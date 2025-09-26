環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
樺加沙打風｜兩名南亞女子被指帶小童海怡半島觀浪 涉疏忽照顧兒童被捕｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，當局多番勸諭，仍有人到岸邊觀浪，保安局局長鄧炳強今早（25日）在電台訪問表示，會研究家長帶同子女觀浪，是否構成疏忽照顧兒童。警方同日下午拘捕兩名女子，她們被指帶小童到海怡半島觀浪，涉嫌疏忽照顧兒童。
警方交代案情時說，被捕的兩人，分別為 36 歲印度籍女子跟 32 歲斯里蘭卡籍女性朋友，兩人持有香港身份證。警方在香港仔一個單位採取拘捕行動時，同時在單位內找到印度籍女子的 8 歲兒子，他手腳明顯擦傷，送院檢查。
警方西區警區刑事總督察張蔚珊表示，在樺加沙襲港前，政府已經呼籲市民打風期間切勿追風逐浪，如果家長帶同子女作高風險行為，可能觸犯疏忽照顧兒童罪，違反《侵害人身罪條例》第 27 條，一經定罪最高可判監 10 年；警方對於個別人士帶幼童追風逐浪，表示強烈譴責，並指會繼續調查同類案件，追究責任。
其他人也在看
兩外籍女追風 涉疏忽照顧兒童被捕
【Now新聞台】兩名外籍女子涉嫌於樺加沙襲港期間，帶同一名男童到海怡半島觀浪，涉疏忽照顧兒童被捕。網上流傳片段可見，兩名女子及一名小童在岸邊與海浪自拍，期間巨浪拍打上岸，海水瞬間淹沒三人，水退後三人要捉住圍欄。警方接報調查，今午以涉嫌對所看管兒童、虐待或疏忽罪，拘捕男童的印度籍母親及其斯里蘭卡籍的朋友，警方今晚八時交代案情。 #要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
樺加沙打風︱柴灣一家三口墮海 救人漁民父子為港人 父親：唔使諗嘢 救人就救人︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」吹襲香港期間，柴灣防波堤發生一家三口被巨浪捲走意外，幸得操廣東話的漁民梁北喜與其子梁浩賢駕駛小艇及時救起。據報指，深圳市港澳流動漁民協會表示將予以嘉獎。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
樺加沙打風︱富麗敦酒店災後直擊 門口封木板 扶手梯碎裂變形 住客憶述：狂風暴雨 大樓搖晃︱Yahoo．多圖
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙橫掃香港，位於南區的海洋公園富麗敦酒店更遭巨浪沖爆玻璃門，有職員被沖跌，驚險影片在網上瘋傳。事發位置「探險家遊樂場」今日（25日）圍上木板遮擋，外牆金屬片剝落，門外車道佈滿泥沙。海洋徑尤其損毁嚴重，渠蓋、裝飾等重物被掀起，棕櫚樹斷裂，扶手電梯變形。有住客表示打風時在房間感到搖晃，雖然窗戶面海但未覺危險，因此看到沖毁酒店的影片時還以為是AI畫面。Yahoo新聞 ・ 14 小時前
樺加沙打風｜追風觀浪情況持續 江玉歡：政府宣傳教育已「做盡」應提升罰則｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，有市民到岸邊觀浪，被警方驅趕。立法會議員江玉歡認為，打風時追風逐浪是不負責任，她認為政府當局的宣傳教育工作已經「做盡」，應檢視現行法例，包括提升罰則。她又指出，除了《泳灘規例》可處理闖入已封閉泳灘的行為，現行的《遊樂場地規例》亦可引用，涵蓋政府管轄的遊樂場地，包括海濱長廊和海濱公園，在極端天氣下考慮關閉有關場地。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
泰國曼谷路陷現50公尺深坑 3500人緊急疏散 地鐵局檢查沿線所有隧道｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】泰國曼谷瓦吉拉醫院（Vajira Hospital）周三（24日）早上突然塌陷，形成直徑約 30 米、深約50米的巨大坑洞，當局緊急疏散醫院及周邊居民約 3500 人，所幸暫未有人員傷亡。地鐵管理局（MRTA）最新表示，事故或與附近的地鐵施工地盤有關，已立即停止施工，將作出詳細調查，並檢查沿線車站隧道。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
