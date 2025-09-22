樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
樺加沙打風｜天文台料周三最近本港時維持超颱強度 山竹天鴿水浸地區料因風暴潮再浸｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙料於周三（24 日）最接近本港，構成相當威脅。天文台高級科學主任蔡振榮今早（22 日）在電台節目表示，天文台會在中午 12 時 20 分發出一號戒備信號，本港天氣會在明日（23 日）下午急速轉壞，周三本港普遍吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。蔡振榮又提醒市民提防風暴潮，指沿岸水位可能與 2017 年天鴿及 2018 年山竹襲港時相若，要有心理準備當年受水浸影響的地區，在今次風暴襲港期間都會水浸，呼籲市民盡快做好一切防風、防水浸準備。
山竹曾登陸呂宋後有減弱 樺加沙不受影響
蔡振榮在港台節目《千禧年代》表示，樺加沙是一個環流廣闊的熱帶氣旋，其移動速度較快，今日就會橫過呂宋海峽進入南海北部。蔡振榮又提到，2018 年對本港有顯著影響的熱帶氣旋山竹，在進入南海前曾經在呂宋登陸，因而強度有所下滑；不過樺加沙預計會在不接觸陸地的情況下橫過，因此可以維持到強度，因此預計樺加沙對廣東沿岸的威脅相當大。蔡振榮又說，樺加沙現時中心附近最高持續風速為每小時 230 公里，而超強颱風下限為 185 公里，因此樺加沙風力相當強，並預計即時他在周三到達近岸時，風力都不會明顯減弱，仍然能夠維持超強颱風的強度。
預計路徑對港威脅大 環流廣闊推動更多海水上岸
被問到樺加沙對香港的影響，蔡振榮說預計樺加沙靠近廣東沿岸時，會由東往西走，先後在香港以南和香港以西掠過，蔡指這個是熱帶氣旋對香港影響最大的路徑，因為熱帶風旋逆時針轉動，香港會先後吹東北風、東風再轉東南風，狂風會由海上不斷吹上岸，並無任何地形屏蔽，因此風勢亦會較大。
天文台多番提醒市民要在樺加沙襲港期間提防風暴潮，蔡振榮就提到，樺加沙除了會帶來大風，他的移動路徑亦能造成顯著風暴潮，因為東風和東南風都能夠將大量海水推向岸邊，而樺加沙作為環流廣闊的颱風，可以推動更廣闊的洋面和海水上岸。
周三上午 11 時天文潮高位
蔡振榮說，本港周三的天文潮位會在凌晨 4 時處於低位，早上 11 時達到高位，實際水位要視乎樺加沙最近本港時能否跟天文潮高位重合，如果最接近本港時間正值天文大潮，本港的水位就會較高，因此市民需要保持高度警覺。參考鰂魚涌監測點數據，山竹和天鴿襲港時，鰂魚涌水位分別為海圖基準面以上的 3.88 米和 3.57 米。
蔡振榮：任何風球消息會盡早通知
蔡振榮最後亦被問到樺加沙會否為本港帶來今年第二個十號颶風信號。蔡振榮未直接回應，重申預計周三本港普遍吹烈風至暴風，離岸及高地可能達颶風。參考天鴿和山竹的案例，兩個都是強度較高的熱帶氣旋，在香港近距離掠過，蔡指預計樺加沙都有類似的情況，他並說如果有最新的熱帶氣旋信號消息，會盡早通知市民。
