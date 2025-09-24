樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風｜天瑞邨清潔工十號風球下執垃圾 房署稱外判工自發返工 感謝其敬業精神｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】政府制訂的惡劣天氣工作守則列明，如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排僱員離開工作地點或提早下班，或安排僱員到安全的地方暫避。昨日早上（24 日）天文台懸掛十號風球，天水圍天瑞邨一名房屋署外判清潔員工，在暴風下仍然在街上處理垃圾，一個人拉動大型垃圾箱。有人拍攝到當時情況，短片上載到社交平台，引來網民批評「無良僱主」。房屋署回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，該員工自發返工，房署對她表示感謝，但要求外判商認真跟進事件。
陳國基日前呼籲：員工受傷的話，僱主會過意不去
政務司司長陳國基在颱風襲港前夕曾呼籲僱主，一定要以員工安全為首要考慮，一定要以體諒的態度去決定員工在甚麼情況下需要上班，「僱主是有責任為員工提供一個安全的工作環境，如有僱主不合理地將其員工的安危置諸不理，令員工受傷的話，第一，他自己會過意不去，因為員工是為其工作和賺錢的；第二，他亦可能觸犯法例。我強烈希望僱主一定要首要考慮員工上班的安全」。
言猶在耳，昨日早上九時，當時全港吹起颶風，天瑞邨󠄇一名清潔工人卻在戶外地方處理垃圾，拉動一個載滿垃圾的大型垃圾箱。清潔工人只穿著一件透明纖薄的雨衣，沒有頭盔等其他安全裝備，垃圾箱一度被風吹動，清潔工看似很吃力才能拉動垃圾箱。
當時情況被人拍下，並放上社交平台。上載短片的網民 miiyiio89 說：「十號颱風下都要開工，清潔工真係好辛苦。」片段引起網民熱議，有人留言質疑：「其實嗰幾個鐘係咪真係咁必要，上面求其有嘢飛落嚟佢都係咁先。」有網民進一步指出：「呢個唔係辛苦，係有生命危險。佢推不動，拉傷肌肉，有工傷賠？佢被嘢空降打中，被垃圾壓住有死傷，屋苑賠？」更有人直斥該名清潔工人的僱主是「無良僱主」。
房署：一直以員工的安全為首要考慮
根據勞工處制訂的《惡劣天氣及極端倩況下工作守則》，如工作地點有危險，在可行及安全的情況下，僱主應安排 僱員離開工作地點或提早下班，或安排僱員到安全的地方暫避。同時，僱主應適當地應用有關惡劣天氣下工作安排，按個別行業的運作需要，彈性處理僱員復工及其他的工作安排。
房屋署昨晚深夜回覆《Yahoo 新聞》查詢稱，一直以員工的安全為首要考慮，對事件深感關注。房署職員在知悉事件後，已立即與該名外判服務承辦商員工了解情況，得悉有關員工為免惡劣天氣下大廈垃圾堆積，自發於昨日早上返回崗位，並曾於戶外工作。房署對有關員工的敬業精神表示感謝，同時已勸喻其在工作時必須注意安全，並遵從與僱主訂立的惡劣天氣工作安排。
房署表示，會要求清潔外判服務承辦商管理層認真跟進事件，以免類似事件再次發生。房署亦已指示外判服務承辦商在惡劣天氣下必須依據勞工處編製的指引作出適當的工作安排，以員工的安全為首要考慮，包括在惡劣天氣下盡量避免安排員工進行戶外工作，以及為員工提供適當的安全裝備等，以保障員工的工作安全。
樺加沙打風︱25 歲司機協調同業 接送 150 名醫護出入醫院 否認假義載牟利︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，暴風雨下大部分市民留在家中避險，但 25 歲搬運公司負責人 Anson 卻駕駛貨車及私家車，在險惡環境中接送醫護及消防人員往返醫院與住所。他坦言，雖然風勢猛烈、沿途不時遇上塌樹與水浸，但仍希望盡力確保前線人員能安全返工或回家。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
蘇民峰每月外遊豪洗豪歎 被指唔做善事發長文反擊：呢啲說話太冇營養價值
著名堪輿學家蘇民峰幾乎每個月都會與太太到世界各地旅行，多年來靠算命、睇風水及投資賺到盤滿缽滿嘅佢每次都豪洗豪歎。日前，蘇民峰就於「風王」樺加沙吹襲香港前，前往美國洛杉磯旅遊，並喺社交平台分享乘搭頭等艙及喺國泰貴賓室嘅照片，寫道：「每月一遊又出發啦！」Yahoo 娛樂圈 ・ 17 小時前
