樺加沙打風｜天文台凌晨 1 時 40 分改發九號烈風或暴風風力增強信號｜不斷更新｜Yahoo

【天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。】

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖動畫。（資料擷取時間：香港時間 9 月 23 日下午 8 時 47 分至 10 時）(easterlywave）

【2025-09-24 00:10】

【Yahoo 新聞報道】天文台表示，現時本港部分地區已受烈風影響，預料超強颱風樺加沙會於今早（9月24日）最接近本港，在本港南面 100 公里左右掠過，其颶風區將會逐漸接近本港。天文台會在今日凌晨 1 時 40 分改發九號烈風或暴風風力增強信號。

【2025-09-23 22:45】

超強颱風樺加沙逐漸迫近珠江口，天文台在晚上 10 時 45 分表示，考慮周三（24 日）凌晨 1 時至 3 時之間，改發九號烈風或暴風風力增強信號。市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並完成所有預防措施。

按照現時預測，超強颱風樺加沙會於周三早上最接近本港，在本港南面 100 公里左右掠過，預料其颶風區會逐漸接近本港，本港晚間風力會進一步上升。下午 11 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 220 公里，即在北緯 20.9 度，東經 115.6 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

樺加沙環流廣闊，風勢猛烈。預料晚間天氣會急速轉壞，周三天氣持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，周三本港沿岸增水可達約 2 米，預計水位早上約6時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。

過去一小時，大老山、橫瀾島及青洲分別錄得的最高持續風速為每小時 92、76 及 67 公里，最高陣風分別超過每小時 116、92 及 82 公里。

樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 23 日 22 時的最新資料。位置: 北緯 20.8 度，東經 115.8 度 (即香港之東南約 240 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 195 公里。樺加沙會在今明兩日靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

【2025-09-23 22:00】

超強颱風樺加沙的風雨開始影響本港，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時 至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 85 及 69 公里，最高陣風分別超過每小時 103 及 82 公里。

下午 10 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 240 公里，即在北緯 20.8 度，東經 115.8 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

出現明顯雙風眼

雷達圖顯示，樺加沙在目前擁有明顯的雙風眼結構。從內地中央氣象台的圖表，能清楚顯示風眼外較細小的內眼壁，和外面較粗大的外眼壁，兩個眼壁之間又存在一個風雨較少的「乾區」。

雙風眼結構顯示樺加沙再處於眼壁置換的過程當中，但由於樺加沙已經相當接近岸邊，眼壁置換的過程或者最終未及完成。

中央氣象台雷達，2025-09-23 21:30 截圖

【2025-09-23 18:30】

超強颱風樺加沙迫近，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台 16:45 表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

天文台指，樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶，而本港高地已經開始間中吹烈風。下午 6 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 300 公里，即在北緯 20.7 度，東經 116.5 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙目前中心附近最高持續風速為每小時 205 公里。

根據天文台下午 6 時 30 分為船舶提供的熱帶氣旋警告當中，樺加沙中心氣壓為 920 百帕斯卡；風速超過每小時 63 海浬（116 公里），即「颶風圈」之半徑範圍維持在 75 海浬（139 公里）。

香港天文台 256 公里（3 公里高）雷達圖像，時間：2025-09-23 16:24 - 18:18。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 23 日 18 時的最新資料。位置: 北緯 20.7 度，東經 116.5 度 (即香港之東南約 300 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 205 公里。樺加沙會在今明兩日靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

【2025-09-23 16:45】

超強颱風樺加沙迫近，八號西北烈風或暴風信號現正生效。天文台 16:45 表示，會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估是否需要在今晚 11 時至明日（24 日）凌晨 3 時之間改發更高熱帶氣旋警告信號。

下午 5 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 320 公里，即在北緯 20.6 度，東經 116.7 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

【2025-09-23 14:25】

天文台在下午 2 時 20 分，發出八號西北烈風或暴風信號。天文台會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至明日（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

過去數小時，樺加沙繼續移近香港。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度，於明早上最接近珠江口一帶，本港風力將進一步增強。樺加沙環流廣闊，風勢猛烈，其外圍雨帶已逐漸靠近珠江口一帶。預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞，風力迅速上升。

明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，初時離岸及高地風力達颶風程度，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，明日本港沿岸增水可達約 2 米，預計水位早上約 6 時後開始上升，並在早上較後時間至下午初時達至最高，普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。市民請採取適當預防措施。

在下午 2 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南約 380 公里，即在北緯 20.3 度，東經 117.1 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。

