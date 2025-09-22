樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo

樺加沙來勢洶洶，有銀行今天（22日）預先收起外牆大型廣告。

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮明午 1 至 4 時掛八號風球。政務司司長陳國基今日呼籲僱主顧及打工仔安危，但未建議停工。《Yahoo新聞》今日黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。

從事市場推廣及銷售的高小姐表示，公司已宣佈星期二不論天氣如何都無需回到辦公室，假如天文台宣佈懸掛8號風球，則無需外出見客，亦不用在家工作，因此她預計明後兩日都不用上班。



保安員：8號風球的士錢由公司支付

無論任何天氣，商廈保安陳先生已肯定要如常上班，他受訪時指，假如懸掛8號至10號風球，仍要搭地鐵或的士依時上下班，的士錢會由公司支付。

來自河北的城大碩士生李先生表示，學校未有提前取消課堂，提醒他們留意天氣消息。他原本週二中午及晚上都有課堂，預計夜晚會改為網課，無需回校，未覺有任何不便。

不願上鏡的政府員工則表示，部門未有特別安排，一切依天文台宣布再安排。