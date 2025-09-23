樺加沙打風｜政府錄 19 人風暴期間受傷 169 宗塌樹報告 4 宗水浸報告｜Yahoo

【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。

now.com 新聞 ・ 1 小時前