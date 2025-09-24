樺加沙打風｜政府至今錄 82 人風暴期間受傷 700 宗塌樹報告 16 宗水浸報告｜Yahoo

【Now新聞台】風暴樺加沙襲港，公共服務相關消息更新：(13:34)衞生署宣布，除何文田美沙酮診所外，其他美沙酮診所將會盡快開放提供服務，直至服務時間完結為止。衞生署其他診所則繼續關閉。(07:11)由於八號或以上熱帶氣旋警告信號現正生效，香港濕地公園暫停開放。公園會在警告信號除下後兩個小時重新開放。倘若八號或以上熱帶氣旋警告信號於下午二時仍然生效，公園今日將不會開放。已經預繳今天門票的人士或團體，可於公園恢復服務後聯絡公園票務處，安排退款或更改參觀日期。(07:06)衞生署宣布，由於十號颶風信號經已發出，所有衞生署診所（包括美沙酮診所）將會關閉。另外，由於十號颶風信號現正生效，新冠毒病疫苗接種計劃下的兒童社區疫苗接種中心及私家診所新冠疫苗接種站將不會開放，疫苗接種服務亦會暫停。如八號烈風或暴風信號於今日下午一時前除下，接種中心及接種站會於警告信號除下兩小時後，重新開放及恢復接種服務直至正常開放時間結束。受影響人士可在原定預約時間後，按此透過接種計劃專題網站重新預約接種日期和時間。(06:30)醫院管理局宣布，公立醫院今日全日會暫停所有非緊急服務，包括普通科門診、專科門診、專職醫療門診

now.com 新聞 ・ 3 小時前