樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo

影像來源：日本氣象廳向日葵 9 號衛星

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。

根據天文台今早 9 時 30 分為船舶提供的熱帶氣旋警告當中，樺加沙中心氣壓為 900 百帕斯卡，最高風速約為每小時 125 海浬（231 公里）。風速超過每小時 33 海浬（61 公里）之半徑範圍為 210 海浬（388 公里）。風速超過每小時 47 海浬（87 公里）之半徑範圍為 120 海浬（222 公里）。風速超過每小時 63 海浬（116 公里）之半徑範圍為 60 海浬（111 公里）。

廣告 廣告

下投式探空儀可以收集大氣中的氣壓、 氣溫及風速風向資料，這些數據有助判斷熱帶氣旋的強度及風力結構。