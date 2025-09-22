樺加沙｜天文台 12:20 改發一號戒備信號
樺加沙打風｜彭博：香港機場周二下午 6 時起停航班升降 機管局：密切監察並已展開應對颱風準備工作｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。《彭博》引述消息人士指，香港國際機場將會由周二（23 日）下午 6 時起暫停航班升降，到周四（25 日）早上 6 時才恢復，時間長達 36 小時，是赤鱲角機場 1998 年啟用 27 年以來最長，相關消息預計會在今日（22 日）公布。
機管局回覆《Yahoo 新聞》，指正密切監察樺加沙發展，並已展開應對颱風的準備工作，包括停機坪安全、航班運行、旅客關顧、機場與市區之間的地面交通服務，以及員工休息區等多方面。機管局正與相關政府部門、航空公司、交通服務營運商，以及其他機場相關持份者保持密切溝通，以落實緊急措施，機管局亦將繼續提供有關機場營運的最新資訊。
過往都有熱帶氣旋正面吹襲本港，導致機管局要暫停航班升降的先例。2023 年熱帶氣旋蘇拉襲港，機管局曾經暫停航班升降 20 小時，至於在今年 7 月熱帶氣旋韋帕襲港期間，機場內大部份服務亦曾經暫停 13 小時。
消息：有飛機暫時離開本港避風
報道又引述消息人士說，有航空公司的飛機將會在樺加沙襲港前離開，避免風暴吹起的物件可能導致飛機損壞。為了盡量維持貨運運作，小部份貨機可能會在風暴過後率先恢復，時間可能是周三稍後時間，不過未有最終決定。另外，為了避免重蹈 2023 年熱帶氣旋小犬襲港發九號波期間，有大量旅客滯留機場，航空公司正在重新調配航班。
國泰航空、香港航空、大灣區航空等早前都已經表示，因應樺加沙襲港，會豁免受影響日期旅客更改機票的手續費。
樺加沙打風｜教育局周一稍後公布周二學校上課、提交小一入學自行分配學位申請安排｜Yahoo
樺加沙打風｜國泰、港航、大灣區航空等豁免改機票手續費︱Yahoo
樺加沙打風｜澳牛超前部署休業三天 網民盛讚良心企業勝連鎖集團｜Yahoo
樺加沙打風｜寵物酒店及 Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附各區地點及電話｜Yahoo
樺加沙打風｜12 時 20 分發出一號戒備信號 考慮今晚 8 至 10 時轉三號波｜不斷更新｜Yahoo
天文台表示會在星期一（22 日）中午 12 時 20 分發出一號戒備信號。
樺加沙打風｜澳牛超前部署休業三天 網民盛讚良心企業勝連鎖集團｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，本港出現不少民間版「超前部署」，有食肆率先宣布本星期休業數天，包括「澳洲牛奶公司」冰室及「糖水雄」糖水舖。網民讚揚這些食肆應變快、為員工安全著想，紛紛祝福小店「生意好」。
樺加沙打風｜教育局明日稍後公布周二學校上課、提交小一入學自行分配學位申請安排｜Yahoo
【Yahoo新聞】超強颱風「樺加沙」預計本周中期逼近廣東沿岸，香港天文台預測周二（9月23日）天氣將急速惡化，周（9月24日）料吹烈風至暴風，伴隨狂風大驟雨及雷暴，並可能出現類似2017年「天鴿」及2018年「山竹」的顯著風暴潮。政務司司長陳國基今（21日）主持應對極端天氣督導委員會會議，統籌跨部門部署，應對颱風帶來的嚴重威脅。
樺加沙打風｜寵物酒店及 Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附地點及電話｜Yahoo
超強颱風樺加沙令港人聯想起 2018 年熱帶氣旋山竹吹襲的驚人破壞。人類尚可留在室內暫避，可是流浪動物並無選擇。有本地寵物酒店及 Party Room 自發作出超前部署，免費做浪浪避難所，地點包括港九新界，供浪浪義工攜帶流浪貓狗前往室內避難，實行民間自救，守護浪浪。
打風・樺加沙｜國泰、港航、大灣區航空等豁免改機票手續費︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】Facebook 專頁「岳人 Geo Trekker」昨日（19 日）傳上消息，因應下週颱風「樺加沙」襲港，香港航空（HX）及國泰航空（CX、UO）計劃於 9 月 23 日晚及 9 月 24 日將所有停泊於香港國際機場的航機飛往外站，並預計 9 月 24 日全日暫停航班運作。不過，機管局及國泰航空回覆《Yahoo新聞》稱，會因應風暴發展及安全需要作適時安排，並未確認大規模遷走航機措施。
強積金用戶資料「送中」？網傳積金局資料送佛山整合 積金易批不實：用戶數據存香港境內伺服器
【Yahoo新聞報道】有自稱是積金局員工在社交平台發帖，指積金局以提升效率為由，將大量強積金資料外判予佛山服務商做資料整合，形容是「將香港人嘅個人資料送中」，擔心一旦個人資料外洩，難以問責，帖文掀起熱議。積金局積金易平台有限公司回覆《Yahoo新聞》查詢時，駁斥有關謠傳不實及誤導，強調所有用戶數據及資料儲存於香港境內伺服器，並受到高規格保安措施保護。《Yahoo新聞》亦曾聯絡發帖網民，但暫未回覆。
中大校董選戰｜兩校友被DQ 禁自行網上拉票 候選人後援會：公開選舉走向弔詭沉寂｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】中文大學舉行「大學校董會校友評議會成員選舉」，選出一位校友校董，今（22日）起進行電子投票。今次選舉接連發生風波，包括疑新增「良好服務中大」門檻，有意參選的校友被取消參選資格（DQ）；又增設規則禁止候選人自行網絡宣傳，必須透過校方官方渠道。成功入閘候選人譚天樂的後援會發文質疑，本應公開的選舉，弔詭地走向沉寂。中大校方向《Yahoo新聞》覆稱，候選人可在「校方多個選舉平台」進行競選宣傳活動。
中大校董選戰｜兩建制候選人對疊 對張宇人取態成焦點 校友：兩個爛燈｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】中文大學今（22日）起進行電子投票，由校友評議會成員當中選出一名校友校董。今屆有兩名校友遭DQ，獲入閘兩人為中大粵港澳大灣區校友會創會會長郭碧蓮及民建聯成員譚天樂。今次選戰焦點之一落在候選人對立法會議員張宇人應否獲中大頒發榮譽博士。