颶風圈擴大至半徑 140 公里

根據天文台中午 12 時 30 分為船舶提供的熱帶氣旋警告當中，樺加沙中心氣壓為 905 百帕斯卡，最高風速約為每小時 120 海浬（222 公里）。風速超過每小時 33 海浬（61 公里），即「烈風圈」之半徑範圍為 210 海浬（388 公里）。風速超過每小時 47 海浬（87 公里），即「暴風圈」之半徑範圍為 120 海浬（222 公里）。

警告提到，樺加沙風速超過每小時 63 海浬（116 公里），即「颶風圈」之半徑範圍為 75 海浬（139 公里）。在昨日，樺加沙颶風圈的半徑範圍為 60 海浬（111 公里），意味着樺加沙颶風圈再擴大。

監測圖像顯示，樺加沙到了今日仍然有「眼壁置換」的情況。

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 23 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 20.3 度，東經 117.1 度 (即香港之東南約 380 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 220 公里 。樺加沙會在今日橫過南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙 預測的位置和強度，香港時間 2025 年 09 月 23 日 14 時的最新資料

【2025-09-23 12:20】

天文台已經發出「預警八號特別告示」，宣布今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，本港風勢將會增強。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

政府提醒，返家路程偏遠、轉折或居住離島的市民，現應啟程回家。

天文台今日上午與政府飛行服務隊合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。

由於樺加沙會向西北偏西方向移動，因此風暴主要影響本港的位置，將會為風暴的西北方，即「西北象限」。現時在中心外 120 公里處錄得颶風，意味着如果風暴結構等因素不變，當樺加沙在本港以南約 100 公里左右掠過時，香港都會受到颶風吹襲。

另外根據天文台在早上 10 時發表的機場天氣預報（TAF），預計機場會在香港時間（下同）明早 5 時至 7 時逐漸轉吹東北風，風速為每小時 65 海里（120 公里），達到颶風程度。而在明早 5 時至 10 時，間中會吹每小時 70 海里（130 公里）東風，陣風達每小時 90 海里（167 公里）。

而在明早 10 時至下午 5 時，間中會吹每小時 55 海里（102 公里）東南偏東風，陣風達每小時 75 海里（139 公里）。

機場天氣預報，香港時間 2025 年 9 月 23 日早上 10 時。香港時間為協調世界時加 8 小時（UTC + 8）。

【2025-09-23 07:25】

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖動畫。（資料擷取時間：9 月 23 日上午 6 時 07 分至 7 時 20 分）(easterlywave）

三號強風信號至今生效近 10 小時。天文台表示，將於今日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估今晚較後時間至周三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

過去數小時，本港離岸及高地間中吹強風，而樺加沙的外圍雨帶逐漸影響南海北部。受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港今日稍後天氣開始急速轉壞。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於明日早上最接近珠江口一帶。預料明日天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計明日上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。 市民請採取適當預防措施。在過去一小時，大老山及橫瀾島分別錄得的最高持續風速為每小時 51 及 41 公里，最高陣風分別超過每小時 65 及 47 公里。

在上午 7 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 520 公里，即在北緯 19.9 度，東經 118.5 度附近，預料向西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過南海北部。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 23 日 07 時的最新資料。位置: 北緯 19.9 度，東經 118.5 度 (即香港之東南偏東約 520 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今日橫過南海北部，並逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙預報的位置及強度。在香港時間 2025 年 09 月 23 日 07 時的最新資料

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 23 日 07 時的最新資料（地理信息系統版）。天文台預報圖顯示樺加沙將於香港以南 100 公里以內掠過。

【2025-09-22 21:45】

三號強風信號在晚上 9 時 40 分發出。天文台表示，將於明日（23 日）下午 2 時 20 分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。天文台並會視乎樺加沙與香港的距離及本地風力變化，評估明晚較後時間至星期三（24 日）初時是否需要改發更高熱帶氣旋警告信號。

樺加沙對港構成相當威脅，天文台今日兩度在發出新的熱帶氣旋警告信號時，即時確認改發更高信號的時間。其中在午間 12 時 20 分發一號信號時，天文台就直接表示會在晚上 9 時 40 分發三號信號。

受樺加沙的廣闊環流影響，預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞。按照現時預測，樺加沙會維持超強颱風的強度靠近廣東沿岸，並於星期三（24 日）早上最接近珠江口一帶。預料本港星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。市民請採取適當預防措施。

下午 10 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 680 公里，即在北緯 19.5 度，東經 120.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過南海北部。

