《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
樺加沙打風｜政府錄 19 人風暴期間受傷 169 宗塌樹報告 4 宗水浸報告｜Yahoo
【9 月 24 日 09:35 更新】
【Yahoo 新聞報道】十號颶風信號仍然生效。截至周三早上 8 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 33 宗、135 宗和 1 宗塌樹報告。另外，截至早上 8 時，土木工程拓展署收到 1 宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到 4 宗水浸報告。
醫院管理局表示，截至早上 8 時，19 名市民（11 男 8 女）在風暴期間受傷，於公立醫院急症室接受診治。
截至早上 7 時，民政事務總署在各區共開放 49 個臨時庇護中心，共有 738 人入住。
相關報道：
其他人也在看
樺加沙打風｜市民料明後兩天放風假 學生擬轉網課 保安員：如常上班︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台考慮明午 1 至 4 時掛八號風球。政務司司長陳國基今日呼籲僱主顧及打工仔安危，但未建議停工。《Yahoo新聞》今日黃昏時份在旺角街頭訪問多名市民，均表示未有打算打風期間在家工作。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜澳門上午 4 時將改發九號風球 氣象局：5 至 7 時改發十號風球機會高｜Yahoo
超強颱風樺加沙預料將會吹襲珠江口，澳門氣象局在今日（23 日）凌晨 4 時改發九號風球。Yahoo新聞 ・ 1 天前
環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」Yahoo新聞 ・ 10 小時前
樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課 醫管局取消周三所有非緊急服務｜Yahoo
由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日就超強颱風樺加沙的評估和預測而發放最新資訊，各部門都推出措施應對，其中教育局宣布，所有學校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23 日）及後日（24 日）將停課。停課期間，學校暫停接收 2026 年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至 9 月 30 日。家長亦可選擇於周五（26 日）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 21 小時前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 17 小時前
以巴戰爭｜悉尼親巴示威者受襲爆眼 右眼恐永久失明 警員被控襲擊罪｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】澳洲新南威爾斯州一名警員被指今年 6 月在悉尼一場親巴勒斯坦示威中，對 35歲示威者、曾代表綠黨參選聯邦議員Hannah Thomas 使用過度武力，導致她右眼嚴重受傷，需接受數次手術。新州警方周二證實，該名 33 歲警員正接受調查。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
樺加沙打風｜天文台經常 20 分或 40 分掛波有得解 梁榮武：方便電台、電視台發放最新資訊｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，八號風球於今（23 日）下午 2 時 20 分生效。天文台於周一提前逾 16 小時預告今日改掛八號風球的確切時間，天文台前助理台長、香港氣象學會發言人梁榮武回覆《Yahoo 新聞》解釋，樺加沙移動路徑「相當容易預測」，故天文台有信心預早告知市民發出風球時間。坊間熱議「為何掛波時間選在『20 分』」，梁榮武表示或存在「歷史原因」，方便電台、電視台發放最新資訊。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
孫藝真何時看上玄彬？《愛的迫降》期間暈船
[NOWnews今日新聞]女星孫藝真近日登上鄭在炯的YouTube頻道《妖精在炯》宣傳全新電影《徵人啟弒》，在節目中她提到和老公玄彬在拍攝定情劇《愛的迫降》的點滴，坦言她跟老公因為生長背景相似，因此三...今日新聞 娛樂 ・ 22 小時前
柴灣公眾填土躉船轉運站 下午2時20分起停止開放直至另行通知
