樺加沙打風｜周三普遍吹烈風至暴風 離岸高地或吹颶風達十號風球風力｜不斷更新｜Yahoo

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：香港時間 9 月 21 日上午 4 時 22 分）(easterlywave）

【2025-09-21 11:40】

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」表示，本港星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。

【2025-09-21 04:20】

天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。

臨近珠江口強度續維持

據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。

天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 17.7 度，東經 127.8 度 (即香港之東南偏東約 1510 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 195 公里。樺加沙會在今明兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，在本週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙預測的位置和強度。在香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。

超強颱風 樺加沙預報強度及路徑。香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。現時天文台預期樺加沙進入南海後最高持續風速可達每小時 220 公里。

超強颱風 樺加沙預報強度及路徑。香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。現時天文台預期樺加沙臨近珠江口時，最高持續風速可達每小時 210 公里。

【2025-09-20 21:30】

樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。

天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間

天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：9 月 20 日下午 9 時 17 分）(easterlywave）

颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 16.7 度，東經 129.0 度 (即香港之東南偏東約 1670 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 140 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 14 時預期的樺加沙潛在路徑圖，預期樺加沙會以超強颱風強度，在周二、三靠近廣東沿岸，迫近珠江口。

若樺加沙在香港以南掠過時配合天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。（天文台）

【2025-09-20 12:35】

樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

【2025-09-20 11:35】

天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。

天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。

天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。

香港九天天氣預報，2025年09月20日11時30分發布。

【2025-09-20 11:15】

樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：9 月 20 日上午 9 時 57 分至 11 時 10 分）(easterlywave）

強烈熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料（地理信息系統版）

強烈熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 16.4 度，東經 129.6 度 (即香港之東南偏東約 1750 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

強烈熱帶風暴 樺加沙 預測的位置和強度。香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料。

【2025-09-19 16:40】

天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。

天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。

下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。

最新預測：香港以南近距離掠過

最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。

現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 16.1 度，東經 130.6 度 (即香港之東南偏東約 1860 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 75 公里。樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

熱帶風暴 樺加沙預測位置及強度，香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。

熱帶風暴 樺加沙 預測強度及路徑圖（地理信息資訊版），在香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。

【2025-09-19 11:40】

樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。

天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 08 時的最新資料 位置: 北緯 16.1 度，東經 131.5 度 (即香港之東南偏東約 1950 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里 樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

熱帶風暴 樺加沙 預測位置及強度。香港時間 2025 年 09 月 19 日 08 時的最新資料。

香港九天天氣預報，2025 年 9 月 19 日上午 11 時 30 分發布

人工智能集合預報模式 Google FNv3 預期樺加沙潛在路徑和強度。模式預期，樺加沙會在下周一晚上橫過呂宋海峽。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 19 日上午 2 時）(點擊放大圖片）

【2025-09-19 05:12】

熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。

根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。

天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。

雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 16.1 度，東經 132.0 度 (即香港之東南偏東約 1990 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里。樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，並在下週初進入南海北部。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 02 時的最新資料。

人工智能集合預報模式 Google FNv3 預期樺加沙潛在路徑和強度。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 2 時）

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，評估樺加沙未來路徑及強度。（資料擷取時間，香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 8 時）