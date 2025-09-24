樺加沙打風｜政府至今錄 62 人風暴期間受傷 15 宗水浸報告｜Yahoo

【動物專訊】錦上路石湖塘村一個劏車回收場內有一隻白色狗被鐵籠困養，有街坊在今朝早8時見到鐵籠後方明渠水位上漲至鐵籠，水浸至狗狗腳眼位置。由於情況緊急，街坊報警求助，消防約10時到場。 由於回收場大閘有鎖鏈鎖上，消防員剪斷鎖鏈，打開大閘，並進入場內打開狗狗鐵籠，放了狗狗出籠。街坊復述消防員指由於現時意外事故相當多，他們無法等待愛護動物協會督察到場，要先行離開。街坊擔心狗狗會亂跑離開回收場會有危險，因此在原地留守約一個多小時看管狗狗，並尋找不同動物團體及機構幫助。 中午約12時，有一名約60歲的男士回來回收場，中年男士疑是回收場員工。街坊即上前向他講述剛才狗狗有危險，因此消防員剪開大閘鐵鏈將狗狗救出。惟該男士並不相信，並堅持「沒有危險」，並且非常不合作，更指「如果覺得有問題，可以搵漁農處來檢查規格，有問題就帶走隻狗。」 場內還有另外一隻黑色唐狗，該名男子一手抓住狗狗一隻前腳，將狗狗拉回場內，狗狗不斷哀鳴掙扎，街坊大聲叫男子不要太粗魯，該男子非常不滿，並以鎖鏈鎖住黑狗；而白色狗則被重新放回鐵籠。現時水位已退，沒有浸住狗狗。 街坊現嘗試再次聯絡愛護動物協會，但緊急熱線未能接通，於是街坊再次報警

香港動物報 ・ 1 小時前