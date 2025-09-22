樺加沙｜天文台考慮明日下午 1 至 4 時改發八號
樺加沙打風｜寵物酒店、洗車店、Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。
不少社區流浪動物義工近日爭分奪秒救援，希望在樺加沙襲港前，盡量「救得一隻得一隻」，奈何本地義工普遍面對土地不足問題，即使救起浪浪，亦未必有足夠空間收容，部份更要面對收容所將受水浸影響，自身難保。
寵物酒店提供港島西營盤、九龍何文田場地
寵物酒店「Pet Villa HK」於社交平台發佈，將於樺加沙襲港期間，開放西營盤第三街及何文田自由道的兩個室內場地予浪浪避難。該寵物酒店表示「知道好多動物收容所都擔心水浸或危險」，又指「如果大家執到貓貓狗狗」，可以與他們聯絡。
店方表明，會將客人的寵物與浪浪分隔，又呼籲義工們幫手到寵物酒店照顧。
Party Room 開放新界火炭場地
位於火炭的派對房間「Rooffie Party」亦於社交平台表示，「超強颱風樺加沙逼近，本場地可於 9 月 23 日至 25 日開放讓流浪貓暫時棲身」，讓浪貓有個容身之所，並會提供貓糧。（地址、電話及收容對象見下方）
店方指，「好難想像啲流浪貓喺街度會點樣，就算識得搵地方匿埋，都應該兩三日會冇嘢食冇水飲」，貼文亦指，如義工或市民「執到貓貓」，可與他們聯絡，需要自備貓籠。
洗車店開放場地暫避
有 5 間分店的「閃閃令自助洗」亦於社交平台表示，「如有『毛孩』」需要地方暫避（免費）可以與本公司職員聯絡。如有車輛需要亦可與公司職員聯絡可另作安排」，詳情可透過電話 6297 8957 查詢。