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 22 日 21 時的最新資料。位置: 北緯 19.5 度，東經 120.2 度 (即香港之東南偏東約 700 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今日進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 22 日 21 時的最新資料。位置: 北緯 19.5 度，東經 120.2 度 (即香港之東南偏東約 700 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今日進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙預測位置及強度。在香港時間 2025 年 09 月 22 日 21 時的最新資料。

【2025-09-22 17:30】

一號戒備信號現正生效。天文台表示，會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。

超強颱風樺加沙正在橫過呂宋海峽。在今日下午，樺加沙的風暴中心途經海峽當中巴布延群島（Babuyan Islands），風眼並且通過卡拉延島（Calayan Island）。有身處卡拉延島的網民目擊樺加沙風眼通過時曾見藍天白雲。

下午 5 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 780 公里，即在北緯 19.4 度，東經 121.0 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖動畫。影像顯示，樺加沙的風眼正在離開呂宋海峽巴布延群島的加拉延島（Calayan Island）。（資料擷取時間：9 月 22 日下午 3 時 47 分至 5 時正）(easterlywave）

【2025-09-22 12:23】

天文台在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號。天文台並且「超前部署」，在發出一號信號之時就確認會在今晚 9 時 40 分改發三號強風信號，並會考慮在明日（23 日）下午 1 時至 4 時改發八號烈風或暴風信號。

按照現時預測，樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部。隨著樺加沙靠近廣東沿岸，本港風勢將逐漸增強。預料本港明日稍後天氣開始急速轉壞，天文台星期三天氣持續惡劣，吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有非常巨浪及湧浪，市民請遠離岸邊及停止所有水上活動。

受顯著風暴潮影響，預計星期三上午本港沿岸增水約 2 米，最高水位普遍可達海圖基準面以上約 3.5 米至 4 米，而吐露港水位更可能高達海圖基準面以上 4 米至 5 米。 市民請採取適當預防措施。

正午 12 時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏東約 890 公里，即在北緯 19.4 度，東經 122.1 度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，橫過呂宋海峽並進入南海北部。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 22 日 12 時的最新資料。位置: 北緯 19.4 度，東經 122.1 度 (即香港之東南偏東約 890 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 22 日 12 時的最新資料。位置: 北緯 19.4 度，東經 122.1 度 (即香港之東南偏東約 890 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙預測位置和強度。在香港時間 2025 年 09 月 22 日 12 時的最新資料。

【2025-09-22 07:45】

天文台在早上 7 時 45 分表示，會在今日（22 日）中午 12 時 20 分，發出一號戒備信號，並會考慮在今晚 8 至 10 時改發三號強風信號。

天文台說，超強颱風樺加沙會在今日橫過呂宋海峽並進入南海北部，又形容樺加沙環流廣闊及移動速度較快，對廣東沿岸構成「相當威脅」。隨著樺加沙逐漸靠近，明日本港風勢將逐漸增強，稍後天氣開始急速轉壞。預料本港星期三吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若。市民請儘快做好一切防風、防水浸準備，並密切留意天文台的最新天氣消息。

上午五時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏北約 590 公里，即香港之東南偏東約 1,040 公里預料向西或西北偏西移動，時速約 22 公里，移向呂宋海峽一帶，明日逐漸靠近廣東沿岸。

天文台在 5 時評估，樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 230 公里，稍弱於 2018 年山竹登陸呂宋前的每小時 250 公里。

深夜至凌晨完成眼壁置換 風眼更大

樺加沙在昨晚深夜至今日凌晨完成了一次眼壁置換（Eyewall Replacement Cycle, ERC）過程。在眼壁置換期間，熱帶氣旋會在原本的眼牆以外，再形成新一道「外眼牆」，原本眼牆會變成「內眼牆」。在置換過程當中，外眼牆會逐步移入內眼牆，最後取而代之，讓原本的外眼牆成為新的唯一眼牆。

一般而言，熱帶氣旋的強度會在眼壁置換過程當中稍為下降，但在置換後強度就會回升，而且令風眼的面積擴大，意味着風眼外圍最強風力，即眼壁的風圈亦會擴大，而眼壁置換通常發生於超強颱風當中。從氣象衛星提供的紅外線雲圖見到，樺加沙在經歷眼壁置換之後，風眼明顯變大。

值得留意的是，如果條件適合，熱帶氣旋可以在發展過程當中發生多於一次眼壁置換。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖動畫。（資料擷取時間：9 月 21 日上午 5 時 57 分至 7 時 10 分）(easterlywave）

