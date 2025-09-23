樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。多名藝人如文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。
文頌嫻逛超市時，發現大部分糧食已被搶購一空，並謂：「超級颱風的威力🫣 嫻人只搶購到1包沙拉菜🥲 #颱風 #超市 #搶購 #平安 #安全」
自稱是颱風KOL的旨呈現居於赤柱的近海之地，他將家中的落地玻璃貼滿膠紙，為超強颱風做好準備。他說：「颱風KOL超前部署，並唔係浪得虛名。 已經安排咗全面通渠，低層電箱電掣關閉，洗衣機搬走咗。 如果咁樣我都有事嘅話，我搬！ #颱風KOL」
Frankie@MIRROR 亦愛心爆棚，於社交平台上載一張接走流浪狗的相片並配文：「希望所有浪浪都可以平安渡過呢次颱風🙏🏻 幫得一隻就一隻🫂 大家都要平安渡過❤️」DJ麻利亦轉發感謝並繼續呼籲網民暫托狗狗：「好感激每一個暫托人 特別想多謝佢 有人深夜揾人接狗 😭衰佬自己出現 喂？你係咪要揾狗狗暫托？多謝你 （佢自己晨早流流走去接狗） 皮師傅切勿蝦碌！信晒你！ 祝颱風天一切平安」
22年港姐冠軍林鈺洧（Denice）拍片紀錄她到超市入貨後的戰果，為自己和家中的毛孩準備好充足的糧食，她分享：「As a HK citizen, of course I too stock up on essentials to brace for typhoon🌀
Stay safe everyone! #hongkong #typhoon」
向來甚有愛心的彭秀慧得悉有狗狗需要暫托做決定伸出援手，她於IG寫道：
「他的名字是「宿一宵」，簡稱「宵宵」。
昨天看到朋友share了 @animalhomeltd 的呼籲，因為颱風漸近，狗場情況岌岌可危，希望得到各界支援。星期天在家的我「即管聯絡」看看有什麼幫忙。結果回覆的義工小姐 Simba媽竟然是去年玻兒發病時我其中一個經常留意如何照顧狗狗的IG，看到inbox 原來當時她也有message 我，完全是緣份（淚眼）！ 她介紹了狗場暫時剩下的這頭唐狗，希望可以暫托在我家幾天。她說，「宵公子」是出名的野孩子，以前習慣被放養，非常活潑，間中會流口水，有時又撩事鬥非，同其他狗仔「口角」，有養狗經驗可能會好一點，不過其實囝囝好乖好善良.....如果可以借宿幾宵就好了......
我ok呀！（工人姐姐也非常OK) 前提是，芳芳是否OK......
秒速帶著芳芳驅車前往元朗，竟然一拍即合，可能因為芳芳是女仔，還要差不多年紀，雙方沒有很大抗拒，我就直接把「宵宵」帶回家。「宵公子」應該是第一次出市區？第一次上樓吧？ 不過他由第一秒開始，就已經feel like home！剛好昨天晚上有朋友來我家聚會，宵公子見慣世面，毫不怯場，比起芳芳更懂得招呼大家，更積極參與我們的牌局遊戲，嗲到傻。
「宵宵」的chur，竟然不自覺令芳芳有少少爭寵，嗲多咗，一隻係E，一隻係I,相處到喎竟然，這幾天應該會好平安快樂。
今天早上為他洗澡了，現在香噴噴。
2018年山竹吹襲香港，我正在紐約，對這個風的威力沒有太大印象，更不知道這個狗場主人的故事。昨天和洪太短短見面，回家上網搜尋了，才知道當年他們鐵棚被吹翻，洪先生在場內照顧老犬時，被颱風吹起的雜物擊傷，是大新聞。
今次颱風威力非同小可，在𩗗風來臨前，如果你們還有能力，不妨留意各狗場是否有需要支援，大大小小的生命都值得愛護，幫幫忙！
大家都要平平安安！
#宵宵 #唐狗也是寶 #支持領養 #支持暫養媽媽」
