樺加沙｜三號信號至少維持至周四早上 7 時
樺加沙打風｜政府至今錄 101 人風暴期間受傷 逾 1,200 宗塌樹報告｜Yahoo
【9 月 24 日20:50 更新】
【Yahoo 新聞報道】隨着熱帶氣旋樺加沙逐漸遠離本港，天文台今日（24日）晚上 8 時 20 分改發三號強風信號。政府表示，截至今晚 8 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 905 人入住。醫院管理局表示，截至今晚 8 時，59 名男子和 42 名女子在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至今晚 8 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 718 宗、498 宗和八宗塌樹報告，渠務署確認 22 宗水浸個案。另外，土木工程拓展署收到四宗山泥傾瀉報告。
其他人也在看
樺加沙襲港｜天文台改發八號東南信號 料下午本港沿岸水位逐步下降
【Now新聞台】天文台在下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。 下午1時，超強颱風樺加沙集結在香港西南約170公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙相關的颶風區已逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣；而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，料下午本港沿岸水位逐步下降。天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現一些越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民仍然需要保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。天氣預測方面，預料吹暴風至颶風程度的東至東南風，今晚的風勢會逐漸減弱。」#要聞now.com 新聞 ・ 7 小時前
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱 元朗YOHO停車場爆滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。Yahoo新聞 ・ 1 天前
風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨
【動物突發】樺加沙颱風襲港，八號風球懸掛，天氣惡劣，但有許多狗狗卻懶理狗狗情況，風雨不改用短鐵鏈將狗狗鎖在戶外，義工CC於粉嶺龍躍頭1號橋發現一隻狗狗，於狂風大雨下仍被狗主鎖在戶外，狗狗慘被大雨照頭淋，但狗主卻懶理。 Cc表示，上次十號颱風時，已發現該狗狗慘被鎖在鐵閘外淋雨，雖然該處有個棚頂，但因非常細，狗狗根本被淋到全身濕透，而且無法走避。今次樺加沙來襲前夕，CC和義工籠鏈犬關注一同游說狗主不要鎖狗狗在戶外，對方聲稱會不是住在該處，又指會找家人處理，惟CC前往了解狗狗情況，卻發現他照舊被鎖在戶外淋雨。 CC已報愛協，惟愛協卻向她指八號風球無法出車，而她已報警求助。 The post 風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 4 小時前
樺加沙襲港｜天文台將於晚上8時20分改發三號信號
【Now新聞台】八號東南烈風或暴風信號現正生效，天文台將於晚上8時20分改發三號信號。 下午5時前後，樺加沙在廣東陽江市海陵島沿海登陸。天文台指，樺加沙正逐漸遠離本港，本港風力逐步減弱；樺加沙襲港期間整體風力和2017年的天鴿、2023年的蘇拉以及今年的韋帕相若，但是較2018年的山竹為弱；樺加沙在香港以南掠過時採取較為偏西路徑，眼壁最大風力區域和香港擦身而過，因而沒有出現最壞的情況。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
樺加沙逼近｜房屋署及建築署團隊前往地盤和屋邨 視察安全及相應措施
【Now新聞台】天文台將於下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，房屋署及建築署團隊前往地盤和屋邨視察安全及各種相應措施。房屋局局長何永賢在社交平台發文，提到房屋署團隊前往地盤和屋邨視察棚架安全及各種機器的相應措施，如穩固吊船、將重型吊機的吊臂放置地面、容許天秤吊臂自由擺動等，同時在地盤拆除隔音布、加設水閘板、堆砌沙包等，保障地盤安全。房屋署和屋邨管理團隊亦檢視屋邨不同地方，除了加水閘、清理排水渠等，還增加應變物資，包括抽水泵、應急照明、大量沙包、擋水板、防水帆布、繩索、應急工具箱等，同時也檢查了樹木、雜物、屋邨斜坡工地等。另外，建築署團隊去檢視各項目的抵禦颱風措施，包括各種加固工作、拆掉棚網以減低風阻等，也檢查了水碼水量、增加繫穩繩等，以抵擋超強颱風吹襲。何永賢在文中感謝不同團隊上下一心、緊密跟進抵禦樺加沙的措施，並提醒市民超級颱風期間注意安全，留在室內靜待颱風遠去。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
