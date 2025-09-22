樺加沙打風｜彭博：香港機場周二下午 6 時起停航班升降 機管局 2 時交代詳情｜Yahoo

【14:20 更新報道】

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。《彭博》引述消息人士指，香港國際機場將會由周二（23 日）下午 6 時起暫停航班升降，到周四（25 日）早上 6 時才恢復，時間長達 36 小時，是赤鱲角機場 1998 年啟用 27 年以來最長。機管局 2 時召開記者會公布安排，表示不會暫停所有航班升降，三條跑道仍然維持運作，但預計大量航班會受影響，其中國泰航空表示，周二下午 6 時起，國泰在香港國際機場的進出境客運航班將會停止運作，預計到周四日間才會逐漸恢復運作，以目前情況預料取消逾 500 航班。

廣告 廣告

機管局較早前回覆《Yahoo 新聞》，指正密切監察樺加沙發展，並已展開應對颱風的準備工作，包括停機坪安全、航班運行、旅客關顧、機場與市區之間的地面交通服務，以及員工休息區等多方面。機管局正與相關政府部門、航空公司、交通服務營運商，以及其他機場相關持份者保持密切溝通，以落實緊急措施，機管局亦將繼續提供有關機場營運的最新資訊。

過往都有熱帶氣旋正面吹襲本港，導致機管局要暫停航班升降的先例。2023 年熱帶氣旋蘇拉襲港，機管局曾經暫停航班升降 20 小時，至於在今年 7 月熱帶氣旋韋帕襲港期間，機場內大部份服務亦曾經暫停 13 小時。

消息：有飛機暫時離開本港避風

報道又引述消息人士說，有航空公司的飛機將會在樺加沙襲港前離開，避免風暴吹起的物件可能導致飛機損壞。為了盡量維持貨運運作，小部份貨機可能會在風暴過後率先恢復，時間可能是周三稍後時間，不過未有最終決定。另外，為了避免重蹈 2023 年熱帶氣旋小犬襲港發九號波期間，有大量旅客滯留機場，航空公司正在重新調配航班。

國泰航空、香港航空、大灣區航空等早前都已經表示，因應樺加沙襲港，會豁免受影響日期旅客更改機票的手續費。

【相關報道】

樺加沙打風｜颱風消息不斷更新｜Yahoo

樺加沙打風｜機管局：明午 6 時起航班升降大幅減少 國泰料取消逾 500 航班 周四日間逐漸恢復運作｜Yahoo

樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課｜Yahoo

樺加沙打風｜圖輯・掃貨｜墟冚的街市 孤獨的方包

樺加沙打風｜林超英暴風雨前夕美學追風 夜觀氣象圖：有點梵高味道？ ｜Yahoo

樺加沙打風｜玻璃窗貼膠紙防風？一文睇清天文台、消防處、專家建議 台灣當局實測｜Yahoo

樺加沙打風｜天文台料周三最近本港時維持超颱強度 山竹天鴿水浸地區料因風暴潮再浸｜Yahoo

樺加沙打風｜上水周日晚冧樹 4 人傷 料颱風增塌樹 政府預留土地堆放椏枝｜Yahoo

樺加沙打風｜眼壁置換後風眼變「大眼仔」 簡單解釋過程及成因｜Yahoo

樺加沙打風｜彭博：香港機場周二下午6時起暫停航班升降 長達36小時｜Yahoo

樺加沙打風｜寵物酒店及 Party Room 超前部署做動物避難所：好難想像啲流浪貓喺街會點樣 附各區地點及電話｜Yahoo

樺加沙打風｜澳牛超前部署休業三天 網民盛讚良心企業勝連鎖集團｜Yahoo

樺加沙打風｜馬會宣布取消周三夜馬｜Yahoo

樺加沙打風｜教育局周一稍後公布周二學校上課、提交小一入學自行分配學位申請安排｜Yahoo

樺加沙打風｜國泰、港航、大灣區航空等豁免改機票手續費︱Yahoo