樺加沙打風｜信芯園向日葵田變汪洋 歷雙十號風球半年無收入 信哥仍寄語港人自強：花冇咗可以再種｜Yahoo 專訪
元朗新田信芯園以向日葵花海聞名，今年受兩個十號風球接連蹂躪，樺加沙更將花田淹成汪洋。《Yahoo 新聞》記者昨（24日）徒步入村到農場視察，當時正值八號風球，場主梁日信忙於拯救向日葵，惟「信哥」指災害無法挽回，已半年無收入，但他仍笑著面對，寄語香港人要自強，天意雖難容，但「花冇咗可以再種」，冀有一天花海再為港人帶來歡顏。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
打風開市 投行為員工搶租酒店
面對超強颱風樺加沙襲港，金融市場在港交所（0388.HK）實施「打風不停市」安排下仍繼續運作。外電報道，儘管高盛、摩根士丹利及滙豐等大型國際金融機構早於風暴來臨前，已通知多數員工可在家工作，但部分如IT系統、交易等業務仍需同事在辦公室處理，不少銀行家和交易員為免長途上班受阻，紛紛預訂金融核心區的酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現「一房難求」的搶租潮。信報財經新聞 ・ 8 小時前
呂頌賢上月病重一度昏迷危殆 颱風前夕與唐文龍莫家堯敘舊曝光近況
超強颱風樺加沙吹襲香港，帶來狂風大驟雨，以及沿岸及低窪地區水浸情況，天文台於今年兩度發出最高級別嘅十號颶風信號，打平1964年紀錄。喺早將日颱風樺加沙未到香港之前，唐文龍、呂頌賢及莫家堯藉打風前夕見面敘舊，唐文龍於社交平台分享照片，並寫道：「香港暴風前夕，和好久不見的朋友兄弟小聚片刻。現在已經回家。大家做好防風準備啊！」瞬間掀起唔少網民集體回憶。Yahoo 娛樂圈 ・ 52 分鐘前
霍啟仁與女友Namfon結婚 伍樂怡曝光婚前派對照
前全國政協副主席霍英東長子霍震霆與前港姐冠軍朱玲玲育有三子：霍啟剛、霍啟山及霍啟仁；其中，孻仔霍啟仁作風較低調，今年3月，霍啟仁為有「泰國朱千雪」之稱嘅女友Namfon慶生Yahoo 娛樂圈 ・ 19 小時前
AI寵物結合情感消費 拓千億藍海 永恒陪伴零飼養壓力 獲內地青年追捧
在情感消費與人工智能（AI）兩股浪潮交織下，AI寵物正成為市場矚目的新藍海。對許多人而言，養寵物的需求不只是陪伴，更是情緒支持與減壓，但傳統寵物的成本高昂、壽命有限，需要長期照料，而AI技術的突破，提供了另一種可能：它能被無限複製、持續進化、與人對話互動，且價格逐步下降，使得「永恒陪伴、零飼養壓力」成為可能。信報財經新聞 ・ 8 小時前
券商傳應要求收緊內地客開戶
近日《第一財經》報道，富途證券、老虎證券根據最新監管要求，收緊了內地居民的開戶安排。此前只是要求境外工作或生活證明，例如工作簽證、居留許可等，便可以為內地居民開設港股或美股戶口；但是在最新安排下，新客戶必須獲得海外身份證明，才可開辦戶口。信報財經新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水
超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。Yahoo 娛樂圈 ・ 18 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市 恒指跌185點守二萬六關 成交2945億元(更新)
超強颱風「樺加沙」襲港，天文台預告將於下午2時20分改發八號信號，並將評估今晚較後至明初需否改發更新信號。在港股方面，港交所則啟動第六次「打風不停市」。恒生指數今日(23日)高開91點，報26,435點，成交25.38億元，科指升0.2%，報6271點。am730 ・ 1 天前
樺加沙打風｜汪明荃家門豪宅冧樹橫插花園 Liza姐感激消防員出動支援：謝謝你們的付出！
超強颱風樺加沙吹襲香港，造成多處水浸及塌樹，「阿姐」汪明荃（Liza姐）的家亦受到影響，牆外大樹倒冧以致阻塞了出入通道，並由消防員出動協助解決。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
10號波兼黃雨 長洲湧浪直拍房屋 網民高呼：整個沙灘消失了
【on.cc東網專訊】強颱風「樺加沙」吹襲下10號颶風信號一度懸掛，期間沿海地區湧浪頻繁拍岸。離島成重災區，更現「跨堤浪」湧上陸地。有網上流傳的影片，長洲有湧浪湧至岸邊店舖及房屋，有網民直呼整個沙灘不見了。on.cc 東網 ・ 22 小時前
