樺加沙打風｜上水周日晚冧樹 4 人傷 料颱風增塌樹 政府預留土地堆放椏枝｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐步逼近本港，天文台預計周三（24日）風力達到烈風至暴風程度，並呼籲市民做好防風措施。暴風來臨前夕，昨晚上水已發生塌樹意外，壓中四名途人，受傷送院。

10米樹椏壓傷途人

昨晚約 11 時許，上水港鐵站 D 出口外的新運路，一棵高約 30 米的大樹，突然有一條長約 10 米的樹椏壓向過路處，有途人被壓傷及被困枝葉之間。救援人員到場，發現一男三女受傷，全部清醒送院治理。據報其中一名女子腳部傷勢較重，救護員即場為傷者作初步檢查及包紮，再由救護車送院治理。

面對超強颱風逼近，政務司司長陳國基昨日（21日）主持應對極端天氣督導委員會會議，全面檢視並進一步督導和統籌跨部門作全面和充分的準備及應變部署。其中發展局已加強預防及防禦措施，統籌應對水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全等準備工作。政府預料樺加沙襲港期間可能導致較多塌樹及較大交通影響，為此，發展局更已經預留土地作臨時堆放塌樹椏枝之用。

政府指，樹木管理部門早前已完成高風險地點的樹木風險評估與處理工作。部門正進行新一輪巡查高人流和車流地區的樹木，針對潛在風險的樹木採取多項預防措施，包括移除危險樹木、修剪問題樹木、圍封可能受樹木倒塌影響的範圍，並設置告示提醒行人和場地使用者，以減低樹木風險。