【on.cc東網專訊】土木工程拓展署今日（22日）中午12時20分宣布，因天文台發出1號戒備信號，柴灣公眾填土躉船轉運站將於下午2時20分停止開放，直至另行通知。on.cc 東網 ・ 1 天前
樺加沙正於本港以南 100 公里外掠過｜大行唱好港股續升｜文頌嫻林鈺洧打風前壓線搶購糧食｜9 月 24 日・Yahoo 早報
天文台在凌晨 2 時 40 分發出十號颶風信號，是繼 7 月韋帕襲港以來，再次發出十號波。天文台說，十號颶風信號會維持一段時間，而樺加沙正在本港以南 100 公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。Yahoo新聞 ・ 55 分鐘前
樺加沙襲港．不斷更新｜十號颶風信號生效 天文台指樺加沙正在本港以南100公里外掠過
【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。now.com 新聞 ・ 1 小時前
曼城「泊大巴」 執教生涯600場首次 哥迪奧拿回應：很自豪
曼城上場鬥阿仙奴，哥迪奧拿改打 5-5-0「泊大巴」 陣式，球隊控球率僅有33%，是他執教601場頂級聯賽以來最低的一次。對於外界的批評，他直言：我真的很自豪，很滿意。Yahoo 體育 ・ 8 小時前
港交所：惡劣天氣交易安排下將致力維持市場公平有序運作
港交所(0388.HK)表示，知悉香港天文台計劃於今日(23日)下午改發八號烈風或暴風信號，交易所自2024年9月起實施惡劣天氣交易安排，旗下證券及衍生產品市場(包括滬深港通)在八號或以上烈風或暴風信號、黑色暴雨警告或極端情況警告生效期間，將按照正常交易時間如常運作。AASTOCKS ・ 1 天前
澳洲青年峇里泳池暴斃 遺體運回家心臟不見了
23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在印尼峇里渡假，其間被發現在渡假村內一個泳池中身去知覺，送往醫院後確認為遇溺身亡。其家人決定先在當地驗屍，完成後，遺體運回澳洲布里斯本，再於澳洲進行第二次驗屍，這時候發現 Bryon 的心臟不見了。印尼的驗屍官解釋，移走器官作研究是為了進行法醫驗屍，全世界都是這樣。Yahoo新聞 ・ 13 小時前
颱風樺加沙｜預警八號特別告示將生效 家居防災包7大物資+4大常備儲糧清單
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，香港天文台表示，將於今日（23日）下午2時20分改發八號烈風或暴風信號，並會在八號信號生效前約兩小時發出「預警八號特別告示」。近年香港極端天氣事件愈趨頻繁，不論是暴雨還是颱風，對市民生活都帶來不少影響。根據香港天文台數據，過去百年本港的年平均氣溫持續上升，極端降雨事件的頻率更增加了一倍，加上高密度城市環境令撤離和應對更具挑戰性。除了杯麵和零食，讀者們家中又有哪些常備儲糧以應對颱風季節來襲？對於「家居防災包」又有多少認識？Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙打風｜玻璃窗貼膠紙防風？一文睇清天文台、消防處、專家建議 台灣當局實測｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，有商戶提早宣布休業安排，亦有市民買定幾日餸，並搶購膠紙貼窗戶。每逢打風都有大廈及住戶在玻璃窗貼上膠紙，究竟這個做法是否能防風？貼膠紙的用途和目的是什麼？香港天文台、消防處、專家有以下建議，台灣部門則有另一觀點。Yahoo新聞 ・ 1 天前
天氣報告｜最高氣溫約32度 稍後天氣急轉壞 有狂風驟雨及雷暴
【Now新聞台】本港今日(9月23日)天氣預測，吹清勁至強風程度北風，風勢進一步增強，稍後達烈風程度，海有非常大浪及湧浪；大致多雲，日間短暫時間有陽光及炎熱，市區最高氣溫約32度，新界再高一兩度；稍後天氣開始急速轉壞，有狂風驟雨及雷暴。 #要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
香港暴雨警告冷知識｜1992歷時性暴雨催生黃雨/紅雨/黑雨！暴雨警告下應該要點做？原來曾經有過「綠雨」
隨着樺加沙颱風逐漸逼近，香港市民不禁關心：這次除了強風，還會帶來哪一種「顏色」的暴雨？相比起颱風，大雨的出現往往更突然、更難預測。暴雨可在短時間內迅速發展，造成水浸、交通混亂等等。香港天文台發展出一套有系統的警告機制，透過顏色分級，提醒市民提早防範。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙到打風 酒店業至少贏兩日
樺加沙殺到全城戒備，超市街市食物被掃清固然先發一筆小財，另一贏家是酒店業，除了受惠機場停飛，酒店業本身的餐飲支援可能應記一功。Yahoo財經 ・ 1 小時前