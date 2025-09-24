樺加沙打風｜柴灣母子觀浪墮海 「黃雨代言人」馬浚偉狠批：不同情身為成年人的魯莽

超強颶風樺加沙襲港，天文台於昨晚發出十號颶風信號，各界都認真準備防災。不過，昨日（23日）於柴灣就有一家四口冒險觀浪，母子不慎墮海，昏迷留醫ICU。「黃雨代言人」馬浚偉昨日就於社交平台發文，狠批觀浪追風行為，更直言：「討厭為了滿足自己窺探慾，而犧牲別人安全甚至性命的人」。

馬浚偉發文狠批

馬浚偉於意外發生後在社交平台發文狠批：「 我知道每個人都有自由，

但明知隨時有生命危險，

依然在高危環境下追風逐浪莫說害了自己

去拯救你的人呢？誰向他們負責？」

之後更連續發出多個留言，希望墮海人士平安外，同時指責冒險追風觀浪的人「討厭為了滿足自己窺探慾， 而犧牲別人安全甚至性命的人」、「還有一些人總喜歡呈英雄，八號十號風球都要落海游水，結果有事又要消防員警察救生員 落海救你，你話你想點？」及「我心痛他們當下的遭遇 但憤恨他們當初的決定 可憐的孩子 願母子都平安 但不同情身為成年人的魯莽 更要感謝兩位見義勇為的船家及紀律部隊人員」。

貼文引來不少網民讚好發表示認同，指觀浪追風人士「不值同情可憐」、「自私自利」及「不負責任」等等，更有網民要求政府立例規管並對相關人士「嚴正執法」。