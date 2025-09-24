樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵鐵路服務逐步恢復｜Yahoo

樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙遠離本港，天文台在周三（24 日）下午 8 時 20 分改發三號強風信號。公共交通服務營辦商陸續公布安排。
【港鐵】
港鐵鐵路服務逐步恢復。
由於要清理路軌上的雜物及修復受損的設備，輕鐵 507 綫及 610 綫將於三號風球發出後改道行駛•輕鐵大興(北)站、大興(南)站及銀圍站暫停服務，直至行車時間完結•港鐵巴士已恢復服務•香港站市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分鐘截止
樺加沙襲港｜天文台：八號信號至少維持至今晚8時
【Now新聞台】八號東南烈風或暴風信號現正生效，會在今晚8時前維持。 下午2時，超強颱風樺加沙已減弱為強颱風，集結在香港西南偏西約180公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙正逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣，而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，下午本港沿岸水位逐步下降。天文台會視乎風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪，岸邊仍然會出現一些越堤浪。天文台呼籲市民仍然要保持警覺，遠離岸邊及停止水上活動。」#要聞now.com 新聞 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 11 小時前
8號風球仍然生效 公共交通最新安排
【on.cc東網專訊】8號烈風或暴風信號現正生效，公共交通安排一貼睇晒。on.cc 東網 ・ 8 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜三號強風信號至少維持至周四早上七時
【Now新聞台】(20:23)天文台表示，三號強風信號至少維持至明早七時。(20:20)天文台改發三號強風信號。(20:00)天文台取消黃色暴雨警告信號。(18:20)天文台會在晚上8時20分改發三號強風信號。(17:40)天文台局部地區大雨提示：西貢區有特大暴雨，每小時雨量預料或已超過140毫米，而大埔區及新界北區雨勢亦特別大，每小時雨量預料或已超過70毫米，有可能出現嚴重水浸。(17:23)樺加沙下午5時前後在廣東陽江市海陵島沿海登陸，登陸時中心附近最大風力有13級，強度逐漸減弱。(16:00)澳門改發八號東南風球。(15:50)天文台：西貢區及北區雨勢特別大，已錄得或預料每小時雨量超過70毫米，可能出現嚴重水浸。(15:20)天文台發出黃色暴雨警告信號。(13:23)天文台表示，樺加沙正逐漸遠離香港，但烈風至暴風程度的東南風仍影響本港多處地區。預料八號烈風或暴風信號會在今晚8時前維持，隨後會視乎本地風力減弱程度，考慮改發三號強風信號。(13:20)天文台在下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號，預料本港平均風速每小時63公里或以上，本港仍有一段時間吹烈風。(1now.com 新聞 ・ 29 分鐘前
樺加沙襲港｜天文台將於晚上8時20分改發三號信號
【Now新聞台】八號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台將於晚上8時20分改發三號信號。 下午5時前後，樺加沙在廣東陽江市海陵島沿海登陸。天文台指，樺加沙正逐漸遠離本港，本港風力逐步減弱；樺加沙襲港期間整體風力和2017年的天鴿、2023年的蘇拉以及今年的韋帕相若，但是較2018年的山竹為弱；樺加沙在香港以南掠過時採取較為偏西路徑，眼壁最大風力區域和香港擦身而過，因而沒有出現最壞的情況。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜十號波一年兩次 1964 年以來再出現 狂風加暴雨警告影響廣｜Yahoo
超強颱風樺加沙為本港帶來 2025 年第二個十號颶風信號。一年內發出兩次颶風信號的情況在本港相當罕見，自 1917 年引入「數字熱帶氣旋警告信號」制度以來，只是發生過 3 次，分別為 1923 年、1964 年和 2025 年。Yahoo新聞 ・ 12 小時前
樺加沙打風︱澳門紅色風暴潮下水深 1.5 米 內港湧現活魚民眾上街捕撈︱Yahoo
樺加沙掠過香港後進襲澳門，預計在今日（24 日）稍後時間在廣東陽江至湛江一帶沿海登陸。澳門地球物理氣象局今日清晨五時半發出十號風球，預告今午四時會調低至八號東南風球，風力將會減弱。風暴期間，澳門人不忘苦中作樂。大量活魚在內港水浸時湧入街道，民眾紛紛前往撈捕。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
