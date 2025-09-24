環境局打風日表明今屆不推垃圾徵費 環團批欠反思
樺加沙打風｜政府至今錄 62 人風暴期間受傷 15 宗水浸報告｜Yahoo
【9 月 24 日 14:30 更新】
【Yahoo 新聞報道】天文台今日（24日）下午 1 時 20 分改發八號東南烈風或暴風信號，取代十號颶風信號。政府表示，截至早上 11 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 816 人入住。醫院管理局表示，截至中午 12 時，62 名市民，包括 37 男 25 女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至中午 12 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 199 宗、237 宗和一宗塌樹報告。另外，截至下午 1 時，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到 15 宗水浸報告。
其他人也在看
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜天文台改發八號東南烈風或暴風信號
【Now新聞台】(13:20)天文台改發八號東南烈風或暴風信號。(12:15)天文台表示，正午12時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約160公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。隨著樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港。天文台會在今日下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。(11:50)天文台取消黃色暴雨警告信號。(09:45)天文台表示，在上午10時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約140公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部。十號颶風信號會維持一段時間。(09:22)澳門電力股份有限公司指，受颱風及風暴潮的影響，水位持續上升，未來1至2小時內有機會在低窪地區實施暫停供電措施，受影響地區主要包括內港、司打口、媽閣、沙梨頭一帶。澳門電力股份有限公司會持續跟進有關情況，並適時向公眾發放最新暫停供電消息。(09:15)天文台發出山泥傾瀉警告，請勿行近斜坡或擋土牆。駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段，並呼籲公眾如察覺有山泥傾瀉跡象，應即now.com 新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮明午 1 至 4 時掛八號風球。政務司司長陳國基今日呼籲僱主顧及打工仔安危，但未建議停工。《Yahoo新聞》今日黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，令其感到非常驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。Yahoo新聞 ・ 1 小時前
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽
超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。Yahoo 娛樂圈 ・ 1 小時前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
樺加沙或在珠江口附近登陸 珠海「五停」深圳擬疏散40萬人
樺加沙吹襲菲律賓後移向廣東西部至海南島東部一帶沿海，最大可能於周三在廣東深圳到湛江一帶沿海地區登陸，登陸後繼續西行穿過雷州半島。深圳市氣象台稱，樺加沙預測在深圳南側近距離掠過，不排除在珠江口附近登陸。氣象台指樺加沙破壞力堪比山竹，若在香港和深圳登陸破壞力甚至超過山竹。廣東省內所有高鐵、普速列車周三全日停駛。 沿海am730 ・ 1 天前
