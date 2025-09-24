港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵部分路線恢復通車 仍需時檢查露天段情況｜Yahoo
公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離本港，天文台在周三（24 日）下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號風球。公共交通服務營辦商陸續公布安排。
【相關報道】
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
【2025-9-24 15:40更新】
港鐵觀塘綫及港島綫已恢復全綫服務
港鐵逐步恢復服務，其中荃灣綫、觀塘綫及港島綫已恢服全綫服務，目前提供每15分鐘一班車；南港島綫提供每 10 分鐘一班車。
將軍澳綫北角站至寶琳站每15分鐘一班車；調景嶺站至康城站每20分鐘一班車；東涌綫香港站至九龍站每15分鐘一班車；東鐵綫金鐘站至紅磡站每15分鐘一班車，屯馬綫荃灣西站至烏溪沙站每15分鐘一班車。
東涌綫九龍站至東涌站、迪士尼綫、機場快綫、東鐵綫紅磡站至羅湖或落馬洲站、屯門站至荃灣西站及輕鐵路綫準備中。
【港鐵】
港鐵表示，部份露天段列車服務預計需要頗長時間恢復。八號信號生效後，隧道段列車維持有限度服務。
由於要清理路軌上雜物或修復受損設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。
部份線路如東鐵綫，包括過境路段，屯馬綫、東涌綫、機場快綫及輕鐵因露天段較長，預計須頗長時間分階段恢復全綫通車。
其他人也在看
8號波生效港鐵維持有限度服務 9號波以上信號生效露天段停駛
【on.cc東網專訊】天文台公布於今午(23日)2時20分改發8號烈風或暴風信號，港鐵公布，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會陸續加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。港鐵在傍晚6時表示，現時維持有限度服務，港鐵巴士服務已暫停。市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分on.cc 東網 ・ 1 天前
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙以超強颱風姿態吹襲珠江口，逐漸靠近廣東西部沿岸。《Yahoo 新聞》持續跟進樺加沙最新狀況，報道交通安排、政府及民間部署，以及各項打風防風相關知識。以下是《Yahoo 新聞》的樺加沙報道清單：Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
防災應變｜天文台解答打風爆玻璃原因 附玻璃窗貼膠紙貼士
隨着超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台預料本港於9月23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會在23日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。颱風來襲，大家是時候安排防風措施，應對惡劣天氣帶來的潛在風險！ 超強颱風「樺加沙」路徑資訊。（截至9月22日下午17:00）（圖片來源：香港天文台） 據天文台YouTube頻道影片解說，颱風下「爆玻璃」主要有3個原因： 1.風力過大雜物亂飛，有可能撞破玻璃 2.風速大時使玻璃震盪，產生頻率震盪，如果頻率震盪和玻璃的自然震動頻率相同，會產生共鳴，繼而震碎玻璃 3.玻璃是硬性物體，如受到一些外來因素導致玻璃變形或扭曲，玻璃就會爆裂 理大前機械工程學系工程師盧教授表示，窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形可減低爆玻璃機率。（圖片來源：Shutterstock） 玻璃窗貼「米」字防爆裂 香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授建議，在窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形，可減低玻璃爆破的機率。即使碎裂，爆裂碎片亦不易四散。 資料來源：香港天文台親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 1 天前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 1 天前
環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」Yahoo新聞 ・ 16 小時前
樺加沙襲港｜天文台：八號信號至少維持至今晚8時
【Now新聞台】八號東南烈風或暴風信號現正生效，會在今晚8時前維持。 下午2時，超強颱風樺加沙已減弱為強颱風，集結在香港西南偏西約180公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙正逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣，而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，下午本港沿岸水位逐步下降。天文台會視乎風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪，岸邊仍然會出現一些越堤浪。天文台呼籲市民仍然要保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。」#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風・睇片｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，令其感到非常驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風︱西貢匡湖居疑似天台僭建物被吹走 將軍澳餐廳遭洪水衝毀︱有片︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲香港期間，天文台一度懸掛十號颶風信號。西貢匡湖居一個單位懷疑有天台僭建物被強風吹走，導致室內嚴重受損。Yahoo新聞 ・ 32 分鐘前
深圳沿海掀逾3米巨浪 開放地鐵站安置避難市民
【on.cc東網專訊】隨着超強颱風「樺加沙」逼近，廣東深圳全市周二（23日）已開放865處室內應急避難場所。據深圳市三防辦統計，截至當晚9時，全市累計疏散逾30萬人，避難場所集中安置約5.4萬人，有地鐵站騰出空地作為緊急避難場所。 國家海洋預報台周二將風暴潮、海on.cc 東網 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
運輸署駕駛考試等服務暫停 至另行通知
【on.cc東網專訊】運輸署今日(23日)公布，8號或以上熱帶氣旋警告信號生效期間，各駕駛考試中心、筆試中心、駕駛考試排期事務處、政府車輛檢驗中心、牌照事務處、公共車輛分組、違例駕駛記分辦事處、車輛檢驗及記錄分組和過境服務分組暫停服務。<br/>on.cc 東網 ・ 1 天前
樺加沙打風︱多處棚架倒塌 業界：颱風前已做好防風 有遮擋樓宇或派員留守︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，強風吹襲下，旺角窩打老道凌晨（24 日）有大型棚架倒塌，亞皆老街經窩打老道往培正道的 6 條行車線全部封閉。建造業總工會理事長周思傑在港台節目《千禧年代》表示，建造業界在颱風來臨前已為地盤內的裝置做了相關安全檢查和防風措施。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜網傳「政府內部打風時間表」 呢個時間掛10號？網民質疑可信性
颱風「樺加沙」襲港，天文台已於今午(23日)2時20分正式發出八號風球，並表示將評估是否在今晚11時至明日凌晨3時期間，需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而在社交平台Threads上瘋傳一張「政府內部掛波時間表」，內文顯示政府打風時間。am730 ・ 22 小時前
樺加沙打風・睇片｜將軍澳海濱男子十號波遇大浪仍不避 岸邊打卡市民迅即被浪撲倒｜Yahoo
超強颱風樺加沙逐漸遠離，本港轉吹東南風，將軍澳受地形影響特別「食風」，亦有較強湧浪拍上岸。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 8 小時前