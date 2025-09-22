樺加沙打風｜教育局宣布所有學校周二周三停課 政府提醒受水浸風險高居民及早遷離｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】由政務司司長領導的應對極端天氣督導委員會，今日就天文台對超強颱風樺加沙的評估和預測而發放最新資訊，各部門都推出措施應對，其中教育局宣布，所有學校包括中學、小學、特殊學校、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及夜校明日（23 日）及後日（24 日）將停課。停課期間，學校暫停接收 2026 年度小一入學自行分配學位的紙本申請。有關紙本申請的截止日期延至 9 月 30 日。家長亦可選擇於周五（26 日）或之前透過「小一入學電子平台」（epoa.edb.gov.hk）遞交電子申請，詳情載於教育局網頁。

【民政事務處】

各區民政事務處已啓動相關應對工作，因應樺加沙可能為香港帶來的威脅，各區民政事務處將會提早於明日上午八時開放臨時庇護中心，供有需要市民入住。各區民政事務處會密切留意情況，如有需要，個別臨時庇護中心亦會今日提早運作。民政事務總署亦於今日中午設立一條二十四小時緊急事故熱線2572 8427供市民查詢相關消息，並會持續透過不同途徑發布臨時庇護中心的運作資訊。

各區民政事務處已協調相關部門和機構加強防備，設置沙包和擋水板等，亦動員區議員、地區「三會」委員及關愛隊向區內易受水浸影響的居民發放最新的天氣資訊，提醒他們做好準備，以及勸喻居住水浸風險較高地區的居民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避。

【社會福利署】

由於天文台今晚會發出三號熱帶氣旋警告信號，社會福利署（社署）勸喻市民明日不要送子女或家人到提供幼兒中心、鄰里支援幼兒照顧計劃及學前兒童或小學生課餘託管服務的單位、長者服務中心、日間學前康復服務單位或包括庇護工場、綜合職業康復服務中心、綜合職業訓練中心及展能中心在內的日間康復服務單位，但各中心及服務單位在其正常辦公時間內，仍會繼續開放予有需要人士。市民如需要使用相關服務，可先與中心或服務單位聯絡。當八號或以上熱帶氣旋警告信號生效後，上述提供日間幼兒照顧／青少年／長者／康復服務的中心或服務單位及所有社署轄下福利單位將不會開放。

【保安局】

保安局轄下的緊急事故監察及支援中心已提前於今日上午十時三十分全面啓動，較一般情況提早逾 24 小時開始運作，以達致早部署、早介入的應急目標。中心由相關部門的首長級人員透過聯合運作平台實時密切監察全港市面情況，掌握並整合各部門的實時資訊，以迅速評估風險並制定相應的應對方案及措施。

各緊急救援部隊包括消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊亦全員候命，做好全面應急準備。各部門已部署足夠人手，以應付在暴雨及強風期間可能發生的緊急事故，並為有需要幫助的人士提供協助。

政府提醒水浸風險較高地區居民及早遷離

政府說，會密切監察市面情況，評估是否需要在颱風過後啓動「全政府動員」機制以提供應急支援。公務員事務局已提醒全數77個政策局和部門保持高度警覺，隨時組成應急隊伍提供支援。

政府再次提醒居於水浸風險較高地區的居民，以及身處臨時搭建物，例如天台屋或斜坡附近寮屋的市民及早遷離居所，或到臨時庇護中心暫避；亦建議停泊在戶外的車輛另選室內位置停泊。

另外，預計樺加沙會為香港帶來嚴重威脅，政府呼籲市民應盡快為未來兩天持續惡劣天氣做好應急、防風、防水浸準備，減少財產損失與人員傷亡的風險。