【Now Sports】米高波特今夏被丹佛金塊送走，需要在布魯克林籃網展開新生涯，新賽季即將展開，米高波特向金塊下戰書：「當我對金塊時，想向他們展示實力，我在布魯克林完全不同的角色。」金塊上季在季後賽西岸4強血戰7場後，不敵最終成為總冠軍的雷霆，雖然米高波特（Michael Porter Jr.）負傷上陣，但外界批評他與梅利的不穩定表現，是金塊出局的原因之一，金塊在夏天也真的送走米高波特，換來籃網前鋒金馬倫莊遜，而且騰出薪酬空間後，簽入布斯布朗、華倫超拿斯等球員填補實力。米高波特強調，他深明交易在NBA頻常發生，與金塊沒私怨，但他知道這是一個證明自己實力的機會，他說：「我相信鬥金塊的比賽將會有趣及激烈，想向他們展示實力，我在布魯克林不同的角色，當我的肩膀完全康復，一定是一場有趣的比賽。」外界有傳尤基治要求金塊送走米高波特，米高波特倒為尤基治抱不平：「尤基治不是這種人，就算他擁有這種『權力』。」now.com 體育 ・ 10 小時前
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙以超強颱風姿態吹襲珠江口，逐漸靠近廣東西部沿岸。《Yahoo 新聞》持續跟進樺加沙最新狀況，報道交通安排、政府及民間部署，以及各項打風防風相關知識。以下是《Yahoo 新聞》的樺加沙報道清單：Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙襲港｜千班機14萬旅客受影響 機場料兩日恢復(車軒珩報道)
【Now新聞台】樺加沙襲港期間，機場約有1000班機、14萬旅客受影響，預計需時兩日恢復。有旅客提早到機場等候。 機場航班顯示屏仍然是一片紅色，零星旅客在客運大堂席地而睡，亦有人帶著大小行李，坐在長椅上與手機為伴——大家都是特意提早到機場，等待最新航班消息。內地旅客古先生：「行程會有一定影響，我飛非洲的，但是沒有辦法，颱風來了嘛。因為廣州已經停運停工停課了，如果不是昨天過來，有可能飛機起飛的時候，我也過不來香港，所以說提前準備一下，就在這邊待3天。」馬來西亞旅客潘小姐：「害怕兩日了，要回去開工，很多事要做。(感受如何？)很難得的經驗，一來便10號風球，現在已過了一日多了，所以明天便可以飛，若不延誤，可以的。(今晚在這兒等？)這兒等吧，很快，若沒有延誤是早上8時起飛。」國泰航空、香港航空、大灣區航空的航班周四早上6時起恢復升降，香港快運則有13班機在周三午夜至周四早上6時抵港，而周三午夜前機場不會有客機升降。機管局客運大樓及旅客體驗總經理歐陽顯宏：「我們與民航處、天文台緊密溝通過，我們理解這個強風是繼續持續的，最重要是側風都會影響航班升降，航空公司是基於安全考慮，午夜後會有航空公司會有少now.com 新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜「極端情況」未頒布 政府料改發三號風球時「市面基本復常」｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，在多區造成塌樹、水浸、山泥傾瀉等，港鐵表示評估需頗長時間修復露天路段情況，外界關注，由政務司長陳國基主持的極端天氣督導委員會會否頒布「極端情況」停課停工。政府傍晚發稿指，委員會統籌協調各部門，已提早開展善後工作，以期讓市面盡快復常，據目前評估，各主要道路及公共交通預計可在改發三號強風信號時恢復通行，讓市面基本復常。Yahoo新聞 ・ 55 分鐘前
樺加沙打風・睇片｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，令其感到非常驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜襲港時整體風力較山竹弱 與天鴿、蘇拉及韋帕相若 參考測風站風力「八中四」｜Yahoo
熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港。天文台在今日（24 日）改發八號風球後發表「天氣隨筆」，回顧樺加沙襲港經過。天文台評價，樺加沙吹襲香港期間，整體的風力與 2017 年的天鴿、2023 年的蘇拉及今年的韋帕相若，但較 2018 年的山竹弱。至於參考 8 個參考測風站數據，長洲、赤鱲角、流浮山和西貢都錄得烈風或以上風力，符合天文台訂立的「八中四」原則，其中長洲錄得持續颶風。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜機場航班取消 旅行社需通知約 500 人 滯留旅客或須轉機返港｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近本港，機管局已預告今日（23日）下午 6 時後航班升降將大幅減少，明日（24日）全日航班大受影響，各航空公司已取消大量航班。有旅行社表示，因應航班取消要通知約 400 至 500 人，並關注在外地未能返港的旅客，預計他們要等待較遲時間及需轉機才能返港。Yahoo新聞 ・ 1 天前
環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」Yahoo新聞 ・ 21 小時前
