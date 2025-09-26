樺加沙打風｜兩名南亞女子被指帶小童海怡半島觀浪 涉疏忽照顧兒童被捕｜Yahoo

樺加沙打風｜兩女子被指帶小童海怡半島觀浪 涉疏忽照顧兒童被捕｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港期間，當局多番勸諭，仍有人到岸邊觀浪，保安局局長鄧炳強今早（25日）在電台訪問表示，會研究家長帶同子女觀浪，是否構成疏忽照顧兒童。警方同日下午拘捕兩名女子，她們被指帶小童到海怡半島觀浪，涉嫌疏忽照顧兒童。

警方交代案情時說，被捕的兩人，分別為 36 歲印度籍女子跟 32 歲斯里蘭卡籍女性朋友，兩人持有香港身份證。警方在香港仔一個單位採取拘捕行動時，同時在單位內找到印度籍女子的 8 歲兒子，他手腳明顯擦傷，送院檢查。

警方西區警區刑事總督察張蔚珊表示，在樺加沙襲港前，政府已經呼籲市民打風期間切勿追風逐浪，如果家長帶同子女作高風險行為，可能觸犯疏忽照顧兒童罪，違反《侵害人身罪條例》第 27 條，一經定罪最高可判監 10 年；警方對於個別人士帶幼童追風逐浪，表示強烈譴責，並指會繼續調查同類案件，追究責任。