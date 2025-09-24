樺加沙打風｜政府至今錄 56 人風暴期間受傷 12 宗水浸報告｜Yahoo

十號颶風信號現正生效，表示本港平均風速每小時118公里或以上。天文台表示，超強颱風樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部，預料十號颶風信號仍將維持一段時間。 今日(24日)上午10時，樺加沙集結在香港之西南約140公里，即在北緯21.3度，東經113.4度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。 天文台預料本港會逐漸轉吹東南風，提醒市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著，呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。 樺加沙正為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早9時普遍已上升至海圖基準面3米以上，而沿岸的水位還在逐步上升，預料在中午前後達至最高。 在過去一小時，昂坪、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時141、132及119公里，最高陣風分別超過每小時192、169及156公里。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.com

AASTOCKS ・ 1 小時前