樺加沙打風｜打風應否關冷氣？中電有建議

颱風季遇上炎炎夏日，網上不少人都在討厭在颱風來襲期間應否繼續使用冷氣。據中華電力公司的「打風唔駛慌 9招保平安」影片之中，就有提到冷氣、雪櫃等家電的處置方式，而且更有停電時的應對措施。

簡單來說，中電的建議是如果你的冷氣機位處當風位置，就應該關機以免強風令扇葉反方向轉動而損壞。不過如果看到屋外風向並非直接吹向自己家裡和冷氣機，那冷氣也可以多留一下。同理可推，家中其他的抽氣扇也可以作類似準備，包括關閉對外的蓋子（如有），甚至可以暫時取下扇葉。

另外，如果大廈因為颱風而導致停電，大家記得要先關閉大型電器，但同時留下一盞燈來作復電提示。照明也應該避免用蠟燭，雖然氣氛會很浪漫，但也有一定火災風險。如遇停電，只要保持雪櫃緊密關閉，仍然能保冷一段時間，直至復電。

以下再為大家整理「打風唔駛慌 9招保平安」的文字簡介：

1.準備應急用品：颱風來臨前，應備妥乾糧、食水、藥物、收音機及電筒。同時，確保手機已下載新聞應用程式，並準備足夠的外置充電器（尿袋）。

2.移開窗邊電器：將靠近窗戶或戶外地方的電器及拖板移至安全位置，並確保在濕氣散去後才使用。

3.關閉當風位冷氣機：強風可能導致處於當風位置的冷氣機扇葉反方向轉動而損壞，因此應暫時關閉。

4.檢查升降機安全：由於颱風可能引致電壓驟降，令升降機停止運作，大廈管理處應預先聯絡承辦商檢查及進行優化工程。

5.撤離時關閉電源總掣：若居住在低窪等高危地區而需要撤離，應在鎖好門窗後，關閉全屋的電源總掣，以防因水浸引致漏電。

6.停電時只留一盞燈：萬一停電，應先關掉所有大型電器，只留下一盞燈。當電力恢復時，亮起的燈光便能即時通知你。

7.使用電筒照明：停電時應使用電筒照明，切勿點燃蠟燭，以免引起火災。

8.保持雪櫃關閉：停電期間盡量不要打開雪櫃。緊閉的雪櫃門能讓冷藏格（上層）的食物保冷約兩天，保鮮格（下層）則可維持約四小時。

9.切勿觸碰損毀設備：風暴過後，切勿觸摸或移動任何損毀的供電設備。如發現電線杆倒塌或電線斷落，應保持冷靜並立即向電力公司報告。

