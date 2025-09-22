樺加沙打風｜彭博：香港機場周二下午6時起暫停航班升降 長達36小時｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。《彭博》引述消息人士指，香港國際機場將會由周二（23 日）下午 6 時至周四（25 日）早上 6 時暫停航班，時間長達 36 小時，是赤鱲角機場啟用以來最長，相關消息預計會在今日（22 日）公布。

《Yahoo 新聞》已經向機管局查詢，正待回覆。

過往都有熱帶氣旋正面吹襲本港，導致機管局要暫停航班升降的先例。2023 年熱帶氣旋蘇拉襲港，機管局曾經暫停航班升降 20 小時，至於在今年 7 月熱帶氣旋韋帕襲港期間，機場內大部份服務亦曾經暫停 13 小時。

消息：有飛機暫時離開本港避風

報道又引述消息人士說，有航空公司的飛機將會在樺加沙襲港前離開，避免風暴吹起的物件可能導致飛機損壞。為了盡量維持貨運運作，小部份貨機可能會在風暴過後率先恢復，時間可能是周三稍後時間，不過未有最終決定。另外，為了避免重蹈 2023 年熱帶氣旋小犬襲港發九號波期間，有大量旅客滯留機場，航空公司正在重新調配航班。

國泰航空、香港航空、大灣區航空等早前都已經表示，因應樺加沙襲港，會豁免受影響日期旅客更改機票的手續費。