樺加沙｜13:20 改發八號東南信號
樺加沙打風｜政府至今錄 82 人風暴期間受傷 700 宗塌樹報告 16 宗水浸報告｜Yahoo
【9 月 24 日 17:15 更新】
【Yahoo 新聞報道】八號東南烈風或暴風信號仍然生效。政府表示，截至今日（24日）下午 3 時，民政事務總署在各區共開放 50 個臨時庇護中心，共有 869 人入住。醫院管理局表示，截至下午 3 時，82 名市民，包括 47 男 35 女在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至下午 3 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 361 宗、337 宗和兩宗塌樹報告。另外，截至下午 3 時，土木工程拓展署收到一宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到 16 宗水浸報告。
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
樺加沙襲港︱《中年2》顏米羔西九騷宣布延期
【on.cc東網專訊】風王「樺加沙」襲港，天文台於今日（24日）凌晨2時40分發出十號颶風信號，《中年好聲音2》歌手顏米羔原定今日起一連3天在西九開騷，他宣布今日的內部認購專場將會延期舉行：「為顧及演出團隊及所有觀眾之安全，原定於9月24日於西九文化區自由空間大東方日報 OrientalDaily ・ 6 小時前
樺加沙打風｜澳門1.6萬戶停電 紅色風暴潮警告生效｜Yahoo
超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜網友宣佈9.24係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 引高手分享「颱風餐」成品照
超強颱風「樺加沙」（Ragasa）吹襲香港，天文台今日（24日）凌晨2時40分改發十號颶風信號（十號風球），是繼7月10日颱風韋帕之後，今年第二度發出10號風球，也是自1964年之後，近一個甲子（60年）再次出現一年兩次10號風球。打風最好就留在安全地方，在家中自煮是最安全的選擇，有網友幽默地於Threads上宣佈「2025年9月24日係全港第一屆Threads自家烹飪攝影大賽 」，引來不少高手留言分享他們於家中自煮的精彩菜式，大家又覺得誰是冠軍呢？Yahoo Food ・ 6 小時前
風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨
【動物突發】樺加沙颱風襲港，八號風球懸掛，天氣惡劣，但有許多狗狗卻懶理狗狗情況，風雨不改用短鐵鏈將狗狗鎖在戶外，義工CC於粉嶺龍躍頭1號橋發現一隻狗狗，於狂風大雨下仍被狗主鎖在戶外，狗狗慘被大雨照頭淋，但狗主卻懶理。 Cc表示，上次十號颱風時，已發現該狗狗慘被鎖在鐵閘外淋雨，雖然該處有個棚頂，但因非常細，狗狗根本被淋到全身濕透，而且無法走避。今次樺加沙來襲前夕，CC和義工籠鏈犬關注一同游說狗主不要鎖狗狗在戶外，對方聲稱會不是住在該處，又指會找家人處理，惟CC前往了解狗狗情況，卻發現他照舊被鎖在戶外淋雨。 CC已報愛協，惟愛協卻向她指八號風球無法出車，而她已報警求助。 The post 風雨下悲歌 狗狗被短狗鏈鎖在戶外淋雨 appeared first on 香港動物報 Hong Kong Animal Post.香港動物報 ・ 1 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 1 天前
8號波前「最後一擊」 市民撲街市買餸 檔販稱加價「迫於無奈」
【on.cc東網專訊】超強颱風「樺加沙」來襲掛8號波前夕，眾多市民今(23日)早趕到街市、超市「最後一擊」，選購蔬果、海產及鮮肉等，準備今晚、明早風暴吹襲期間在家「煮飯仔」。街市大多數攤檔在3號風球期間繼續營業，食品供應亦充足，有攤檔以「聽日都咁生猛」推銷鮮活海on.cc 東網 ・ 1 天前
樺加沙襲港｜港鐵部分露天段需時檢查搶修 太和站有乘客心急摸門釘
【Now新聞台】天文台改掛八號信號，港鐵部分露天路段仍未恢復運作，有乘客摸門釘。在港鐵東鐵綫太和站，車站仍拉上大閘，貼出通告指正在清理路軌上雜物，服務須較長時間才能恢復。不少乘客到車站才知道，亦有心急市民繼續等候列車恢復運作。鄺先生：「去探病，不是探病都不會這麼急。這個時間應該下了風球，應該開門。港鐵說要清理路面雜物，所以要等等，為了安全計都要等。」曹先生：「要回灣仔，沒有辦法，老闆要你回去實在沒辦法。我花170多元的士來這裡，我由富蝶邨來這裡。我現在就想致電老闆，我來到車站沒車怎算好。」樺加沙襲港．交通消息不斷更新#要聞now.com 影音新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
樺加沙打風︱多處棚架倒塌 業界：颱風前已做好防風 有遮擋樓宇或派員留守︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，強風吹襲下，旺角窩打老道凌晨（24 日）有大型棚架倒塌，亞皆老街經窩打老道往培正道的 6 條行車線全部封閉。建造業總工會理事長周思傑在港台節目《千禧年代》表示，建造業界在颱風來臨前已為地盤內的裝置做了相關安全檢查和防風措施。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙襲港｜天文台改發八號東南信號 料下午本港沿岸水位逐步下降
【Now新聞台】天文台在下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。 下午1時，超強颱風樺加沙集結在香港西南約170公里，預料向西或向西北偏西移動，靠近廣東西部沿岸一帶。天文台表示，樺加沙相關的颶風區已逐漸遠離本港，但今日天氣仍然惡劣；而樺加沙帶所來的風暴潮令本港水位普遍升高超過1.5米，維港水位曾錄得海圖基準面以上約3.4米，大埔滘及尖鼻咀錄得的最高水位為海圖基準面以上約3.8米，料下午本港沿岸水位逐步下降。天文台高級科學主任蔡振榮：「本港今日天氣仍然惡劣，有頻密的狂風大驟雨及雷暴，海有極巨浪及湧浪，岸邊會出現一些越堤浪，東面及南面的海岸尤其顯著。市民仍然需要保持高度警覺，遠離岸邊及停止所有水上活動。天氣預測方面，預料吹暴風至颶風程度的東至東南風，今晚的風勢會逐漸減弱。」#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
