樺加沙打風｜周一中午前後發一號戒備信號 周三離岸高地或吹颶風達十號風球風力｜不斷更新｜Yahoo
樺加沙已經增強為超強颱風，預料在本周中期對珠江口構成相當大威脅。
【2025-09-21 16:30】
【Yahoo 新聞報道】天文台在下午 4 時 25 分發出「特別天氣提示」，表示會在星期一（22 日）中午前後發出一號戒備信號。
天文台提醒，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
下午 4 時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約 690 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。天文台在下午 2 時評估，現時樺加沙的中心附近最高持續風速為每小時 220 公里，預計明日日間呂宋海峽時，風速會達每小時 240 公里。預料樺加沙會在周三早上在香港以南近距離掠過，之後在下午於廣東西部沿岸登陸前，樺加沙仍然能夠維持超颱強度。
美國聯合颱風預報中心（JTWC）今日表示，以 1 分鐘平均風速計，樺加沙的強度已達到每小時 140 海里（259 公里），成為今年西北太平洋首個達到「五級」（Category 5）強度的熱帶氣旋。
【2025-09-21 11:40】
超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」，繼昨日之後再上調本港風力預測，星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。
天文台又提到周二（23 日）風力，吹 5 至 6 級清勁至強風，稍後吹強風至烈風 7 至 8 級，離岸及高地達 9 級烈風，意味着本港普遍地區最早在周二稍後就會受烈風影響。
天文台提醒，雖然星期一（22 日）本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。
【2025-09-21 04:20】
天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。
臨近珠江口強度續維持
據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。
天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 21:30】
樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。
今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。
天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間
天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。
【2025-09-20 12:35】
樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。
【2025-09-20 11:35】
天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。
天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-20 11:15】
樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。
天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。
【2025-09-19 16:40】
天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。
天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。
最新預測：香港以南近距離掠過
最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。
現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。
【2025-09-19 11:40】
樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。
天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。
【2025-09-19 05:12】
熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。
根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。
天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。
雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。
