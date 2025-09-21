樺加沙打風｜教育局明日稍後公布周二學校上課、提交小一入學自行分配學位申請安排｜Yahoo

【Yahoo新聞】超強颱風「樺加沙」預計本周中期逼近廣東沿岸，香港天文台預測周二（9月23日）天氣將急速惡化，周（9月24日）料吹烈風至暴風，伴隨狂風大驟雨及雷暴，並可能出現類似2017年「天鴿」及2018年「山竹」的顯著風暴潮。政務司司長陳國基今（21日）主持應對極端天氣督導委員會會議，統籌跨部門部署，應對颱風帶來的嚴重威脅。

天文台指出，「樺加沙」環流廣闊，未來一兩日將繼續增強，以超強颱風強度靠近廣東沿岸。星期二稍後天氣將顯著轉壞，星期三離岸及高地或達颶風級別，海面將有非常巨浪及湧浪。風暴潮可能導致沿岸水位急升，堪比「天鴿」及「山竹」。天文台呼籲市民密切留意最新天氣資訊，盡早做好防風防水準備。

陳國基在會議上指示各部門加強應對措施，包括：

保安局：緊急事故監察及支援中心已提前部署，於八號熱帶氣旋警告信號發出時全面啟動，由首長級人員監察市面情況，透過「聯合運作平台」整合資訊，迅速制定應對方案。消防處、警務處、民眾安全服務隊及醫療輔助隊全員待命，備足人手應對緊急事故。

運輸署：緊急事故交通協調中心24小時運作，聯同港鐵、巴士公司等監察交通情況，及時調整公共運輸服務，並透過電台、電視及「香港出行易」發放資訊。

發展局：統籌防禦水浸、山泥傾瀉、塌樹及構築物安全，整合工務承建商資源，增加人力及機械，隨時應對突發情況及復常工作。

渠務署：已清理全港240個易水浸地點的渠道，增設20隊緊急應變隊伍至200隊，派遣強力排水機械人到高風險地區如大澳、鯉魚門、元朗等地，並加倍派發沙包。針對沿海低窪區，與土木工程拓展署合作實施預警及應變措施。

土力工程處：巡查政府人造斜坡，確保排水設施正常運作，呼籲私人業主清理斜坡排水渠，並與天文台聯動發放山泥傾瀉警告。

屋宇署：巡查私人建築地盤，提醒承建商固定建築物料及檢查天秤、棚架，同時清拆破損招牌，敦促物管公司檢查大廈排水系統及外牆設施。

樹木管理部門：完成高風險地點樹木評估，移除危險樹木、修剪問題枝椏，並預留土地堆放塌樹，減低交通影響。

路政署：檢查行車隧道及16條人行隧道的排水及水浸警告系統，清理易水浸路段及斜坡排水道，預備緊急控制中心應對突發情況。

民政事務處：提早開放臨時庇護中心，動員區議員及關愛隊向易水浸地區居民發放資訊，勸喻高風險區居民遷往庇護中心。

教育局表示，會密切留意天氣情況，並按天文台明日最新的評估及預測，在明日稍後時間公布有關九月二十三日學校上課及提交二○二六年度小一入學自行分配學位紙本申請的相應安排，讓家長和學生早作準備。市民請密切留意教育局的公布。

勞工處籲僱主具彈性處理僱員上班安排

勞工處則提醒僱主應盡早預先訂明僱員在熱帶氣旋、暴雨警告及極端情況下及其後的工作安排，包括上班、下班、復工及遙距工作（如適用）等。擬訂及執行有關安排時，僱主應優先考慮僱員的安全和從居住地點往返工作地點的可行性等，亦應盡量體諒個別僱員可能面對的不同情況及實際困難，採納情理兼備及具彈性的處理方法。