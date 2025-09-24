樺加沙打風｜十號波一年兩次 1964 年以來再出現 狂風加暴雨警告影響廣｜Yahoo

天文台網站顯示十號颶風信號，黃色暴雨警告信號，以及新界北區水浸特別報告同時生效。（2025-09-24 07:45 截圖）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙為本港帶來 2025 年第二個十號颶風信號。一年內發出兩次颶風信號的情況在本港相當罕見，自 1917 年引入「數字熱帶氣旋警告信號」制度以來，只是發生過 3 次，分別為 1923 年、1964 年和 2025 年。

翻查資料，1923 年 7 月 22 至 23 日，以及同年 8 月 18 日，天文台需要發出兩次「七號信號」，當時天文台尚未引入現時的「1、3、8、9、10」號風球制度，七號信號已經代表了最高級別的颶風信號。值得一提的是，7 月該次的七號信號生效時間為 18 小時 20 分鐘，至今仍然是「數字熱帶氣旋警告信號」制度開始以來，颶風信號生效時間最長的一次。

到了 1964 年 9 月 5 日和 10 月 13 日，本港分別受到超強颱風露比和颱風黛蒂吹襲，天文台需要發出兩次十號颶風信號，兩次風災分別造成 38 人和 26 人死亡。

到了今年，颱風韋帕在 7 月 20 日襲港，天文台為他發出十號颶風信號 6 小時 50 分鐘。戰後以來，最長生效時間的十號信號分別為 1999 年約克和 2018 年山竹，時間分別為 11 小時和 10 小時，未知樺加沙今次能否破紀錄。

曾出現 3 次「十號加紅雨」

另一方面，大家亦應該有印象今年暴雨特別多，其中黑色暴雨警告信號至今已經發出了 5 次，破了歷年紀錄。而在十號波發生期間，天文台亦會因應情況發出暴雨警告信號，提醒市民要慎防風雨。

資料指，十號風球與黑色暴雨同時生效未曾出現，只是發生過「十號 + 紅雨」的情況，出現過 3 次，分別是 1999 年颱風約克、2018 年超強颱風山竹，以及今年的颱風韋帕。

「十號 + 黃雨」方面，連同樺加沙今次就出現過 4 次，其餘 3 次分別為 2012 年強颱風韋森特、2017 年超強颱風天鴿，以及 2023 年超強颱風蘇拉。