樺加沙打風｜下周三本港普遍吹烈風 顯著風暴潮下沿岸水位或與山竹天鴿相若｜不斷更新｜Yahoo
樺加沙有機會以超強颱風姿態在下星期影響華南。
【2025-09-20 12:35】
【Yahoo 新聞報道】樺加沙來勢洶洶，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 11:35】
天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。
天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-20 11:15】
樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-19 16:40】
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。
天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。
最新預測：香港以南近距離掠過
最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。
現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。
【2025-09-19 11:40】
樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
