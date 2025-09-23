樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 部份渡輪服務已經停航｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逐漸靠近廣東沿岸，天文台將於今日（23 日）下午發出八號烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。

【九巴】

同時，九巴及龍運將於中午十二時起調動資源，加強服務應對乘客需求。九巴及龍運大部份日間路線將維持服務至八號信號生效後約兩小時；部分路線包括九巴路線 B1、B9，龍運路線 S1、S64 系列將於八號烈風或暴風信號生效期間維持有限度服務。

「九巴遊香港」HK1 全日暫停服務。

九巴學校路線及特別班次將於 23、24 日兩日暫停服務或有所調整。

暫停服務：3D（特別班次）、3M（特別班次）、5C（特別班次）、13M（特別班次）、14D、17（特別班次）、23（特別班次）、28S、214（特別班次）、214P；78、78B（特別班次）、81K（特別班次）、82B（特別班次）、83K（特別班次）、83P、86S、87P、89S（特別班次）、93M、285A（特別班次）、288A、288B、288C、296M（特別班次）；31A、34（特別班次）、37（特別班次）、43D、77K（特別班次）、261P（特別班次）。

班次調整：7B

服務調整：78A（特別班次）、路線273A（所有班次將不經清城路風采中學）

有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊。

【城巴】

城巴將於中午過後視乎需求加密巴士班次。城巴預計，大部份日間服務將維持至約下午 4 時 20 分，隨後有序暫停。

來往港珠澳大橋香港口岸及欣澳站的城巴 B5 號線，將於下午 3 時起因應港珠澳大橋關閉而暫停服務。八號烈風或暴風信號期間，城巴 B3X、B7（只提供粉嶺站來往香園圍口岸服務）及S1號線將維持有限度服務。

此外，城巴的常規學校路線將於上述日子暫停服務，部分路線學校班次暫停；「觀光城巴」開篷觀光巴士路線亦將於周二及周三暫停服務。

下列路線於周二及周三暫停服務：

常規學校路線 3A、19P、23B、40P、73P、81A、82S、85A、85P、90C、91A、93、93A、93C、95P、702A 及702S；觀光城巴路線：H1、H1S、H2、H2K、H3、H4。

有關個別巴士路線的最新服務情況，市⺠可參閱巴⼠公司的網⾴或流動應⽤程式內的資訊，以及參閱此文件。

【渡輪及街渡服務】

受熱帶氣旋影響，以下渡輪 / 街渡服務將作出調整：

新渡輪服務有限公司

橫水渡：

-長洲至梅窩/坪洲：尾班船於上午6時35分開出

-坪洲至梅窩/長洲：尾班船於上午7時30分開出

-梅窩至坪洲：尾班船於上午7時10分開出

-梅窩至長洲：尾班船於上午8時開出(經芝麻灣)

-梅窩至芝麻灣：尾班船於上午8時開出

-芝麻灣至梅窩/坪洲：尾班船於上午6時52分開出

-芝麻灣至長洲：尾班船於上午8時20分開出

-長洲至芝麻灣：尾班船於上午6時35分開出



港九小輪有限公司

-坪洲至中環：尾班船於下午3時15分開出

-中環至坪洲：尾班船於下午3時15分開出

-喜靈洲至坪洲：尾班船於下午2時15分開出

-坪洲至喜靈洲：尾班船於下午3時45分開出

-榕樹灣至中環：尾班船於下午3時15分開出

-中環至榕樹灣：尾班船於下午3時15分開出

-索罟灣至中環：尾班船於下午2時35分開出

-中環至索罟灣：尾班船於下午3時20分開出



翠華船務（香港）有限公司

-馬料水至塔門：暫停服務

-塔門至馬料水：暫停服務

-黃石至高流灣及塔門：暫停服務

-塔門及高流灣至黃石：暫停服務

-香港仔至蒲台島：暫停服務

-蒲台島至香港仔：暫停服務

-赤柱至蒲台島：暫停服務

-蒲台島至赤柱：暫停服務



富裕小輪有限公司

-屯門至東涌、沙螺灣及大澳：暫停服務

-大澳、沙螺灣及東涌至屯門：暫停服務

-中環至紅磡：尾班船於上午9時10分開出

-紅磡至中環：尾班船於上午8時50分開出

-北角至觀塘：尾班船於上午10時30分

-觀塘至北角：尾班船於上午10時45分

-水上的士：暫停服務



珊瑚海船務有限公司

-西灣河至觀塘：尾班船於上午9時33分開出

-觀塘至西灣河：尾班船於上午9時18分開出

-西灣河至三家村：尾班船於下午12時45分開出

-三家村至西灣河：尾班船於下午12時30分開出



坪洲街渡有限公司

-愉景灣至梅窩：暫停服務

-梅窩至愉景灣：暫停服務