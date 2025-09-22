樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
樺加沙打風｜三號強風信號生效 超前確認周二下午 2:20 八號風球｜不斷更新｜Yahoo
樺加沙以超強颱風進入呂宋海峽，本周中期對珠江口構成相當大威脅。
【2025-09-22 21:45】
【Yahoo 新聞報道】三號強風信號在晚上 9 時 40 分發出。天文台表示，將於明日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（24 日）早上最接近珠江口一帶。預料本港星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。市民請採取適當預防措施。
下午 10 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 680 公里，即在北緯 19.5 度，東經 120.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過南海北部。
【2025-09-22 17:30】
一號戒備信號現正生效。天文台表示，會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。
超強颱風樺加沙正在橫過呂宋海峽。在今日下午，樺加沙的風暴中心途經海峽當中巴布延群島（Babuyan Islands），風眼並且通過卡拉延島（Calayan Island）。有身處卡拉延島的網民目擊樺加沙風眼通過時曾見藍天白雲。
下午 5 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 780 公里，即在北緯 19.4 度，東經 121.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。
LOOK: "STADIUM EFFECT" OBSERVED #RAGASA
Category 5 Super Typhoon Ragasa (loc. name #NandoPH) made landfall over Calayan Island in the province of Cagayan 3PM local time. As the eye emerged over the island, citizens captured blue skies and sunshine.
📸 Almira Paeldilan Patutino pic.twitter.com/FcGIKC0Uly
— TyphoonKPH (@TyphoonKph) September 22, 2025
【2025-09-22 12:23】
天文台在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號。天文台並且「超前部署」，在發出一號信號之時就確認會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。
按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強。預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。 市民請採取適當預防措施。
正午 12 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 890 公里，即在北緯 19.4 度，東經 122.1 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。
【2025-09-22 07:45】
天文台在早上 7 時 45 分表示，會在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號，並會考慮在今晚 8 至 10 時改發三號強風信號。
天文台說，超強颱風樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，又形容樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成「相當威脅」。隨著樺加沙逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。預料本港星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若。市民請儘快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台的最新天氣消息。
上午五時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏北約 590 公里，即香港之東南偏東約 1,040 公里預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，移向呂宋海峽一帶，明日逐漸靠近廣東沿岸。
天文台在 5 時評估，樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 230 公里，稍弱於 2018 年山竹登陸呂宋前的每小時 250 公里。
深夜至凌晨完成眼壁置換 風眼更大
樺加沙在昨晚深夜至今日凌晨完成了一次眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。在眼壁置換期間，熱帶氣旋會在原本的眼牆以外，再形成新一道「外眼牆」，原本眼牆會變成「內眼牆」。在置換過程當中，外眼牆會逐步移入內眼牆，最後取而代之，讓原本的外眼牆成為新的唯一眼牆。
一般而言，熱帶氣旋的強度會在眼壁置換過程當中稍為下降，但在置換後強度就會回升，而且令風眼的面積擴大，意味着風眼外圍最強風力，即眼壁的風圈亦會擴大，而眼壁置換通常發生於超強颱風當中。從氣象衛星提供的紅外線雲圖見到，樺加沙在經歷眼壁置換之後，風眼明顯變大。
值得留意的是，如果條件適合，熱帶氣旋可以在發展過程當中發生多於一次眼壁置換。
【2025-09-21 17:30】
天文台取消黃色暴雨警告信號。
天文台在早上 9 時 10 分發出黃雨警告，到下午 5 時 30 分取消。
【2025-09-21 16:30】
天文台在下午 4 時 25 分發出「特別天氣提示」，表示會在星期一（22 日）中午前後發出一號戒備信號。
天文台提醒，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
下午 4 時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約 690 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。天文台在下午 2 時評估，現時樺加沙的中心附近最高持續風速為每小時 220 公里，預計明日日間呂宋海峽時，風速會達每小時 240 公里。預料樺加沙會在周三早上在香港以南 100 公里內近距離掠過，之後在下午於廣東西部沿岸登陸前，樺加沙仍然能夠維持超颱強度。
