樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸遠離本港，天文台在周三（24 日）下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號風球。公共交通服務營辦商陸續公布安排。

【港鐵】

港鐵表示，部份露天段列車服務預計需要頗長時間恢復。八號信號生效後，隧道段列車維持有限度服務。

由於要清理路軌上雜物或修復受損設備，同時亦需要時間調配列車，露天段列車服務會在安全情況下逐步恢復，初時整體班次可能較疏。

部份線路如東鐵綫，包括過境路段，屯馬綫、東涌綫、機場快綫及輕鐵因露天段較長，預計須頗長時間分階段恢復全綫通車。