樺加沙襲港｜旺角有夾公仔機舖鐵閘被強風吹爛
【Now新聞台】旺角有夾公仔機舖在強風下被吹爛鐵閘。 位於旺角亞皆老街及洗衣街附近的夾公仔機舖，門口鐵閘被強風吹翻，斷開兩截橫臥在行人路上，店內一片凌亂，地下留有不同零件，而近門口的夾公仔機等也跌出路邊。#要聞now.com 新聞 ・ 13 小時前
樺加沙襲港｜港鐵東鐵綫恢復金鐘站至火炭站服務
【Now新聞台】天文台改發八號信號後，公共交通服務調整。 其中，其中港鐵東鐵綫現時恢復金鐘站至火炭站，而東鐵綫大埔墟至羅湖及落馬洲站，以及屯門輕鐵綫部分路段，有較嚴重塌樹及架空電纜損壞，預計最少要黃昏後才逐步恢復服務，呼籲市民切勿急於前往車站。荃灣綫、觀塘綫以及港島綫、屯馬綫已全綫恢復服務，維持每15分鐘一班車；南港島綫、東涌綫亦全綫恢復，每10分鐘一班車；迪士尼綫20分鐘一班車；將軍澳綫北角至寶琳每15分鐘一班，調景嶺至康城每20分鐘一班；機場快綫亦恢復，每15分鐘一班。輕鐵方面，已有4條路線恢復至20分鐘一班，其他路線仍未開放。至於高鐵香港段，西九龍站往來內地站點今日班次取消，周四亦有部分班次取消或更改。巴士方面，九巴、龍運以及城巴日間路線繼續暫停服務，直至另行通知；九巴B1及B9、城巴B3X、B7、S1陸續恢復有限度服務，部分龍運路線亦恢復。新大嶼山部分巴士路線由下午2時起維持有限度服務，其餘路線暫停服務，直至另行通知。#要聞now.com 新聞 ・ 2 小時前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙襲港｜政府協調善後工作冀市面盡快復常 便利市民上班上學
【Now新聞台】政府指，各部門全力減低樺加沙對本港的影響，正協調善後工作，讓市面盡快復常，便利市民上班上學。 政府正加快處理主幹道及主要巴士路線的障礙物，預計各主要道路及公共交通在改發三號強風信號時恢復通行。在風暴過後，各區民政處會繼續協調其他部門和機構作出支援，協助有需要的住戶，特別是受嚴重水浸影響的獨老和雙老住戶清理積水和復原受影響的家居。由於天氣仍然不穩定，民政處轄下的臨時庇護中心於三號強風信號下會繼續開放，供有需要市民入住。#要聞now.com 新聞 ・ 1 小時前
颱風樺加沙｜網傳「政府內部打風時間表」 呢個時間掛10號？網民質疑可信性
颱風「樺加沙」襲港，天文台已於今午(23日)2時20分正式發出八號風球，並表示將評估是否在今晚11時至明日凌晨3時期間，需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而在社交平台Threads上瘋傳一張「政府內部掛波時間表」，內文顯示政府打風時間。am730 ・ 1 天前
樺加沙過境澳門 受風暴潮影響低窪地區水浸一度暫停供電
【Now新聞台】澳門八號風球生效，會在晚上9時至12時視乎情況改發三號風球。受風暴潮影響，低窪地區水浸一度暫停供電。 樺加沙逐漸遠離澳門，風雨過後，處處可見風暴的威力。低窪地區首當其衝，不少地區因水浸暫停供電，期間有1.6萬戶受影響，之後陸續恢復供電。下環有多間店舖損毀，商戶加緊清理積水。店舖負責人崔先生：「(積水)應該有20公分左右。(怎樣清走積水？)清走積水要開水閘。我們今次就做得很好，水位又不會升得來勢洶洶，好像天鴿一樣。」店舖負責人關先生：「當然擔心，(水)全部都進去了，用了水閘都沒有用。清走積水之後照開，還有甚麼辦法？損失就當然自己知道，沒有人給你補償。」下環有店舖的擋水板仍留有水漲的痕跡，可見當時的水位及腰。澳門氣象局指，樺加沙的核心環流帶來狂風暴雨及雷暴；受風暴潮影響，內港一帶水浸高度曾超過1.5米。樺加沙襲澳期間風雨交加，有興建中的大廈頂部天秤被強風吹到旋轉，風暴打斷旅客的行程，只能在酒店內等風雨過。上海旅客唐小姐：「我們還有朋友，我們到時候自己安排，在下面酒店裡面玩玩，說說、聊聊天，蠻好的，反正既然來了也不要有甚麼焦慮心態。」酒店都做足防風措施。打風期間，澳門各政府部now.com 新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