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（圖上：9 月 20 日下午 10 時 30 分，圖下：9 月 21 日上午 07 時 10 分）(easterlywave）

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 22 日 05 時的最新資料。位置: 北緯 19.2 度，東經 123.6 度 (即香港之東南偏東約 1040 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今明兩日橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 22 日 05 時的最新資料。位置: 北緯 19.2 度，東經 123.6 度 (即香港之東南偏東約 1040 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 230 公里。樺加沙會在今明兩日橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，在明日逐漸靠近廣東沿岸。

【2025-09-21 17:30】

天文台取消黃色暴雨警告信號。

天文台在早上 9 時 10 分發出黃雨警告，到下午 5 時 30 分取消。

【2025-09-21 16:30】

天文台在下午 4 時 25 分發出「特別天氣提示」，表示會在星期一（22 日）中午前後發出一號戒備信號。

天文台提醒，雖然星期一本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

下午 4 時，超強颱風樺加沙集結在馬尼拉之東北約 690 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。天文台在下午 2 時評估，現時樺加沙的中心附近最高持續風速為每小時 220 公里，預計明日日間呂宋海峽時，風速會達每小時 240 公里。預料樺加沙會在周三早上在香港以南 100 公里內近距離掠過，之後在下午於廣東西部沿岸登陸前，樺加沙仍然能夠維持超颱強度。

美國聯合颱風預報中心（JTWC）今日表示，以 1 分鐘平均風速計，樺加沙的強度已達到每小時 140 海里（259 公里），成為今年西北太平洋首個達到「五級」（Category 5）強度的熱帶氣旋。

超強颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 21 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 18.4 度，東經 126.2 度 (即香港之東南偏東約 1330 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 220 公里。樺加沙會在未來一兩日繼續增強，橫過呂宋海峽一帶並進入南海北部，在星期二逐漸靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙 預測位置及強度，在香港時間 2025 年 09 月 21 日 14 時的最新資料。

超強颱風 樺加沙 預期強度及位置（地理信息系統版），在香港時間 2025 年 09 月 21 日 14 時的最新資料。天文台預期樺加沙在呂宋海峽的風力可達每小時 240 公里。

超強颱風 樺加沙 預期強度及位置（地理信息系統版），在香港時間 2025 年 09 月 21 日 14 時的最新資料。天文台預期樺加沙周三在廣東西部沿岸登陸前，仍然維持超強颱風強度。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：9 月 21 日下午 4 時 27 分）(easterlywave）

【2025-09-21 11:40】

超強颱風樺加沙繼續增強並趨向呂宋海峽，天文台最新 11 時半的「九天天氣預報」，繼昨日之後再上調本港風力預測，星期三（24 日）吹 9 級烈風至 10 級暴風，離岸及高地可能達 12 級颶風，相當於十號颶風信號的風力。

天文台又提到周二（23 日）風力，吹 5 至 6 級清勁至強風，稍後吹強風至烈風 7 至 8 級，離岸及高地達 9 級烈風，意味着本港普遍地區最早在周二稍後就會受烈風影響。

天文台提醒，雖然星期一（22 日）本港天色短暫好轉及酷熱，但海有湧浪，星期二稍後天氣開始轉壞，周三天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請密切留意天文台的最新天氣消息，並儘快做好一切防風、防水浸準備。

香港九天天氣預報， 2025年09月21日11時30分（點擊放大）

【2025-09-21 04:20】

天文台今日（21 日）表示，樺加沙已經增強為超強颱風。上午 3 時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 800 公里，預料向西北偏西移動，時速約 18 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

昨早（20 日）8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。不過根據今日上午 2 時發布資料，樺加沙已增強為超颱，中心附近最高持續風速為每小時 195 公里。根據美國國家颶風中心定義，如果熱帶氣旋強度在 24 小時內增加了每小時 55 公里（30 海里），就屬於「快速增強」（Rapid intensification），而樺加沙在 24 小時內增強了每小時 85 公里，程度已遠高於快速增強的最低門檻。

臨近珠江口強度續維持

據天文台最新預報圖，樺加沙會在周二（23 日）凌晨進入南海，屆時中心附近最高持續風速達每小時 220 公里。現時預期樺加沙會在周三（24 日）最接近本港，其時中心風速雖或稍為減弱，然而仍達每小時 210 公里。

天文台昨日中午表示，本港在周三當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

超強颱風 樺加沙在香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 17.7 度，東經 127.8 度 (即香港之東南偏東約 1510 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 195 公里。樺加沙會在今明兩日移向呂宋海峽一帶並繼續增強，在本週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