樺加沙打風︱義載醫護返工 熱心市民 12 小時載 40 人：幫助他們很開心︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，港人大多留在家中，但不少醫護人員仍需冒著狂風暴雨趕回醫院，緊守崗位。有司機自發提供免費接載服務，昨晚至今早期間，在葵青、沙田、九龍東一帶接載醫護人員來往住所和醫院。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙災後・圖輯｜將軍澳塌樹連連 海濱食肆場面混亂 清理工作展開｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，將軍澳昨日（24 日）受到狂風吹襲，多處地方塌樹，越堤浪將大量海水推往海濱，臨海食肆多受重創，滿目瘡痍。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
A-1 Bakery打風休業扣假 員工遭下令「封口」 店方否認扣例假：未發「額外假期日」︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】樺加沙襲港時多間商店暫停營業，繼The Flame旗下餐廳員工被扣例假，Ａ-1 Bakery也疑要求員工例假代替風假。有員工向《Yahoo新聞》投訴，指今年七月颱風韋帕襲港時，公司已將例假代替颱風假，擔心今次樺加沙亦有相同安排。近日有員工在網上聲討，Ａ-1 Bakery遭猛烈批評。員工透露公司今日更發「封口令」，指若有顧客等人問及風假問題，應回應：「好多謝你關心，我哋唔方便回應」，並指可向公司電郵查詢。Ａ-1 Bakery則向《Yahoo新聞》辯稱，由於惡劣天氣致部份員工值勤日數不足，故不獲發「額外假期日」。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
據悉兩人涉「追風」被捕 鄧炳強：研設例防止市民追風逐浪（湯偉圓報道）
【Now新聞台】樺加沙襲港期間不少人到海邊追風，據了解，兩人涉嫌「追風」被捕。此外，有一家三口因觀浪墮海，保安局局長鄧炳強表示會研究訂立法例禁止追風。 風暴期間，周二柴灣有一家三口墮海，其中母子情況仍然嚴重，父親則情況穩定。保安局局長鄧炳強稱，會研究設例防止市民追風，但重點是宣傳教育。保安局局長鄧炳強：「沒有一條罪叫追風逐浪罪，但如果你去一個地方，譬如我們已宣布沙灘關閉，進入就會有罰則。明知很危險的地方，還跟小朋友去，會否構成疏忽照顧兒童罪？我們會在這方面研究一下。當然法例方面會不斷檢視，如果有需要的情況、有需要的話，便考慮是否設這些法例。」消防處副消防總長霍振明在本台節目《時事全方位》表示，大部分市民都願意合作，配合政府的安全呼籲，但仍有少部分人到海邊追風逐浪。消防處副消防總長霍振明：「就著有人墮海的個案，對我們來說不是特別高風險的情況，但如果加上極端天氣就非常高風險，因為在極端天氣情況下，海面的情況風高浪急，除了待救援者比較危險，救援人員都有危險。教育宣傳是最佳防止、防禦的方法，若市民有良好的消防安全意識以及應急意識，自然就不會做出追風逐浪、危害到自身的行為。」霍振明又指，在樺加沙now.com 新聞 ・ 14 小時前
新世界與德銀訂融資協議 獲授最多59億港元定期貸款融資
新世界發展(0017.HK)公布，集團的若干成員(作為借款人或義務人)與Deutsche Bank AG(德意志銀行)(作為安排行、原貸款人及代理人)等，今日(25日)訂立了一份融資協議，根據融資協議，集團的若干成員將獲提供一項最高達59億港元的定期貸款融資，其中初始承諾部份最高達39.5億港元，以供集團作為日常融資活動之用。AASTOCKS ・ 14 小時前
新世界發展以維港文化匯作擔保獲得最高達39.5億港元初始貸款融資承諾
【彭博】— 根據香港交易所公告，新世界發展以其王牌資產維港文化匯作為擔保，獲得最高達39.5億港元的初始貸款融資承諾。Bloomberg ・ 13 小時前
