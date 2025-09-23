樺加沙打風｜八號信號生效 天文台考慮凌晨 1 至 3 時改發九號風球｜不斷更新｜Yahoo

樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙以超強颱風強度迫近，周三早上最接近本港和珠江口，構成嚴重威脅。
【天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。】
【2025-09-23 22:45】
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸迫近珠江口，天文台在晚上 10 時 45 分表示，考慮周三（24 日）凌晨 1 時至 3 時之間，改發九號烈風或暴風風力增強信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並完成所有預防措施。
按照現時預測，超強颱風樺加沙會於周三早上最接近本港，在本港南面 100 公里左右掠過，預料其颶風區會逐漸接近本港，本港晚間風力會進一步上升。下午 11 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 220 公里，即在北緯 20.9 度，東經 115.6 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。
樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。預料晚間天氣會急速轉壞，周三天氣持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，周三本港沿岸增水可達約 2 米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。
過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時 92、76 及 67 公里，最高陣風分別超過每小時 116、92 及 82 公里。
【2025-09-23 22:00】
超強颱風樺加沙的風雨開始影響本港，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時 至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。
在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 85 及 69 公里，最高陣風分別超過每小時 103 及 82 公里。
下午 10 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 240 公里，即在北緯 20.8 度，東經 115.8 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。
出現明顯雙風眼
雷達圖顯示，樺加沙在目前擁有明顯的雙風眼結構。從內地中央氣象台的圖表，能清楚顯示風眼外較細小的內眼壁，和外面較粗大的外眼壁，兩個眼壁之間又存在一個風雨較少的「乾區」。
雙風眼結構顯示樺加沙再處於眼壁置換的過程當中，但由於樺加沙已經相當接近岸邊，眼壁置換的過程或者最終未及完成。
【2025-09-23 18:30】
超強颱風樺加沙迫近，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台 16:45 表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。
天文台指，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶，而本港高地已經開始間中吹烈風。下午 6 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 300 公里，即在北緯 20.7 度，東經 116.5 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙目前中心附近最高持續風速為每小時 205 公里。
根據天文台下午 6 時 30 分為船舶提供的熱帶氣旋警告當中，樺加沙中心氣壓為 920 百帕斯卡；風速超過每小時 63 海浬（116 公里），即「颶風圈」之半徑範圍維持在 75 海浬（139 公里）。
【2025-09-23 16:45】
超強颱風樺加沙迫近，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台 16:45 表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。
下午 5 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 320 公里，即在北緯 20.6 度，東經 116.7 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。
【2025-09-23 14:25】
天文台在下午 2 時 20 分，發出八號西北烈風或暴風信號。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。
明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約 2 米，預計水位早上約 6 時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。市民請採取適當預防措施。
在下午 2 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 380 公里，即在北緯 20.3 度，東經 117.1 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。
颶風圈擴大至半徑 140 公里
根據天文台中午 12 時 30 分為船舶提供的熱帶氣旋警告當中，樺加沙中心氣壓為 905 百帕斯卡，最高風速約為每小時 120 海浬（222 公里）。風速超過每小時 33 海浬（61 公里），即「烈風圈」之半徑範圍為 210 海浬（388 公里）。風速超過每小時 47 海浬（87 公里），即「暴風圈」之半徑範圍為 120 海浬（222 公里）。
警告提到，樺加沙風速超過每小時 63 海浬（116 公里），即「颶風圈」之半徑範圍為 75 海浬（139 公里）。在昨日，樺加沙颶風圈的半徑範圍為 60 海浬（111 公里），意味着樺加沙颶風圈再擴大。
監測圖像顯示，樺加沙到了今日仍然有「眼壁置換」的情況。
【2025-09-23 12:20】
天文台已經發出「預警八號特別告示」，宣布今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，本港風勢將會增強。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
政府提醒，返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。
天文台今日上午與政府飛行服務隊合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。
由於樺加沙會向西北偏西方向移動，因此風暴主要影響本港的位置，將會為風暴的西北方，即「西北象限」。現時在中心外 120 公里處錄得颶風，意味着如果風暴結構等因素不變，當樺加沙在本港以南約 100 公里左右掠過時，香港都會受到颶風吹襲。
另外根據天文台在早上 10 時發表的機場天氣預報（TAF），預計機場會在香港時間（下同）明早 5 時至 7 時逐漸轉吹東北風，風速為每小時 65 海里（120 公里），達到颶風程度。而在明早 5 時至 10 時，間中會吹每小時 70 海里（130 公里）東風，陣風達每小時 90 海里（167 公里）。
而在明早 10 時至下午 5 時，間中會吹每小時 55 海里（102 公里）東南偏東風，陣風達每小時 75 海里（139 公里）。
【2025-09-23 07:25】
三號強風信號至今生效近 10 小時。天文台表示，將於今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風，而樺加沙的外圍雨帶逐漸影響南海北部。受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於明日早上最接近珠江口一帶。預料明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計明日上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。 市民請採取適當預防措施。在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 51 及 41 公里，最高陣風分別超過每小時 65 及 47 公里。
在上午 7 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 520 公里，即在北緯 19.9 度，東經 118.5 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過南海北部。
【2025-09-22 21:45】
三號強風信號在晚上 9 時 40 分發出。天文台表示，將於明日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。
樺加沙對港構成相當威脅，天文台今日兩度在發出新的熱帶氣旋警告信號時，即時確認改發更高信號的時間。其中在午間 12 時 20 分發一號信號時，天文台就直接表示會在晚上 9 時 40 分發三號信號。
受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（24 日）早上最接近珠江口一帶。預料本港星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。市民請採取適當預防措施。
下午 10 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 680 公里，即在北緯 19.5 度，東經 120.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過南海北部。
【2025-09-22 17:30】
一號戒備信號現正生效。天文台表示，會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。
超強颱風樺加沙正在橫過呂宋海峽。在今日下午，樺加沙的風暴中心途經海峽當中巴布延群島（Babuyan Islands），風眼並且通過卡拉延島（Calayan Island）。有身處卡拉延島的網民目擊樺加沙風眼通過時曾見藍天白雲。
下午 5 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 780 公里，即在北緯 19.4 度，東經 121.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。
LOOK: "STADIUM EFFECT" OBSERVED #RAGASA
Category 5 Super Typhoon Ragasa (loc. name #NandoPH) made landfall over Calayan Island in the province of Cagayan 3PM local time. As the eye emerged over the island, citizens captured blue skies and sunshine.
