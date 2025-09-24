樺加沙打風｜幼稚園上午班及全日班周四停課 小學、中學及夜校將恢復上課︱Yahoo

【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙遠離本港，港府今日（24 日）晚上表示，因三號熱帶氣旋警告信號預料會維持至 9 月 25 日上午 7 時，教育局宣布，幼稚園上午班及全日班、肢體傷殘兒童學校和智障兒童學校明日將停課。至於幼稚園下午班，當局會在明日公布上課安排。

教育局指出，除非另行宣布，其他日校包括小學、中學及夜校明日將恢復上課。若部分學校校舍或周邊環境仍需清理或復修，校方可因應實際情況決定是否繼續停課，並須盡快通知家長及學生。

局方補充，即使學校停課，仍應按照既定緊急應變措施，在安全情況下保持校舍開放，並安排人手於校內安全位置照顧有需要返校的學生。教育局提醒家長，應考慮家居環境、道路情況及區內天氣，決定是否送子女回校。

另外，康文署表示，由於職員需在颱風後檢視設施情況，轄下體育館及游泳池今日不會開放。如有設施因個別情況未能於明日（25 日）重開，署方將會另行以新聞稿公布。

署方同時宣布，所有刊憲泳灘由明日起暫停開放，直至另行通告，以便清理颱風後的雜物及檢視損毀情況。署方呼籲市民切勿前往泳灘進行水上活動，以免危及自身及救援人員的安全。