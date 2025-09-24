樺加沙打風｜十號風球下多區塌樹 屯門景峰大樹橫卧輕鐵軌 銅鑼灣途人繞路 消防前線鋸樹清理｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，十號風球自今（24 日）凌晨 2 時 40 分維持至下午 1 時 20 分，生效逾十小時。強風吹襲期間多區塌樹，包括杏花邨、中環、銅鑼灣等，屯門景峰輕鐵站對開有大樹橫卧路軌。政府指，截至中午十二時，政府1823電話中心、消防處分別收到199宗和237宗塌樹報告。

屯門輕鐵景峰站有大樹倒塌橫亘路軌

在屯門輕鐵景峰站對開，有大樹連根拔起倒塌，橫亘來回路軌，消防其後到場處理塌樹。

屯門輕鐵景峰站，有大樹橫卧路軌中（網上圖片）

愛民邨老榕連根拔起

在何文田愛民邨，一棵巨大榕樹今日被連根拔起，整棵橫臥在公園。有網民指，這棵數十歲老樹是很多雀鳥的家，擔心塌樹導致雛鳥受傷。

愛民邨一棵老榕樹今早（24 日）被發現整棵倒下。（網上圖片：chan_ho_cheong@Threads）

麗晶花園不少樹木倒塌（麗晶花園業主立案法團@threads）

杏花邨有大樹倒下

在颱風重災區杏花邨，除了海水倒灌、有冷氣機疑遭強風吹跌外，邨內大樹亦不能倖免，有樹木倒下橫亘路中。

9月24日，超強颱風樺加沙襲港，杏花邨有大樹倒下 (Photo by Leung Man Hei / AFP) (Photo by LEUNG MAN HEI/AFP via Getty Images)

銅鑼灣途人小心繞過塌樹

樺加沙襲港後，市面一片狼藉，在銅鑼灣，一名男子撐傘小心避過倒在行人路上的塌樹. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

在銅鑼灣，路上的小樹不敵強風吹襲倒下(Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

中環有大樹倒下壓毀圍欄

中環有大樹倒下，壓毀圍欄 (Photo by Peter PARKS / AFP) (Photo by PETER PARKS/AFP via Getty Images)

筲箕灣一棵樹倒塌在路上

筲箕灣一棵樹倒塌在路上。(Photo by Leung Man Hei / AFP) (Photo by LEUNG MAN HEI/AFP via Getty Images)

消防協助鋸樹清理

消防處表示，接獲多個求助個案，正全力處理，同時再次呼籲市民留在室內安全地方。

消防處接獲塌樹事故個案後協助清理（圖：消防處）

消防協助清理塌樹（圖：消防處）

消防協助清理塌樹（圖：消防處）

消防接獲塌樹個案，到場鋸樹（圖：消防處）

消防處接獲塌樹事故個案後協助清理（圖：消防處）

截至下午 1 時 38 分，運輸署更新至少 12 條行車線因塌樹/棚架倒塌/水浸而封閉，其中因塌樹，大方街(往建生方向)近大興街的部份行車線封閉。