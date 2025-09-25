樺加沙打風｜家長帶子女觀浪 鄧炳強：研究是否涉疏忽照顧兒童罪｜Yahoo

在柴灣嘉業街墮海的女子被人以小艇救起。（TVBS NEWS YouTube 直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙吹襲期間，有不少人到沿岸地方觀浪，包括柴灣嘉業街有三人墮海。保安局局長鄧炳強表示，政府事前已不斷勸喻市民不要追風逐浪，但仍有人身處險境。被問風暴期間是否有就追風逐浪行為採取執法行動，他說當時首要是救人，之後才研究是否牽涉違法行為，例如進入已宣布關閉的沙灘或違《泳灘規例》，或家長會否涉及疏忽照顧兒童，「明知危險地方仲同小朋友去，會否構成疏忽照顧兒童罪呢？我覺得我哋要喺呢方面研究一下」。

保安局局長鄧炳強再次呼籲市民切勿在打風期間追風逐浪。（鄧炳強 facebook）

鄧炳強今早（25日）接受港台《千禧年代》訪問，對於柴灣嘉業街有家長帶同子女觀浪，導致三人墮海，他形容是不幸事件。他重申政府已不停勸喻市民切勿追風逐浪，但仍有人身處險境。他留意到市民接受電視訪問認為自己安全，「但事實係咪安全呢？你以為個海好平靜，突然就有個好高嘅浪將你捲入去」，「我見到鏡頭上好心酸，見到有啲家長好似好得意，帶住細路仔去，其實你真係令小朋友身處險境。」

鄧炳強：目標非拘捕人

被問會否就追風逐浪行為執法，鄧炳強說：「當然有部份行為會否牽涉違法行為呢？例如進入沙灘地方，或家長仲帶小朋友去，有無牽涉疏忽照顧兒童，呢啲我哋稍後研究跟進，當時最緊要救人先。」他並指，當局目標並不是拘捕人，「我哋目標唔係要拘捕人，最緊要你安全，呢個都係要靠你自律。」被問政府會否訂立新規例，列明風暴期間不准進入沿岸位置，鄧回應稱當局會不停檢視法例，有需要便考慮是否設立，但強調目前並非完全無法可依。