出手叫停｜傳中證監叫停券商開展香港RWA業務 或憂資產代幣化發展太快
路透社引述知情人士報道指，中證監已建議部份本土券商，暫停在香港開展實體資產（ RWA ）代幣化業務，這表明中央對離岸數字資產市場的蓬勃狂熱已心生警惕，並開始出手進行風險管控。BossMind ・ 1 天前
受樺加沙威脅 證券及期貨專業總會籲停市避免不必要風險
超强颱風樺加沙逼近，港股仍維持打風不停市，香港證券及期貨專業總會對此表示關注，指樺加沙可能為香港帶來嚴重威脅，強烈呼籲政府及港交所(00388)考慮暫停證券及衍生產品市場交易，以保障從業人員及公眾的安全。總會認為，惡劣天氣下強制開市，可能導致從業人員在出行上班途中面臨嚴重風險，影響生命安全，敦促相關機構密切監察天氣發展，並及時宣布停市安排，避免不必要的風險。港交所回應指，在惡劣天氣下交易如常，而為確保安全，強烈建議市場參與者使用遙距工作模式及網上服務，並提醒交易所參與者進行所需檢查，以確保營運及系統準備就緒，而港交所亦一直以員工、市場參與者及公眾投資者的安全為首要考慮，並會在有需要時作出進一步更新。 (ST)infocast ・ 1 天前
樺加沙襲港．公共服務不斷更新｜所有學校今日停課 公立醫院非緊急服務全日暫停
【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，公共服務相關消息更新：(13:34)衞生署宣布，除何文田美沙酮診所外，其他美沙酮診所將會盡快開放提供服務，直至服務時間完結為止。衞生署其他診所則繼續關閉。(07:11)由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，香港濕地公園暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。(07:06)衞生署宣布，由於十號颶風信號經已發出，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。另外，由於十號颶風信號現正生效，新冠毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如八號烈風或暴風信號於今日下午一時前除下，接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。受影響人士可在原定預約時間後，按此透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。(06:30)醫院管理局宣布，公立醫院今日全日會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診now.com 新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風・睇片｜富麗敦海洋公園酒店不敵洪水 大門爆玻璃有人遭沖跌｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，香港島尤其受到狂風影響，多處有湧浪和海水倒灌。社交平台今日（24 日）瘋傳一片，指位於大樹灣的富麗敦海洋公園酒店在深夜受到湧浪和海水倒灌侵襲，酒店地下大門疑不堪洪水壓力爆玻璃，洪水隨即湧入酒店，在場有人被沖跌，場面驚險。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風・睇片｜天秤自轉恐倒塌？屋宇署防風措施列明「鬆秤」 業界：不鬆開會同個風鬥力｜Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，十號颶風信號現正生效。今日（24日）清晨至早上時分正值風力最強勁的時候，網上有不少片段顯示，地盤天秤自轉，吊臂搖搖欲墜的情況。有土瓜灣街坊發現，附近地盤的吊臂狂搖，大型鐵勾不斷受強風吹襲，令其感到非常驚慌及擔憂。屋宇署列出的防風措施就指，應將主吊臂的旋轉固定制放開，保持在「鬆秤」狀態，但須確保不會有撞擊周邊構築物或電䌫的危險，讓主吊臂自由旋轉。Yahoo新聞 ・ 4 小時前
樺加沙襲港．不斷更新｜天文台改發八號東南烈風或暴風信號
【Now新聞台】(13:20)天文台改發八號東南烈風或暴風信號。(12:15)天文台表示，正午12時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約160公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。隨著樺加沙移向廣東西部沿岸，與其相關的颶風區亦逐漸遠離本港。天文台會在今日下午1時20分改發八號東南烈風或暴風信號。(11:50)天文台取消黃色暴雨警告信號。(09:45)天文台表示，在上午10時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南約140公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近廣東西部沿岸一帶。樺加沙正開始遠離本港，但與其相關的颶風仍間中影響本港西南部。十號颶風信號會維持一段時間。(09:22)澳門電力股份有限公司指，受颱風及風暴潮的影響，水位持續上升，未來1至2小時內有機會在低窪地區實施暫停供電措施，受影響地區主要包括內港、司打口、媽閣、沙梨頭一帶。澳門電力股份有限公司會持續跟進有關情況，並適時向公眾發放最新暫停供電消息。(09:15)天文台發出山泥傾瀉警告，請勿行近斜坡或擋土牆。駕車人士應該避免駛經山坡地區或豎有山泥傾瀉警告牌的路段，並呼籲公眾如察覺有山泥傾瀉跡象，應即now.com 新聞 ・ 3 小時前