超強颱風 樺加沙預測的位置和強度。在香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。

超強颱風 樺加沙預報強度及路徑。香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。現時天文台預期樺加沙進入南海後最高持續風速可達每小時 220 公里。

超強颱風 樺加沙預報強度及路徑。香港時間 2025 年 09 月 21 日 02 時的最新資料。現時天文台預期樺加沙臨近珠江口時，最高持續風速可達每小時 210 公里。

【2025-09-20 21:30】

樺加沙今日（20 日）持續增強，天文台在晚上表示，樺加沙已經增強為強颱風。在下午八時，樺加沙集結在馬尼拉之東北偏東約 870 公里，預料向西北偏西移動，時速約 15 公里，移向呂宋海峽一帶並繼續增強。

今早 8 時，天文台仍然評估樺加沙中心附近最高持續風速為每小時 110 公里，屬於強烈熱帶風暴。根據天文台定義，強颱風中心附近最高持續風速為每小時 150 至 184 公里。

天文台今日中午表示，本港在下周三（24 日）當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風。當日天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

風暴潮水位取決於樺加沙強度、與本港距離及時間

天文台在今日的「天氣隨筆」指，由於樺加沙環流相當廣闊、風力強勁及中心氣壓低，預料樺加沙靠近廣東沿岸時會帶來顯著風暴潮，海面上升會導致部分地區出現水浸。倘若樺加沙以超強颱風的強度在本港以南近距離掠過，並配合最高天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。雖然現時評估水位高度會與山竹、天鴿襲港期間相若，不過天文台都表示，實際水位升幅度仍取決於樺加沙的強度，以及最接近本港的距離及時間。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：9 月 20 日下午 9 時 17 分）(easterlywave）

颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 16.7 度，東經 129.0 度 (即香港之東南偏東約 1670 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 140 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

颱風 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 14 時預期的樺加沙潛在路徑圖，預期樺加沙會以超強颱風強度，在周二、三靠近廣東沿岸，迫近珠江口。

若樺加沙在香港以南掠過時配合天文潮的時間，沿岸水位會上升得更高。（天文台）

【2025-09-20 12:35】

樺加沙來勢洶洶 ，天文台在 12 點半的「特別天氣提示」指，按照現時預測，本港星期二、三（23，24 日）天氣逐漸轉壞，星期三吹烈風至暴風，天氣惡劣，有狂風大驟雨及雷暴，海有巨浪及湧浪。由於受顯著風暴潮影響，屆時沿岸水位可能與 2017 年的天鴿及 2018 年的山竹相若，市民請留意天文台最新天氣消息及做好防風防水浸準備。

【2025-09-20 11:35】

天文台在上午 11 時半更新「九天天氣預報」，再上調下周三（24 日）本港風力預測。天文台最新預料本港當日普遍吹 8 至 9 級東至東北烈風，離岸及高地達 11 級暴風，稍後轉吹東南風。

天文台昨日（19 日）原先表示，下周三本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，離岸高地吹 10 級暴風。

天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。

香港九天天氣預報，2025年09月20日11時30分發布。

【2025-09-20 11:15】

樺加沙繼續在菲律賓以東海域增強。上午 8 時，強烈熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1750 公里，即北緯 16.4 度，東經 129.6 度附近，中心附近最高持續風速每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

天文台的最新預報強度和路徑圖顯示，樺加沙會在下周三（24 日）日間，在香港以南 100 公里左右掠過，預料屆時中心附近最高持續風速每小時 185 公里，達超強颱風下限。

日本氣象廳人造衛星「向日葵 9 號」，監測樺加沙之紅外線高空雲圖。（資料擷取時間：9 月 20 日上午 9 時 57 分至 11 時 10 分）(easterlywave）

強烈熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料（地理信息系統版）

強烈熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料。位置: 北緯 16.4 度，東經 129.6 度 (即香港之東南偏東約 1750 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 110 公里。樺加沙會在未來一兩日移向呂宋海峽一帶並顯著增強，在下週初進入南海北部，隨後靠近廣東沿岸。

強烈熱帶風暴 樺加沙 預測的位置和強度。香港時間 2025 年 09 月 20 日 08 時的最新資料。

【2025-09-19 16:40】

天文台在下午 4 時 30 分發「特別天氣提示」，指按照現時預測，樺加沙會在下週中期靠近廣東沿岸，本港天氣將會轉壞，風勢顯著增強，有狂風大驟雨及雷暴。海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能相當顯著，沿岸地區有機會出現水浸。市民請留意天文台最新天氣消息及做好準備。