美國聯合颱風預報中心（JTWC）今日表示，以 1 分鐘平均風速計，樺加沙的強度已達到每小時 140 海里（259 公里），成為今年西北太平洋首個達到「五級」（Category 5）強度的熱帶氣旋。
【2025-09-21 11:40】
超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」，繼昨日之後再上調本港風力預測，星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。
天文台又提到周二（23 日）風力，吹 5 至 6 級清勁至強風，稍後吹強風至烈風 7 至 8 級，離岸及高地達 9 級烈風，意味着本港普遍地區最早在周二稍後就會受烈風影響。
天文台提醒，雖然星期一（22 日）本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
【2025-09-21 04:20】
天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。
臨近珠江口強度續維持
據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。
天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 21:30】
樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。
天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間
天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。
【2025-09-20 12:35】
樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 11:35】
天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。
天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-20 11:15】
樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-19 16:40】
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。
天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。
最新預測：香港以南近距離掠過
最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。
現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。
【2025-09-19 11:40】
樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
其他人也在看
樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近本港，政務司司長陳國基今午（22日）與官員巡視各區後見記者。天文台預測，超強颱風將於周三（24日）上午最接近本港，陳國基提醒市民、機構及商戶盡快為未來兩天的持續惡劣天氣，做好應急、防風、防水浸的準備。他呼籲市民切勿追風逐浪，應留在安全地方，如有人不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。他又呼籲僱主以僱員安全為首要考慮，稱如有僱主不合理地將員工安危置之不理，「佢自己過意唔去」之餘，亦可能觸犯法例，「強烈希望僱主以上班安全為首要考慮」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課 醫管局取消周三所有非緊急服務｜Yahoo
由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日就超強颱風樺加沙的評估和預測而發放最新資訊，各部門都推出措施應對，其中教育局宣布，所有學校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23 日）及後日（24 日）將停課。停課期間，學校暫停接收 2026 年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至 9 月 30 日。家長亦可選擇於周五（26 日）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮明午 1 至 4 時掛八號風球。政務司司長陳國基今日呼籲僱主顧及打工仔安危，但未建議停工。《Yahoo新聞》今日黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 10 小時前
樺加沙襲港｜水浸黑點居民加緊準備 渠務署裝擋水板派沙包(何潁之報道)
【Now新聞台】超強颱風樺加沙逼近，居住水浸黑點居民加緊準備，渠務署亦實施一系列措施，當中包括在預測嚴重水浸地點加裝擋水板和派沙包。 大埔林村谷盆地是渠務署四大水浸黑點之一，有坪朗村居民在外牆裝上圍板及門口裝上擋水板，居民指以往打風都會水浸。居民鍾太：「基本上會有水閘，我已經設置一些沙包，因為(洪水)有機會在後方湧過來，此處是激流，不是河流，是激流，水超過圍牆位置。」在大埔坪朗村，有居民稱早前有政府部門前來派發沙包，每戶只得兩至三個，遠遠不足夠抵禦雨水沖擊，居民要自己搶購防災措施。而在三門仔村，居民亦已做好準備。三門仔村漁民代表石先生：「為這個風暴已經組織一隊人在此，他們說今晚開始為有需要的村民升高電器或將擋水板封好。」渠務署緊急應變隊伍安排吸水機械人「小禹1號」在村內候命。連同三門仔村，渠務署預測11個地點可能嚴重水浸，水深近1米。署方會加派20隊緊急應變隊，總數增至200隊，到各區處理水浸及清渠，又派發4萬個沙包，土木工程拓展署亦會派1萬個。民政事務總署庇護中心提早周二早上8時開放，亦會經關愛隊呼籲高風險地區居民撤離。渠務署增購的4部龍吸水亦會投入運作，總數增至10部。渠務署署長莫now.com 新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風︱香港樓宇能承受 200 公里以上持續風速 高層搖晃屬正常︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】隨着超強颱風「樺加沙」逐步逼近香港，不少市民關注高樓大廈能否抵禦狂風。根據屋宇署發出的《香港風力效應作業守則 2019》（下稱《守則》），本港樓宇在設計階段已按照國際工程標準計算風壓及結構反應，能承受極高強度的颱風風力。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 3 小時前