樺加沙打風︱多處棚架倒塌 業界：颱風前已做好防風 有遮擋樓宇或派員留守︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，強風吹襲下，旺角窩打老道凌晨（24 日）有大型棚架倒塌，亞皆老街經窩打老道往培正道的 6 條行車線全部封閉。建造業總工會理事長周思傑在港台節目《千禧年代》表示，建造業界在颱風來臨前已為地盤內的裝置做了相關安全檢查和防風措施。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 港鐵需時檢查露天段情況須頗長時間恢復｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近，天文台今日（23 日）下午發出八號西北烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 1 天前
外賣平台餐廳圖片不符 8 隻鮑魚變 1 隻 食客報海關 細龜私房菜：「睇漏眼」無寫份量︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】外賣平台盛行，不少市民在打風等情況下願付較高價錢叫外賣，換取時間和便利。《Yahoo! 新聞》收到讀者反映，日前在 Keeta 以 114 元購買「冰鎮鮑魚伴糖心蛋」，見配圖有 8 隻鮑魚及 8 份半隻糖心蛋，最終卻只收到 1 隻鮑魚及半隻糖心蛋，有感落差太大，向該餐廳投訴，惟餐廳負責人仍拒絕在 Keeta 寫明食物數量，更著顧客可以向海關舉報。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
十號波生效 九巴龍運所有日間路線暫停服務 直至另行通知
【on.cc東網專訊】10號颶風信號現正生效，九巴及龍運公布，所有日間路線暫停服務至另行通知。on.cc 東網 ・ 2 小時前
陳楨怡深圳如常開廠 快閃回港冒風雨趕北上開工
【on.cc東網專訊】藝人陳楨怡近期身在深圳與楊茜堯、林夏薇、陳展鵬等拍攝劇集《玫瑰戰爭》，近日超級颱風樺加沙逼近香港和廣東一帶，在深圳拍攝的她指因劇集近日拍攝主要在室內進行，颱風來勢洶洶，但身處的地方相當安全，劇組拍攝如常，也因為大部份時間在室內，暫時未感受到東方日報 OrientalDaily ・ 2 小時前
緊急！明渠水位上漲鐵籠內狗狗被浸 消防到場剪閘打開鐵籠 急須暫托及義載
【動物專訊】錦上路石湖塘村一個劏車回收場內有一隻白色狗被鐵籠困養，有街坊在今朝早8時見到鐵籠後方明渠水位上漲至鐵籠，水浸至狗狗腳眼位置。由於情況緊急，街坊報警求助，消防約10時到場。 由於回收場大閘有鎖鏈鎖上，消防員剪斷鎖鏈，打開大閘，並進入場內打開狗狗鐵籠，放了狗狗出籠。街坊復述消防員指由於現時意外事故相當多，他們無法等待愛護動物協會督察到場，要先行離開。街坊擔心狗狗會亂跑離開回收場會有危險，因此在原地留守約一個多小時看管狗狗，並尋找不同動物團體及機構幫助。 中午約12時，有一名約60歲的男士回來回收場，中年男士疑是回收場員工。街坊即上前向他講述剛才狗狗有危險，因此消防員剪開大閘鐵鏈將狗狗救出。惟該男士並不相信，並堅持「沒有危險」，並且非常不合作，更指「如果覺得有問題，可以搵漁農處來檢查規格，有問題就帶走隻狗。」 場內還有另外一隻黑色唐狗，該名男子一手抓住狗狗一隻前腳，將狗狗拉回場內，狗狗不斷哀鳴掙扎，街坊大聲叫男子不要太粗魯，該男子非常不滿，並以鎖鏈鎖住黑狗；而白色狗則被重新放回鐵籠。現時水位已退，沒有浸住狗狗。 街坊現嘗試再次聯絡愛護動物協會，但緊急熱線未能接通，於是街坊再次報警香港動物報 ・ 1 小時前
深圳沿海掀逾3米巨浪 開放地鐵站安置避難市民
【on.cc東網專訊】隨着超強颱風「樺加沙」逼近，廣東深圳全市周二（23日）已開放865處室內應急避難場所。據深圳市三防辦統計，截至當晚9時，全市累計疏散逾30萬人，避難場所集中安置約5.4萬人，有地鐵站騰出空地作為緊急避難場所。 國家海洋預報台周二將風暴潮、海on.cc 東網 ・ 3 小時前
颱風樺加沙｜網友宣佈9.24係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 引高手分享「颱風餐」成品照
超強颱風「樺加沙」（Ragasa）吹襲香港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球，也是自1964年之後，近一個甲子（60年）再次出現一年兩次10號風球。打風最好就留在安全地方，在家中自煮是最安全的選擇，有網友幽默地於Threads上宣佈「2025年9月24日係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 」，引來不少高手留言分享他們於家中自煮的精彩菜式，大家又覺得誰是冠軍呢？Yahoo Food ・ 3 小時前
掛10號波 4「毛巾男」汀九一帶疑似着拖鞋慢跑
【on.cc東網專訊】10號颶風信號正生效。有網上群組流傳片段顯示，有名男子穿着清涼，只披着白色毛巾在街上行走。發布相關片段的社交媒體專頁稱，片段今日（ 24日）早上在汀九一帶拍攝。on.cc 東網 ・ 2 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 1 天前