強積金數據「送中」疑雲 積金易承辦商電盈設佛山中心 方保僑：加密查閱 外洩風險低︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】近日社交平台Threads傳出積金局將大量強積金資料外判到佛山作「資料整合」，積金局駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶資料儲存於香港境內伺服器。不過，《Yahoo新聞》向積金局追問到有否任何外判服務與佛山有關，人員可否從境外遙距進入香港境內伺服器，查閱或操作用戶數據，積金局則表示沒有補充。「積金易」平台專家小組成員方保僑接受《Yahoo新聞》訪問時則透露，「積金易」平台承辦商電訊盈科在佛山設電話服務中心，人員可經加密通道遙距進入香港境內資料庫查閱資料。《Yahoo新聞》向電訊盈科企業方案查詢在佛山是否有人員可查閱強積金資料，集團沒有正面回覆，僅稱「積金易」用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，只有獲授權的專職人員方可查閱。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
颱風樺加沙｜打風不停市迎最大考驗？據報銀行家就近駐守 中環金鐘酒店一房難求
超強颱風樺加沙襲港，儘管天文台先後發出8號及10號風球，惟港交所實施「打風不停市」，香港金融市場仍持續運作。據《彭博》報道，颶風樺加沙標誌著港交所去年實施的「打風不停市」新規以來最大考驗。不少銀行家與交易員選擇留在家中或入住辦公室附近的豪華酒店，導致中環、金鐘一帶的高端酒店出現一房難求的情況。am730 ・ 23 小時前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 21 小時前
市監局擬規管外賣平台收費
內地外賣平台「內捲戰」激烈，為整治有關亂象，國家市場監理總局組織起草的《外賣平台服務管理基本要求（徵求意見稿）》（下稱《徵求意見稿》），昨日（24日）正式向社會公開徵求意見，將聚焦平台收費、促銷行為等重點問題，協助外賣平台企業規範服務管理、提升服務質量，減輕商家經營負擔，引導平台企業公開有序競爭。信報財經新聞 ・ 8 小時前
打風市民塞爆麥當勞買外賣 職員做唔停仍被辱罵 網友睇唔過眼籲M記做呢樣嘢保護職員？
最近有網民於社交媒體貼出影片，分享超強颱風樺加沙襲港期間的麥當勞外賣亂象，樓主提到當日因打風，大量市民購買麥當勞外賣，因而需等足一小時才取餐。帖中指一位顧客因手機App取消訂單失敗，需到分店取餐，但因等候過久而情緒失控，當眾辱罵職員，甚至問候其家人，期間職員一直道歉並提出退款仍不果。樓主希望以影片保護該員工，以防其因無理投訴遭受不公對待。帖文一出，網友熱議紛紛，大多數人均批評顧客無理取鬧，同情前線職員辛酸，更呼籲麥當勞改善App問題，保護員工免受無辜辱罵！立即睇下文了解詳情啦！Yahoo Food ・ 56 分鐘前
金城武於《風林火山》延續「港產片模式」魅力！回顧多年來說廣東話的金城武，半鹹淡口音才迷人
由麥浚龍執導的電影《風林火山》終於上映有期，觀眾們除了因為已久候而期待，也許不少人期待的原因，是久違了說廣東話的金城武。雖然廣東話並非他的母語，但在過往不少香港經典作品中，金城武都敬業地說廣東話。久未參與港產片，單看預告片，金城武的廣東話好像有流利了一點？Yahoo Style HK ・ 4 小時前
林欣彤疑似醫院開直播 高呼「你想殺死我」網民極擔心 經理人回應︰因情緒激動入急症室
參加《超級巨聲2》出道的林欣彤，去年約滿華納之後轉以獨立歌手身份發展。早前林欣彤獲邀請到英國參加佈道會，但於今日凌晨林欣彤突然喺IG開LIVE，疑似身在醫院Yahoo 娛樂圈 ・ 1 天前
Alo Sunset Sneaker是「MIU MIU平替」？爆紅「IG洗版鞋」Jisoo公主也加持了，簡約百搭讓人忍不住入手
這款被全網瘋狂洗版的 It Shoes，就是來自運動時尚品牌 Alo Yoga 的全新作——Alo Sunset Sneaker！它憑藉著簡約高級的設計，被外界譽為是「MIU MIU 平替」，Jisoo 也加持了，這股魅力讓人看了忍不住想入手！Yahoo Style HK ・ 19 小時前