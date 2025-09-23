樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 九巴大部分日間路線已暫停｜Yahoo

樺加沙逼近 寵物酒店超前部署做動物避難所
公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逼近，天文台今日（23 日）下午發出八號西北烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
【港鐵】
港鐵表示，在八號信號生效前，鐵路及港鐵巴士服務會加密班次。部份車站或會實施客流管理措施，請預留額外乘車時間，乘客亦應盡早回家或留在室內安全地方。
八號信號生效後，鐵路仍然會維持服務。如果改發九號或以上風球，露天段列車、輕鐵及港鐵巴士服務會即時暫停。
【九巴】
九巴及龍運下午 5 時 20 分公布，九巴及龍運大部分日間路線現已暫停服務。九巴路線 B1、B9，龍運路線 S1、S64 系列正維持有限度服務。
當天文台發出更高信號時，九巴及龍運所有路線均會停駛。 乘客可使用九巴及龍運網頁 www.kmb.hk 及智能手機應用程式 App1933 查詢詳情。
【城巴】
八號熱帶氣旋警告信號現正生效，城巴表示整體服務維持正常，正按需求增強服務。當天文台宣布懸掛九號烈風或暴風風力增強信號或以上信號時，城巴所有路線將暫停服務，直至另行通知。
【新大嶼山巴士】
其餘所有日間路線暫停服務，直至另行通知。
有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。
【渡輪及街渡服務】
受熱帶氣旋影響，以下渡輪 / 街渡服務將作出調整：
新渡輪服務有限公司
長洲至中環：尾班船於下午3時15分開出；中環至長洲：尾班船下午3時15分開出。梅窩至中環：尾班船於下午2時50分開出；中環至梅窩：尾班船於下午3時10分開出。
北角至紅磡：尾班船於下午12時53分開出；紅磡至北角：尾班船於下午12時35分開出。北角至九龍城：尾班船於下午12時47分開出；九龍城至北角：尾班船於下午12時35分開出。
橫水渡服務已經暫停服務。
港九小輪有限公司
坪洲至中環：尾班船於下午3時15分開出；中環至坪洲：尾班船於下午3時15分開出；喜靈洲至坪洲：尾班船於下午2時15分開出；坪洲至喜靈洲：尾班船於下午3時45分開出。
榕樹灣至中環：尾班船於下午3時15分開出；中環至榕樹灣：尾班船於下午3時15分開出；索罟灣至中環：尾班船於下午2時35分開出；中環至索罟灣：尾班船於下午3時20分開出。
愉景灣航運服務有限公司
中環至愉景灣：尾班船於下午3時30分開出。愉景灣至中環：尾班船於下午3時40分開出。
翠華船務（香港）有限公司
以下航線暫停服務：
馬料水至塔門；塔門至馬料水；黃石至高流灣及塔門；塔門及高流灣至黃石；香港仔至蒲台島；蒲台島至香港仔；赤柱至蒲台島；蒲台島至赤柱。
富裕小輪有限公司
屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務；大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務。
中環至紅磡：尾班船於上午9時10分開出；紅磡至中環：尾班船於上午8時50分開出。北角至觀塘：尾班船於上午10時30分；觀塘至北角：尾班船於上午10時45分。
水上的士：暫停服務
珊瑚海船務有限公司
西灣河至觀塘：尾班船於上午9時33分開出；觀塘至西灣河：尾班船於上午9時18分開出。西灣河至三家村：尾班船於下午12時45分開出；三家村至西灣河：尾班船於下午12時30分開出。
坪洲街渡有限公司
愉景灣至梅窩：暫停服務；梅窩至愉景灣：暫停服務。
全記渡有限公司
香港仔至索罟灣(經模達)：尾班船於上午11時開出。索罟灣至香港仔(經模達)：尾班船於上午11時45分開出。
【高鐵服務】
內地鐵路單位通報，由於預期天氣情況惡劣，9 月 23 日 18:00 前，下列高速鐵路列車車次取消
【由香港西九龍站出發】
G6392, G6542, G6048, G6560, G6578, G6538, G3006, G6586, G3002, G5828, G5830, G5634, G5814, G5648, G5650, G6526, G872, G3004, G6114, G408, G826, G2964
【前往香港西九龍站】
G5609, G5617, G6541, G6523, G3001, G6573, G6557, G6537, G6559, G3007, G6513, G6585, G6549, G6047, G6391, G3005, G5827, G5635, G5813, G5649, G885, G5669, G99, G3003, G407, G6113, G6531, G825, G5615, G2963
【更改終到站的車次】
G6570, G6548, G6558, G6574, G6512, G79 (終到站更改為深圳北)；G6079, G305 (終到站更改為廣州南)。
【9 月 25 日下列高速鐵路列車車次取消】
由香港西九龍站出發： G6524, G100；前往香港西九龍站： G5611, G6503
有關車次的資料，請留意 12306 官方網站 (12306.cn)，如已安裝手機應用程式，可按「車站大屏」頁面。市民亦可留意於高速鐵路網頁、手機應用程式或香港西九龍站發放的最新資訊。
如需退票，請參閱高速鐵路網頁並於指定日期內辦理。請盡量使用 12306 官方網站 (12306.cn) 或手機應用程式，不用急於到香港西九龍站辦理。
【幹道交通安排】
港珠澳大橋香港連接路將實施下列特別交通及運輸安排：
港珠澳大橋香港連接路將會於 9 月 23 日下午 3 時 00 分起封閉，及禁止車輛使用。
港珠澳大橋穿梭巴士將於 9 月 23 日下午 2 時 00 分停止服務。
