樺加沙打風｜信芯園向日葵田變汪洋 歷雙十號風球半年無收入 信哥仍寄語港人自強：花冇咗可以再種｜Yahoo 專訪
【Yahoo 新聞報道】元朗新田信芯園以向日葵花海聞名，今年受兩個十號風球接連蹂躪，樺加沙更將花田淹成汪洋。《Yahoo 新聞》記者昨（24日）徒步入村到農場視察，當時正值八號風球，場主梁日信忙於拯救向日葵，惟「信哥」指災害無法挽回，已半年無收入，但他仍笑著面對，寄語香港人要自強，天意雖難容，但「花冇咗可以再種」，冀有一天花海再為港人帶來歡顏。
信芯園自七月起接連受黑色暴雨及颱風韋帕蹂躪，種下的向日葵被全數淹沒，信哥在韋帕後重新秧苗，今年最後一批向日葵原定十月尾可盛開，讓市民進場參觀打卡，惜禍不單行。超強颱風樺加沙昨將信哥心血再次毀於一旦，「幾個月心血、人工、成本」損失達六位數字。
通宵拯救仍錯失黃金四小時
信哥昨日下午向記者展示花田水位深至他的大腿，當時正值八號風球及黃色暴雨警告生效，風力強勁，暴雨不斷。他表示在樺加沙進迫的十號風球之夜不敢睡覺，通宵用水泵將雨水抽走，冀能拯救向日葵。信哥解釋，當向日葵入水，有黃金四小時補救，若在限時內將雨水抽乾，向日葵仍有一線生機，惟災害無情，短短數小時內花田已變成汪洋。
除港人喜愛的向日葵，園內的農作物如富貴竹及稻米等均全軍覆沒。信哥表示今年「已經種完一批又一批，一好天又種」，但亦未能如願等到豐收之日，「我哋農夫係靠農作物維生，半年無收入㗎喇」。
盼政府疏通河道及補助農民
信哥表示，每逢暴雨，園田的去水能力均不足，「我哋呢度去水位得好窄，一落大雨就水浸」。為改善去水能力，信哥自費購入六部泵水機，但明顯未能應付今年的極端天氣，他希望政府部門能改善及疏通河道，便利自力更生的農民。
他亦希望政府改善補助農民的制度，認為全職農夫應按耕作量獲更多補貼，「有啲田根本冇種嘢都攞到補貼，我哋真正有種嘢又係咁樣攞補貼。希望問責官員、政府部門呢啲可以處理吓，改善制度」，又指「經濟唔好，政府啲錢要應使則使，就唔好俾錢啲冇種嘢嘅人。」
勉勵香港人「一齊撐落去」
面對颱風暴雨破壞，信哥頑強地笑著面對，表示「唔好氣餒，始終我哋香港會捱過嚴冬」，又謂「我哋（做農民）都好艱難，但係我哋都同香港人一齊撐落去」。信哥亦在社交平台分享短片，勉勵港人「天意難容，只有自強不息，同香港人一樣。」
信哥計劃在十月初再次秧苗，「賣慘我哋都唔想㗎，只有好返天之後繼續再嚟過」，寄望今年聖誕節之時花田再次盛開，「見到香港市民一家大細歡欣嘅笑臉。」
信芯園以向日葵花海聞名，四至九月是向日葵花季，是香港人假日打卡名勝，也是攝影愛好者聖地。然而這片花海或於兩年後消失。隨著新田科技城工程上馬，信芯園坐落的工程範圍最快將於 2026 年起收地，地政總署去年派員到信芯園劃上清拆標記。
