的地點或安全地點，不要啟程上班，工傷、缺勤等情況受勞工法例保障。

據政府文件，當遇上「超強颱風或其他大規模天災」，政務司司長將召開跨部門督導委員會會議，訂立各項工作的緩急優次，讓市民盡快恢復正常的生活。「若天災帶來極端而廣泛的影響」，例如廣泛地區水浸、嚴重山泥傾瀉，或公共交通服務嚴重受阻，督導委員會會考慮作出「極端情況」公布，讓市民留在原來安全地點。相關「極端情況」機制設立至今，僅於2023年9月「世紀黑雨」期間發出過一次。