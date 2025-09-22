樺加沙打風｜林超英暴風雨前夕美學追風 夜觀氣象圖：有點梵高味道？ ｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙令全港嚴陣以待，天文台前台長林超英就在風暴襲港前夕於社交平台發文，為市民提供另一個追風角度：以美術層面觀賞條氣象圖。他提到，現時西北太平洋既有樺加沙，且有浣熊，而且在北海道外圍的「北方四島」還有一個呈現橙色「問號」的溫帶氣旋。林超英看到圖片都打趣問網民：「畫面是否有點梵高味道？」在全城高度戒備的狀態下，林超英再添上有趣一筆。

發明天文台黃、紅、黑暴雨警告的「黑雨之父」林超英，向來在社交平台的言論廣受網民關注。近日全港市民關心樺加沙的破壞力，林超英在今日凌晨發帖時卻表示「人人都講樺加沙，我就不插嘴了」，他反而分享氣象圖，並以美術角度欣賞自然之美。

林超英指，「圖像以顏色和箭嘴展示西北太平洋的風速、風向，左下紅色一團是樺加沙，右方中部是另一氣旋」，而其上的橙色「問號」反映一個溫帶氣旋，並打趣詢問網民，「畫面是否有點梵高味道？」

不少網民於凌晨時分仍活躍於社交平台，關心樺加沙的發展。他們與林超英互動，讚揚「超英哥」的貼文有趣，又有網民笑言「原來梵高畫嘅其實係氣象圖，我們都誤會了他」。