樺加沙災後・睇片｜九龍灣彩興路中學生遇塌樹 上演另類障礙賽：令我體驗咗返學的樂趣｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港期間，政府部門截至昨晚（24 日）8 時共錄得 1,224 宗塌樹報告。颱風遠去，不少學校今日（25 日）如常上課，但面對重重塌樹，學生返學路上並不簡單。學生「ann.1016._」今早在 Threads 上載片段，指在九龍灣彩興路返學期間，面對行人路有塌樹，完全遮蔽了前路，他跟前面幾步之遙的學生要走入塌樹叢中才能繼續前行。片主都不禁表示：「感謝大自然的饋贈，喺我翻學之前整咗個冒險樂園，令我體驗咗返學的樂趣」。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
澳洲青年峇里身亡 心臟失蹤兩月後送回 家屬未能確認屬於死者 涉事醫院否認盜竊器官︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】澳洲 23 歲男子拜倫（Byron Haddow）今年 5 月 26 日在峇里度假時被發現身亡，遺體遣返昆士蘭後被揭發缺少心臟，引發澳洲政府要求印尼交代。涉事醫院「Prof Ngoerah hospital」否認盜竊器官，強調檢驗完全是依法進行。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
澳門直擊｜下環擋水板未能抵禦水浸 商戶指因未能阻海水從渠道倒灌
【Now新聞台】風暴樺加沙過境澳門，本台記者梁柏晞晚上約7時15分身處低窪地區之一的下環報道，商戶即使預早安裝擋水板，店內仍有水浸。有市民反映是由於擋水板未能阻止海水從渠道倒灌，反而令海水不可流到店外，認為澳門政府應仿效內地安裝防波堤。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
曼谷老城區驚現地陷！巨大坑洞深50米、30米乘30米 電線桿及吊車被吞噬、鄰近湄南河，醫院緊急疏散
近年各國出現不少路陷意外，當香港人留家颱風假時，曼谷那邊9月24日早上，於老城區突然出現一個深達50米的巨型天坑，周邊一帶雖非主流觀光景點，但距離大皇宮、玉佛寺、民主紀念碑等地不遠，如前往附近一帶，要小心留意交通情況。Yahoo 旅遊 ・ 20 小時前
網購平台售偽造香港證件 鄧炳強：通報內地要求移除帖文 深圳搗假身份證工場｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】近日有內地網購平台出售偽造香港證件，包括本地大學的學生證、證書、賬單等，保安局局長鄧炳強今（25 日）在立法會表示，高度關注網上平台售賣疑似虛假文書，已即時通報內地公安，要求涉事平台移除帖文，警方暫時未觀察到同類犯案手法有明顯增長，會繼續與內地部門緊密合作。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
Jennie「人間香奈兒」穿搭拆解：不一定要CHANEL才高級，學她用黑白灰銀打造質感造型
Jennie近日在IG分享新相，以一身黑白灰銀色調造型，完美示範如何用基礎色系穿出毫不費力的高級時尚感！這位「人間香奈兒」再次展現她對造型搭配的精準掌控，馬上來拆解她的「高級感」造型密碼！Yahoo Style HK ・ 22 小時前
今季終贏波 維拉1：0博洛尼亞
【Now Sports】阿士東維拉於周四歐霸盃憑麥堅建功，以1:0擊退作客的博洛尼亞，本季終嘗勝利滋味。now.com 體育 ・ 3 小時前
樺加沙襲港｜政府協調善後工作冀市面盡快復常 便利市民上班上學
【Now新聞台】政府指，各部門全力減低樺加沙對本港的影響，正協調善後工作，讓市面盡快復常，便利市民上班上學。 政府正加快處理主幹道及主要巴士路線的障礙物，預計各主要道路及公共交通在改發三號強風信號時恢復通行。在風暴過後，各區民政處會繼續協調其他部門和機構作出支援，協助有需要的住戶，特別是受嚴重水浸影響的獨老和雙老住戶清理積水和復原受影響的家居。由於天氣仍然不穩定，民政處轄下的臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
樺加沙災後・睇片｜喇沙小學圍牆倒塌 聖提女、培道停課 港華、多間國際學校今取消實體課｜Yahoo
樺加沙已經遠離本港，教育局已宣布中小學今日（25 日）恢復上課，不過陸續傳出學校要處理風災善後工作，有特別上課安排。其中，有網民表示九龍塘喇沙小學有一幅圍牆倒塌，磚頭散落一地，旁邊並且有塌樹。灣仔區的香港華仁書院亦表示，校園內塌樹影響師生通行，決定取消今日實體課；英基學校協會（ESF）旗下學校亦有類似決定。Yahoo新聞 ・ 21 小時前