樺加沙｜十號風球現正生效
樺加沙打風｜政府至今錄 56 人風暴期間受傷 12 宗水浸報告｜Yahoo
【9 月 24 日 11:50 更新】
【Yahoo 新聞報道】十號颶風信號仍然生效。截至今日（24日）早上 10 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 791 人入住。醫院管理局表示，截至早上 11 時，56 名市民，包括 32 男 24 女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至早上 11 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 141 宗、208 宗和一宗塌樹報告。另外，截至早上 11 時，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到 12 宗水浸報告。
樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮明午 1 至 4 時掛八號風球。政務司司長陳國基今日呼籲僱主顧及打工仔安危，但未建議停工。《Yahoo新聞》今日黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜十號波一年兩次 1964 年以來再出現 狂風加暴雨警告影響廣｜Yahoo
超強颱風樺加沙為本港帶來 2025 年第二個十號颶風信號。一年內發出兩次颶風信號的情況在本港相當罕見，自 1917 年引入「數字熱帶氣旋警告信號」制度以來，只是發生過 3 次，分別為 1923 年、1964 年和 2025 年。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜十號颶風信號生效 天文台指樺加沙正在本港以南100公里外掠過
【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。now.com 新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 23 小時前
樺加沙打風｜澳門清晨 05:30 改發十號風球 紅色風暴潮警告同時生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。Yahoo新聞 ・ 19 小時前
樺加沙打風｜TVB新聞播消防防風措施忠告 網民激讚靚仔 原來係吳偉豪大哥
超強颱風樺加沙風力進一步增強，昨日（23日）早上天文台仍未改發八號西北烈風或暴風信號之際，無綫新聞台播出消防署給予市民嘅患告，一名助理消防區長（公眾安全及傳訊）作代表，呼籲市民將貴重物、家電遠離窗戶位置，以免玻璃爆裂或漏水時對財物造成損傷，又建議喺屋企個窗到貼膠紙，加固之餘避免喺爆裂情況下，造成大量碎片，減輕居民受傷。唔少網民關注風暴消息嘅同時，留意到該消防員嘅靚仔樣。原來，該助理消防區長就係曾參加《中年好聲音》吳大強嘅兒子，亦係處境劇《愛‧回家之開心速遞》「朱凌凌」吳偉豪嘅大哥吳偉諾。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
樺加沙襲港｜旺角有夾公仔機舖鐵閘被強風吹爛
【Now新聞台】旺角有夾公仔機舖在強風下被吹爛鐵閘。 位於旺角亞皆老街及洗衣街附近的夾公仔機舖，門口鐵閘被強風吹翻，斷開兩截橫臥在行人路上，店內一片凌亂，地下留有不同零件，而近門口的夾公仔機等也跌出路邊。#要聞now.com 新聞 ・ 4 小時前
「Blue Coast II」以2016.4萬元售出一三房戶
超強颱風「樺加沙」預計明日逼近香港，本港將迎來烈風、暴雨及風暴潮，其強度可媲美早年「天鴿」與「山竹」襲港時期。在超強颱風迫近之際，市民紛紛提前做好防風準備，並忙於儲備食物。在風暴來臨前夕，卻有買家把握時機入市，以2016.4萬港元購入「Blue Coast II」一個三房一套連儲物房及洗手間間隔，該單位位於第5座40樓B室，實用面積781平方呎，呎價約2.5818萬港元。據了解，買家為本地客戶，先前已多次實地考察該項目。此次因應颱風逼近，考慮到項目擁專𨋢Bluestar，與大型商場及鐵路無縫連接，即使天氣惡劣，住戶仍可方便購物和儲備日常所需，因而加快決定於風暴前購入單位。 （BC)#長實 #港鐵 #Blue Coast IIinfocast ・ 1 天前
澳洲青年峇里泳池暴斃 遺體運回家心臟不見了
23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在印尼峇里渡假，其間被發現在渡假村內一個泳池中身去知覺，送往醫院後確認為遇溺身亡。其家人決定先在當地驗屍，完成後，遺體運回澳洲布里斯本，再於澳洲進行第二次驗屍，這時候發現 Bryon 的心臟不見了。印尼的驗屍官解釋，移走器官作研究是為了進行法醫驗屍，全世界都是這樣。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」Yahoo新聞 ・ 12 小時前
《港樓》打風前夕加快「扑鎚」 本地客1.7萬元承租荃灣綠楊新邨兩房
中原地產林恩信表示，超強颱風樺加沙逼近香港，天文台預告今日(23日)稍後時間將會改發八號風球。有準租客為了爭取時間，加快租樓步伐。該租客前日首次出動睇樓覓盤，翌日即拍板承租荃灣綠楊新邨H座中層2室，單位實用面積445平方呎，兩房間隔，月租1.7萬元成交，實用呎租38.2元。 據悉，新租客為本地家庭。單位原本月租叫價1.75萬元，業主見租客誠意十足，故減價500元租出。按業主於1999年164萬元購入價計，單位最新租金回報率高達12.4厘。(da/j)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 23 小時前
天文台：樺加沙正開始遠離本港 十號颶風信號仍維持一段時間
十號颶風信號現正生效，表示本港平均風速每小時118公里或以上。天文台表示，超強颱風樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部，預料十號颶風信號仍將維持一段時間。 今日(24日)上午10時，樺加沙集結在香港之西南約140公里，即在北緯21.3度，東經113.4度附近，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。 天文台預料本港會逐漸轉吹東南風，提醒市民需保持高度警覺，不要離開有屏蔽的地方並留意破壞性的風力。本港今日天氣會持續惡劣，有頻密狂風大驟雨及雷暴。海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著，呼籲市民應遠離岸邊及停止所有水上活動。 樺加沙正為本港帶來顯著風暴潮，本港沿岸的水位今早9時普遍已上升至海圖基準面3米以上，而沿岸的水位還在逐步上升，預料在中午前後達至最高。 在過去一小時，昂坪、大老山及長洲分別錄得的最高持續風速為每小時141、132及119公里，最高陣風分別超過每小時192、169及156公里。(gc/u)~ 阿思達克財經新聞 網址: www.aastocks.comAASTOCKS ・ 1 小時前
樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近本港，政務司司長陳國基今午（22日）與官員巡視各區後見記者。天文台預測，超強颱風將於周三（24日）上午最接近本港，陳國基提醒市民、機構及商戶盡快為未來兩天的持續惡劣天氣，做好應急、防風、防水浸的準備。他呼籲市民切勿追風逐浪，應留在安全地方，如有人不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。他又呼籲僱主以僱員安全為首要考慮，稱如有僱主不合理地將員工安危置之不理，「佢自己過意唔去」之餘，亦可能觸犯法例，「強烈希望僱主以上班安全為首要考慮」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
外賣平台餐廳圖片不符 8隻飽魚變1隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙打風｜十號颶風信號生效 將維持一段時間 樺加沙正遠離本港｜不斷更新｜Yahoo
天文台今日凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號。Yahoo新聞 ・ 22 小時前