天文台今早已經上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。

下午 2 時，熱帶風暴樺加沙集結在香港之東南偏東約 1860 公里，即北緯 16.1 度，東經 130.6 度附近，中心附近最高持續風速為每小時 75 公里。

最新預測：香港以南近距離掠過

最新的路徑和強度預報顯示，樺加沙下周三最接近本港，有機會在香港以南的擔桿列島掠過，距港只有 50 公里左右距離。雖然樺加沙有機會在近岸稍為減弱，但登陸前中心附近最高持續風速仍然達每小時 175 公里，接近強颱風上限。

現時距離下周三尚有 5 日時間，樺加沙強度和路徑仍存在一定誤差。《Yahoo 新聞》會繼續留意樺加沙最新進展。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。位置: 北緯 16.1 度，東經 130.6 度 (即香港之東南偏東約 1860 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 75 公里。樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

熱帶風暴 樺加沙預測位置及強度，香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。

熱帶風暴 樺加沙 預測強度及路徑圖（地理信息資訊版），在香港時間 2025 年 09 月 19 日 14 時的最新資料。

【2025-09-19 11:40】

樺加沙預計下周中最接近本港，天文台在今早 11 時半的「九天天氣預報」，上調下周三（9 月 24 日）的風力預測，當日本港普遍吹 7 級強風至 8 級烈風，達八號風球標準，離岸高地上調至吹 10 級暴風。

天文台指樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸，受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常大浪及湧浪。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 08 時的最新資料 位置: 北緯 16.1 度，東經 131.5 度 (即香港之東南偏東約 1950 公里) 中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里 樺加沙會在未來數日顯著增強，並在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。

熱帶風暴 樺加沙 預測位置及強度。香港時間 2025 年 09 月 19 日 08 時的最新資料。

香港九天天氣預報，2025 年 9 月 19 日上午 11 時 30 分發布

人工智能集合預報模式 Google FNv3 預期樺加沙潛在路徑和強度。模式預期，樺加沙會在下周一晚上橫過呂宋海峽。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 19 日上午 2 時）(點擊放大圖片）

【2025-09-19 05:12】

熱帶氣旋米娜尚未登陸，大家的注意力已經放在菲律賓東部的熱帶氣旋：隨著周四晚上（18 日）增強為熱帶風暴，這個熱帶氣旋已經被命名為樺加沙（RAGASA），名稱由菲律賓氣象部門提供，有「快速移動」的意思。風如其名，香港天文台預料樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，可能達超強颱風強度，在下週初進入南海北部，隨後靠近華南沿岸。受其廣闊環流影響，下週中期該區天氣顯著轉壞，風勢再度增強，有狂風大驟雨及雷暴，海有非常大浪及湧浪。由於屆時風暴潮可能較為顯著，沿岸地區或會出現水浸 。

根據目前的預測，樺加沙在南海的強度可達強颱風上限至超強颱風下限，中心附近最高持續風速每小時 185 公里。

天文台在周四的「九天天氣預報」表示，下周三（24 日）本港普遍吹北至東北風 6 至 7 級強風，離岸及高地達 9 級烈風，稍後轉吹東至東南風。目前的預報圖亦顯示，樺加沙會在下周三最接近本港。

雖然各大預報模式都已經有大致共識，指樺加沙將會以毋須登陸菲律賓或者台灣的方式，穿越呂宋海峽殺入南海，意味着樺加沙的結構和強度不會受大影響，不過距離下周三還有 5 日時間，現時評估樺加沙在當日的位置仍然會有約 300 公里的誤差，而這個誤差隨時影響香港承受的風力程度。《Yahoo 新聞》未來幾日會不斷更新進度，報道最新進展。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 02 時的最新資料。位置: 北緯 16.1 度，東經 132.0 度 (即香港之東南偏東約 1990 公里)。中心附近最高持續風速: 每小時 65 公里。樺加沙會在未來數日顯著增強並移向呂宋海峽一帶，並在下週初進入南海北部。

熱帶風暴 樺加沙 在香港時間 2025 年 09 月 19 日 02 時的最新資料。

人工智能集合預報模式 Google FNv3 預期樺加沙潛在路徑和強度。（資料擷取時間：香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 2 時）

歐洲中期天氣預報中心集合預報模式，評估樺加沙未來路徑及強度。（資料擷取時間，香港時間 2025 年 9 月 18 日下午 8 時）