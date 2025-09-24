港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復
樺加沙打風｜愛民邨老榕連根拔起 杏花邨高層冷氣機搖搖欲墜 一文睇各區災情︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】樺加沙正逐漸遠離本港，天文台今早（24 日）在昂坪錄得最高持續風速每小時 153 公里，最高陣風每小時 204 公里。各區陸續出現災情，截至早上九時，醫管局急症室錄得 33 名市民在風暴期間受傷個案，政府收到 270 宗塌樹報告；截至早上十時，渠務署收到 12 宗水浸報告。
長洲巨浪滔天 城門河水淹單車徑
截至早上十時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 94 宗、175 宗和一宗塌樹報告。在何文田愛民邨，一棵巨大榕樹今日被連根拔起，整棵橫臥在公園。網民指出，這棵數十歲老樹是很多雀鳥的家，擔心塌樹導致雛鳥受傷。有人在相關帖文留言指出，管理人員經常修剪氣根，導致大樹失去支撐。
在颱風重災區杏花邨，今早有住戶的分體式冷氣機疑遭強風吹跌，僅靠氣喉連繫，搖搖欲墜。涉事住戶表示已報警求助，報案中心建議住戶切勿進入該房間，遠離窗口。住戶表示已通知管理處，圍封該座樓宇地面，以免冷氣機墮下造成危險。警方及消防其後到場處理，把冷氣機拆除。
至於特別容易受風暴潮衝擊的離島，在 2018 年「山竹」襲港期間慘遭蹂躪的長洲，網民上載到今早東灣巨浪滔天的照片，浪花有兩、三層樓高度，整個沙灘都被海浪淹沒。另一幅長洲碼頭一帶的圖片顯示，今早該處的海平面已升至與行人路差不多的水平。
深井屋苑外牆磚塊剝落 鑽石山行人天橋上蓋飛脫
天文台表示，樺加沙為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早普遍上升至海圖基準面 3.4米或以上，而西部沿岸的水位還會稍為上升，預料中午後一、兩小時達至最高。在城門河近石門位置，有網民拍攝短片講述該段河道水位漲至幾乎與岸邊一致，附近海濱單車徑已嚴重水浸，「真係可以游水」。
災情不絕，而且難以想像。在深井，私人屋苑碧堤半島低層一幅外牆磚塊脫落。鑽石山介乎龍翔道與斧山道的一條行人天橋，其中一段頂部構件則於凌晨時分疑被吹走。警方及消防處接報到場清理飛落道路上的構件。