📸 Almira Paeldilan Patutino pic.twitter.com/FcGIKC0Uly
— TyphoonKPH (@TyphoonKph) September 22, 2025
【2025-09-22 12:23】
天文台在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號。天文台並且「超前部署」，在發出一號信號之時就確認會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。
按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強。預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。
受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。 市民請採取適當預防措施。
正午 12 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 890 公里，即在北緯 19.4 度，東經 122.1 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。
【2025-09-22 07:45】
天文台在早上 7 時 45 分表示，會在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號，並會考慮在今晚 8 至 10 時改發三號強風信號。
天文台說，超強颱風樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，又形容樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成「相當威脅」。隨著樺加沙逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。預料本港星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若。市民請儘快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台的最新天氣消息。
上午五時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏北約 590 公里，即香港之東南偏東約 1,040 公里預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，移向呂宋海峽一帶，明日逐漸靠近廣東沿岸。
天文台在 5 時評估，樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 230 公里，稍弱於 2018 年山竹登陸呂宋前的每小時 250 公里。
深夜至凌晨完成眼壁置換 風眼更大
樺加沙在昨晚深夜至今日凌晨完成了一次眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。在眼壁置換期間，熱帶氣旋會在原本的眼牆以外，再形成新一道「外眼牆」，原本眼牆會變成「內眼牆」。在置換過程當中，外眼牆會逐步移入內眼牆，最後取而代之，讓原本的外眼牆成為新的唯一眼牆。
一般而言，熱帶氣旋的強度會在眼壁置換過程當中稍為下降，但在置換後強度就會回升，而且令風眼的面積擴大，意味着風眼外圍最強風力，即眼壁的風圈亦會擴大，而眼壁置換通常發生於超強颱風當中。從氣象衛星提供的紅外線雲圖見到，樺加沙在經歷眼壁置換之後，風眼明顯變大。
值得留意的是，如果條件適合，熱帶氣旋可以在發展過程當中發生多於一次眼壁置換。
【2025-09-21 17:30】
天文台取消黃色暴雨警告信號。
天文台在早上 9 時 10 分發出黃雨警告，到下午 5 時 30 分取消。
【2025-09-21 16:30】
天文台在下午 4 時 25 分發出「特別天氣提示」，表示會在星期一（22 日）中午前後發出一號戒備信號。
天文台提醒，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
下午 4 時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約 690 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。天文台在下午 2 時評估，現時樺加沙的中心附近最高持續風速為每小時 220 公里，預計明日日間呂宋海峽時，風速會達每小時 240 公里。預料樺加沙會在周三早上在香港以南 100 公里內近距離掠過，之後在下午於廣東西部沿岸登陸前，樺加沙仍然能夠維持超颱強度。
美國聯合颱風預報中心（JTWC）今日表示，以 1 分鐘平均風速計，樺加沙的強度已達到每小時 140 海里（259 公里），成為今年西北太平洋首個達到「五級」（Category 5）強度的熱帶氣旋。
【2025-09-21 11:40】
超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」，繼昨日之後再上調本港風力預測，星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。
天文台又提到周二（23 日）風力，吹 5 至 6 級清勁至強風，稍後吹強風至烈風 7 至 8 級，離岸及高地達 9 級烈風，意味着本港普遍地區最早在周二稍後就會受烈風影響。
天文台提醒，雖然星期一（22 日）本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
【2025-09-21 04:20】
天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。
臨近珠江口強度續維持
據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。
天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 21:30】
樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。
天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間
天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。
【2025-09-20 12:35】
樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 11:35】
天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。
天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-20 11:15】
樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-19 16:40】
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。
天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。
最新預測：香港以南近距離掠過
最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。
現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。
【2025-09-19 11:40】
樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
