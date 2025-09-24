樺加沙打風｜政府至今錄 101 人風暴期間受傷 逾 1,200 宗塌樹報告｜Yahoo

【9 月 24 日20:50 更新】

【Yahoo 新聞報道】隨着熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港，天文台今日（24日）晚上 8 時 20 分改發三號強風信號。政府表示，截至今晚 8 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 905 人入住。醫院管理局表示，截至今晚 8 時，59 名男子和 42 名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。

截至今晚 8 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 718 宗、498 宗和八宗塌樹報告，渠務署確認 22 宗水浸個案。另外，土木工程拓展署收到四宗山泥傾瀉報告。