樺加沙打風｜寵物酒店、洗車店、Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
曾志偉與內地導演智慧較量 否認TVB沒落 霸氣強調今年有錢賺
無綫電視總經理（節目內容營運）曾志偉近日為內地熱播綜藝節目《王牌對王牌》擔任嘉賓，於節目其中一個環節中與內地導演唐國強展開一場智慧較量，各不相讓。Yahoo 娛樂圈 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜天文台料周三最近本港時維持超颱強度 山竹天鴿水浸地區料因風暴潮再浸｜Yahoo
超強颱風樺加沙料於周三（24 日）最接近本港，構成相當威脅。天文台高級科學主任蔡振榮今早（22 日）在電台節目表示，天文台會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號，本港天氣會在明日（23 日）下午急速轉壞，周三本港普遍吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。蔡振榮又提醒市民提防風暴潮，指沿岸水位可能與 2017 年天鴿及 2018 年山竹襲港時相若，要有心理準備當年受水浸影響的地區，在今次風暴襲港期間都會水浸，呼籲市民盡快做好一切防風、防水浸準備。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
颱風樺加沙｜打風開冷氣會燒摩打？開抽氣扇有危險？ 工程師解答常見疑問｜Yahoo
過往風暴襲港期間，曾有住宅的冷氣機被吹入屋或吹出屋外，颱風帶來暴雨亦會引致冷氣機或抽氣扇邊緣位置滲水入屋。有工程師建議，風暴下住戶應關緊門窗，以免產生對流空氣吹跌冷氣機；同樣道理，打風時不應開動抽氣扇，以免造成負壓，影響家居安全。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
向太拒談于朦朧墮樓無奈指「這個講不了」 拍片爆有女明星哭訴被潛規則
向太（陳嵐）近年加入內地直播及短視頻平台，敢言嘅佢早前曾先後談及梅豔芳及劉德華等明星往事，不過早前佢喺直播嘅時候被問及近期傳得沸沸揚揚嘅于朦朧墮樓身亡一事時，罕有拒絕回應，更無奈直言「這個講不了」。Yahoo 娛樂圈 ・ 6 小時前
Charlie Kirk 中槍亡︱近 10 萬人參與追悼會 遺孀稱已原諒兇手 特朗普：美國自由的殉道者︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】美國總統特朗普在亞利桑那州出席保守派青年領袖新星查理・柯克（Charlie Kirk）的追悼會時，形容他是「美國的偉大英雄」和「烈士（martyr）」。現場近 10 萬人出席，歷時長達 5 小時，柯克妻子亦有出席，稱自己已原諒槍手，並宣布將接任「美國轉折點」（Turning Point USA）的行政總裁。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
樺加沙逼近恐現「山竹級」水浸 歷年這些海景屋苑跌價最甘
強颱風樺加沙逼近香港，或重演山竹級水浸。回顧杏花邨、將軍澳、海怡半島等臨海屋苑災後樓價走勢，數據揭示誰跌幅最大。Yahoo 地產 ・ 14 小時前
蒲福氏風級｜幾時打風？教你睇天氣預報字句 強風烈風 8 級風等術語可能有暗示｜天氣知識｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸迫近，料在周三（24 日）為本港帶來惡劣天氣。每逢風季，香港市民都會關注熱帶氣旋襲港的消息，由於打風隨時影響返工返學行程，市民對於會否發八號信號也特別關心，更會從不同數據和資料當中嘗試找出答案。其實，我們經常能夠從天文台的風暴消息，以至「九天天氣預報」當中，見到例如「6 級風」、「8 級風」、「強風」、「烈風」等字眼，這些都是跟「蒲福氏風級」（Beaufort wind force scale）相關。讀懂之後，也許你都對會否掛波，何時掛波、掛甚麼波，多一個較具把握的估計。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
照顧照顧者（一）｜妻患病丈夫不離棄親身照顧拒送院舍 憶當初不知病情公院「零解釋」
9 月 21 日是「世界認知障礙症日」，在人口老化的社會如香港，認知障礙也已經成為一大公共衞生難題，至 2039 年，預料患病人口會達到 30 萬人。比起其他如中風以至癌症等長者常見的病症，認知障礙症因影響病者的表達、思維等能力，對照顧者構成的壓力尤其沉重，而基於認知障礙症的患病多為長者，因此不少照顧者的年齡也不輕，甚至「以老護老」的情況也所在多數。雖然家人支援、照顧者支援都並非新課題，但在認知障礙症的病例上，其需要更見逼切。 現年 81 歲的岑先生，年輕時從澳門來港，在一間油站工作，「那時是 60 年代……其他人會來油站取水，她的爸爸是做大排檔的，會來取水，就認識了她。」他笑言，自己當時在香港舉目無親，「見到有個後生女，又漂亮，就每天幫她推水回去大排檔。」他與年輕十年的太太，就這樣開始交往，「太約拍拖年多後，就結婚了。」Yahoo 健康 ・ 1 天前
Coach手袋低至33折！GenZ最愛Brooklyn 28、新款Empire 34比官網平近$700、官網斷貨Swing Zip袋都有折！
Coach手袋近年設計風格大改，當中Coach Brooklyn系列手袋曾一度成為Lyst熱搜排名第一名，更受不少GenZ喜愛熱捧，可見人氣極高！想平價入手Coach手袋，Yahoo購物專員有好推介，網購平台Zalora有不少Coach手袋優惠，包括有人氣Brooklyn系列手袋、2025年夏季新款Empire 34手袋都比官網平，還有Coach香港官網賣斷貨的Swing Zip袋都有折，即抵精選抵買推介！Yahoo Style HK ・ 13 小時前
1號戒備信號生效 超強颱風「樺加沙」殺入港750公里
【on.cc東網專訊】天文台在今日(22日)正午12時20分發出1號戒備信號。在今晚7時，超強颱風「樺加沙」集結在香港之東南偏東約750公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北on.cc 東網 ・ 9 小時前
「Blue Coast II」以2016.4萬元售出一三房戶
超強颱風「樺加沙」預計明日逼近香港，本港將迎來烈風、暴雨及風暴潮，其強度可媲美早年「天鴿」與「山竹」襲港時期。在超強颱風迫近之際，市民紛紛提前做好防風準備，並忙於儲備食物。在風暴來臨前夕，卻有買家把握時機入市，以2016.4萬港元購入「Blue Coast II」一個三房一套連儲物房及洗手間間隔，該單位位於第5座40樓B室，實用面積781平方呎，呎價約2.5818萬港元。據了解，買家為本地客戶，先前已多次實地考察該項目。此次因應颱風逼近，考慮到項目擁專𨋢Bluestar，與大型商場及鐵路無縫連接，即使天氣惡劣，住戶仍可方便購物和儲備日常所需，因而加快決定於風暴前購入單位。 （BC)#長實 #港鐵 #Blue Coast IIinfocast ・ 8 小時前