樺加沙打風｜天文台經常 20 分或 40 分掛波有得解 梁榮武：方便電台、電視台發放最新資訊｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，八號風球於今（23 日）下午 2 時 20 分生效。天文台於周一提前逾 16 小時預告今日改掛八號風球的確切時間，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武回覆《Yahoo 新聞》解釋，樺加沙移動路徑「相當容易預測」，故天文台有信心預早告知市民發出風球時間。坊間熱議「為何掛波時間選在『20 分』」，梁榮武表示或存在「歷史原因」，方便電台、電視台發放最新資訊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙襲港｜公共交通陸續恢復
【Now新聞台】公共交通服務陸續恢復。 荃灣綫、觀塘綫，以及港島綫、屯馬綫、南港島綫、迪士尼綫、東涌綫、東鐵綫及機場快綫已全綫恢復，介乎於10至20分鐘一班；東鐵綫金鐘至羅湖站每15分鐘一班，至落馬洲站則20分鐘一班；將軍澳綫北角至寶琳每15分鐘一班，調景嶺至康城每20分鐘一班。輕鐵方面，已有4條路線恢復至20分鐘一班，其他路線仍未開放。至於高鐵香港段，西九龍站往來內地站點今日班次取消，周四亦有部分班次取消或更改。巴士方面，九巴、龍運及城巴大部分路線恢復，九巴B1及B9有限度服務，部分龍運路線亦恢復。新大嶼山巴士部分路線晚上8時20分後陸續恢復，3條路線仍然暫停。#要聞now.com 新聞 ・ 52 分鐘前
公仔麵煮法│ 4款簡單創意公仔麵食譜！隱藏食法 微波爐加一樣嘢即變高級料理
超強颱風「樺加沙」襲港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失。天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），留在家中最方便一定是食公仔麵。公仔麵煮法多變，更有很多隱藏食法！每次打風，超市都經常出現「盲搶炎」，各類貨品被清零，作為方便煮食的公仔麵，自然也成為儲糧神物。不過滯留家中食公仔麵都可以食得好啲，公仔麵煮法有趣多變，只要識得煮，公仔麵都可以變大餐。以下4款公仔麵煮法合集，簡單創意兼備，讀者們快啲記低，在家煮公仔麵都可以不失霸氣喇！Yahoo Food ・ 11 小時前
樺加沙襲港︱《中年2》顏米羔西九騷宣布延期
【on.cc東網專訊】風王「樺加沙」襲港，天文台於今日（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，《中年好聲音2》歌手顏米羔原定今日起一連3天在西九開騷，他宣布今日的內部認購專場將會延期舉行：「為顧及演出團隊及所有觀眾之安全，原定於9月24日於西九文化區自由空間大東方日報 OrientalDaily ・ 9 小時前
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜ 機場午夜前續停客機升降 明早6時逐步復常 料全日處理逾千航班｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，今（24 日）大批航班因此取消。機管局表示，基於航空安全考慮，今日午夜前不會有客運航班升降，午夜後開始有少量航班抵港，料明早6時起航班陸續恢復正常，明日全日將有逾1000航班升降，會爭取機鐵明早頭班車前加開班次，儘快將旅客帶入機場。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
緊急！明渠水位上漲鐵籠內狗狗被浸 消防到場剪閘打開鐵籠 急須暫托及義載
【動物專訊】錦上路石湖塘村一個劏車回收場內有一隻白色狗被鐵籠困養，有街坊在今朝早8時見到鐵籠後方明渠水位上漲至鐵籠，水浸至狗狗腳眼位置。由於情況緊急，街坊報警求助，消防約10時到場。 由於回收場大閘有鎖鏈鎖上，消防員剪斷鎖鏈，打開大閘，並進入場內打開狗狗鐵籠，放了狗狗出籠。街坊復述消防員指由於現時意外事故相當多，他們無法等待愛護動物協會督察到場，要先行離開。街坊擔心狗狗會亂跑離開回收場會有危險，因此在原地留守約一個多小時看管狗狗，並尋找不同動物團體及機構幫助。 中午約12時，有一名約60歲的男士回來回收場，中年男士疑是回收場員工。街坊即上前向他講述剛才狗狗有危險，因此消防員剪開大閘鐵鏈將狗狗救出。惟該男士並不相信，並堅持「沒有危險」，並且非常不合作，更指「如果覺得有問題，可以搵漁農處來檢查規格，有問題就帶走隻狗。」 場內還有另外一隻黑色唐狗，該名男子一手抓住狗狗一隻前腳，將狗狗拉回場內，狗狗不斷哀鳴掙扎，街坊大聲叫男子不要太粗魯，該男子非常不滿，並以鎖鏈鎖住黑狗；而白色狗則被重新放回鐵籠。現時水位已退，沒有浸住狗狗。 街坊現嘗試再次聯絡愛護動物協會，但緊急熱線未能接通，於是街坊再次報警香港動物報 ・ 7 小時前
打風｜超強颱風樺加沙今午2:20pm掛8號風球！澳門氣象局：明日較高可能性改發9號風球
今日（23日）12:01am更新，隨着超強颱風樺加沙逼近，天文台將會在今日下午2:20pm改發八號烈風或暴風信號，預料樺加於明日（24日）最接近珠江口一帶。至於天氣方面，今日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前