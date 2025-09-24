樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復｜Yahoo

環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離本港，天文台在周三（24 日）下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號風球。公共交通服務營辦商陸續公布安排。
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
【港鐵】
港鐵表示，部份露天段列車服務預計需要頗長時間恢復。八號信號生效後，隧道段列車維持有限度服務。
由於要清理路軌上雜物或修復受損設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。
部份線路如東鐵綫，包括過境路段，屯馬綫、東涌綫、機場快綫及輕鐵因露天段較長，預計須頗長時間分階段恢復全綫通車。
8號波生效港鐵維持有限度服務 9號波以上信號生效露天段停駛
【on.cc東網專訊】天文台公布於今午(23日)2時20分改發8號烈風或暴風信號，港鐵公布，列車、輕鐵和港鐵巴士服務將會陸續加強至繁忙時間班次，方便市民下班回家。港鐵在傍晚6時表示，現時維持有限度服務，港鐵巴士服務已暫停。市區預辦登機服務調整至航班起飛前120分on.cc 東網 ・ 1 天前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙以超強颱風姿態吹襲珠江口，逐漸靠近廣東西部沿岸。《Yahoo 新聞》持續跟進樺加沙最新狀況，報道交通安排、政府及民間部署，以及各項打風防風相關知識。以下是《Yahoo 新聞》的樺加沙報道清單：Yahoo新聞 ・ 1 天前
防災應變｜天文台解答打風爆玻璃原因 附玻璃窗貼膠紙貼士
隨着超強颱風樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強，天文台預料本港於9月23日稍後天氣開始急速轉壞，天文台會在23日下午2時20分改發八號烈風或暴風信號。星期三（24日）天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。颱風來襲，大家是時候安排防風措施，應對惡劣天氣帶來的潛在風險！ 超強颱風「樺加沙」路徑資訊。（截至9月22日下午17:00）（圖片來源：香港天文台） 據天文台YouTube頻道影片解說，颱風下「爆玻璃」主要有3個原因： 1.風力過大雜物亂飛，有可能撞破玻璃 2.風速大時使玻璃震盪，產生頻率震盪，如果頻率震盪和玻璃的自然震動頻率相同，會產生共鳴，繼而震碎玻璃 3.玻璃是硬性物體，如受到一些外來因素導致玻璃變形或扭曲，玻璃就會爆裂 理大前機械工程學系工程師盧教授表示，窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形可減低爆玻璃機率。（圖片來源：Shutterstock） 玻璃窗貼「米」字防爆裂 香港理工大學前機械工程學系工程師盧覺強教授建議，在窗戶用牛皮膠紙貼「米」字形，可減低玻璃爆破的機率。即使碎裂，爆裂碎片亦不易四散。 資料來源：香港天文台親子頭條 Parenting Headline ・ 1 天前
打風超市兩大儲糧現象：預製菜「滯銷」 「抗戰食糧」嘉頓麵包清空
颱風樺加沙襲港，全城進入戒備狀態，超市、麵包店等貨架被搶購一空。超級颱風前的消費行為，除了反映港人消費力驚人外，綜合超市觀察資訊，還浮現出兩大市場現象：據報多間超市的預製菜乏人問津，貨源仍充足，反映市民對預製菜的心理相當微妙；另外本地品牌嘉頓的麵包貨架全數清空，餅乾也成搶購目標，品牌號稱「抗戰食糧」，再次發揮了它的「品牌價值」Yahoo財經 ・ 1 天前
樺加沙侷港人本地消費 菜50元一斤、酒店一晚4.4萬創「颱風經濟」
樺加沙逼近香港，油麥菜炒至50元一斤，酒店一晚索價四萬，搶購潮造就短暫的「颱風經濟」。Yahoo財經 ・ 1 天前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 22 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 2 小時前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 5 小時前
