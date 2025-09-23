樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風｜全球今年最強熱帶颱風 菲 3 死台萬五人疏散 越泰嚴陣以待｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】今年全球最強風暴樺加沙正橫掃南海北部，除香港嚴陣以待，東南亞國家政府亦已陸續宣佈應對措施。其中泰國氣象部門警告，樺加沙將於今起（23 日）數天為泰國帶來暴雨。越南氣象部門亦正密切監測超級颱風去向，呼籲國民留意最新天氣預測。至於最先受災的菲律賓和台灣，截至今早各錄得三死七傷及六傷。
曼谷等地未來數日受大雨影響
路透社報道，樺加沙是今年最強勁的熱帶颱風。今午 12 時，樺加沙移動至香港東南約 420 公里，中心附近最高持續風速為每小時 220 公里。這股超級颱風不僅會吹襲香港及華南沿岸，東南亞國家也面臨挑戰，各國政府已作出部署。
預計樺加沙明日（24 日）會橫掃珠江口一帶，然後進襲廣西南部、越南、寮國及泰國。其中泰國氣象部門警告，樺加沙將會為泰國帶來廣泛暴雨，造成水浸及河道泛濫，受影響地區居民須保持警惕。當局預測，樺沙加會加劇泰國北部及東北部的季候風，包括曼谷在內的中部地區也會在今起的未來數日受大雨影響。
在越南，副總理陳紅河已指示各部門採取積極措施應對颱風威脅，對風災作最壞打算，減少財物損失。當局將確保所有本地船隻的船東及船長獲得風暴最新資訊，並指示他們遠離危險水域。根據目前預測颱風路徑，樺加沙將於日內吹襲越南北部及中北部地區。
山泥傾瀉活埋老翁
在最先受災的菲律賓，樺加沙昨日(22 日）掠過北呂宋時，最少已奪去三人生命。一名 74 歲老翁在 Benguet 省一條山區道路發生泥石流時遭活埋，救起送至醫院時證實不治，其餘兩名死者分別是 Calayan 及 Cagayan 北部小島的居民。
在台灣，中央災害應變中心表示，截至今早 7 時，全台共有 34 宗風災事故，造成六人受傷，傷者分別位於台東、花蓮、高雄、屏東及澎湖。在花蓮馬太鞍溪，凌晨 3 時後水位快速上升至警戒水平，民眾須疏散或在房屋二樓以上避難；蘇花錦文隧道入口在暴雨下山泥傾瀉已封閉截至今早 8 時，全台共有約 1.5 萬人須疏散。
