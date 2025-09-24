樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵部分路線恢復通車 仍需時檢查露天段情況｜Yahoo

(Photo by Vernon Yuen/NurPhoto via Getty Images)

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離本港，天文台在周三（24 日）下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號風球。公共交通服務營辦商陸續公布安排。

【2025-9-24 15:40更新】

港鐵觀塘綫及港島綫已恢復全綫服務

港鐵逐步恢復服務，其中荃灣綫、觀塘綫及港島綫已恢服全綫服務，目前提供每15分鐘一班車；南港島綫提供每 10 分鐘一班車。

將軍澳綫北角站至寶琳站每15分鐘一班車；調景嶺站至康城站每20分鐘一班車；東涌綫香港站至九龍站每15分鐘一班車；東鐵綫金鐘站至紅磡站每15分鐘一班車，屯馬綫荃灣西站至烏溪沙站每15分鐘一班車。

東涌綫九龍站至東涌站、迪士尼綫、機場快綫、東鐵綫紅磡站至羅湖或落馬洲站、屯門站至荃灣西站及輕鐵路綫準備中。

【港鐵】

港鐵表示，部份露天段列車服務預計需要頗長時間恢復。八號信號生效後，隧道段列車維持有限度服務。

由於要清理路軌上雜物或修復受損設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。

部份線路如東鐵綫，包括過境路段，屯馬綫、東涌綫、機場快綫及輕鐵因露天段較長，預計須頗長時間分階段恢復全綫通車。