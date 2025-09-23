樺加沙打風｜天文台經常 20 分或 40 分掛波有得解 梁榮武：方便電台、電視台發放最新資訊｜Yahoo

樺加沙打風｜天文台經常 20 分或 40 分掛波 梁榮武：方便電台、電視台發放最新資訊｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，八號風球於今（23 日）下午 2 時 20 分發出。天文台於周一提前逾 16 小時預告今日改發八號信號的確切時間，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武回覆《Yahoo 新聞》解釋，樺加沙移動路徑「相當容易預測」，故天文台有信心預早告知市民掛波時間。坊間熱議「為何掛波時間選在『20 分』或『40 分』」，梁榮武表示或存在「歷史原因」，方便電台、電視台發放最新資訊。

廣告 廣告

除了今午的兩小時前「預警八號特別告示」，天文台早於周一（22 日）晚 9 時 40 分改發三號信號後不久，即提前預告今日下午 2 時 20 分改掛八號風球。對此網民熱議，為何天文台總會在特定的「20 分」改掛風球；而以往亦有不少在「40 分」改掛風球的例子。

電子傳媒 00 分或 30 分報新聞

梁榮武表示，當中或存在「歷史原因」，過去由於未有社交媒體、互聯網，天文台在資訊發放時主要靠電台和電視台，「收音機和電視機往往都是『疊半』和『疊正』的時候發佈最新消息，所以天文台早一點掛波，等電視機和收音機可以在播消息時有最新的訊息。」

梁榮武於 2011 年退休，他補充這是以往做法的部分原因，現在已不需要考慮發放資訊的時間，「為什麼（現在）還是仍然繼續這樣做呢，現在有什麼原因要照顧，這個我也真的不清楚。」

參考天文台以往掛波的時間多出現在 20 分和 40 分，而天文台會在發出信號後 5 分鐘內，即是約在 25 分和 45 分，就會發布詳細的熱帶氣旋警報，講述熱帶氣旋的最新動向和詳情。如果沒有信號變更，天文台亦多會在每小時的 45 分，發布詳細的熱帶氣旋警報。

【下圖：2025 年 9 月 23 日 16:45 發布，針對樺加沙襲港的熱帶氣旋警告】

2025 年 9 月 23 日 16:45，針對樺加沙襲港的熱帶氣旋警告。

梁榮武料天文台今次有信心提早通知市民

至於天文台在提前逾 16 小時預告改掛八號風球的確切時間，梁榮武解釋，決定改掛風球的時間是看颱風的移動路線、風力強度，透過不同預報模式計算出來。他指，當天文台對颱風的路徑、強度掌握有信心，就可以早一點提醒市民，「但不是每個颱風都可以這樣做，因為這次樺加沙的路徑，相當叫做容易預測，因為它沒有轉彎、打圈那些，所以是個別情況。」

就天文台發出熱帶氣旋警告信號的時間，《Yahoo 新聞》正向天文台查詢。

相關報道：

樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