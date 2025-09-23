樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。
海面情況不穩定增加拯救難度
警方、消防下午交代案情，警方指，於下午 3 時 25分 接報指柴灣嘉業街60號有人墮海。消防處副消防總長霍振明指，消防接報後 5 分鐘到場，派出三架消防車、三架消防船、三架救護車，當時墮海女士和小童由經過船家救起，墮海男子則仍等待救援。當時墮海女士所在的船家的船距岸超過 2 米，消防員要即時到船上進行心肺復甦法，小童亦需移到岸上進行心肺復甦法和 AED，海面情況不穩定增加拯救難度。
消防：已啟動緊急機制
三位傷者已送往東區拿打素醫院。處方呼籲市民「不要低估大自然的力量」，極端天氣情況之下不要作出會危害自己生命危險、追風逐浪的行為。
消防處補充，處方已啟動緊急機制，所有人員均進入緊急戒備狀態，將所有人員召回崗位候命，緊急事故協調中心亦已啟動，處方會有策略調動現有消防資源。
母子留醫 ICU
消息指，4 人在柴灣防波堤觀浪期間，38 歲母親和 5 歲兒子墮海，最後 3 人被經過船家救起，交由接報消防人員處理，至於 40 歲父親獲救時清醒。
警方指，初步了解事發時上述家庭去防波堤「睇浪」，現時墮海女子和小童留醫 ICU。
政務司長陳國基昨午巡視防風措施後呼籲市民切勿於風暴期間外出追風逐浪，「絕對不值得這樣做」，若有人不聽從警方指示，將嚴厲執法。警務處柴灣分區指揮官警司趙慧明指，當發現有市民追浪，會視乎情況執法，首階段會將有關市民「移除危險地點」。至於今次事件中的家庭，趙慧明指，警方會在事後作出跟進，「現時要救人為先」。
到了下午 4 時許，香港警察在 Facebook 發文，呼籲「市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全」。
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
樺加沙打風・睇片｜湧浪撲 Benz 柴灣陳列室中心 地下停車場輕微水浸｜Yahoo
超強颱風樺加沙迫近，本港在今日（23 日）中午尚未橫風橫雨，港島東的杏花邨至柴灣一帶已經率先感受到颱風帶來的威力。有網民在 Facebook 表示，在柴灣嘉業街的「平治港島品牌中心」，從中心內的玻璃窗外望，已經出現海水倒灌的情況，海水不斷湧上岸。網民更加表示，在地下的陳列室樓層已經受海水輕微淹浸，停車場內雖然仍然清晰見到地下的劃線，但亦已經見到有一、兩吋的海水浸遍停車場。Yahoo新聞 ・ 6 小時前
樺加沙打風｜八號信號生效 外圍雨帶開始影響本港 天文台評估需否 11 時至凌晨 3 時改發更高信號｜不斷更新｜Yahoo
天文台下午 2 時 20 分發出八號西北烈風或暴風信號。Yahoo新聞 ・ 7 小時前
王喜facebook發「遺言」聲稱遭跟蹤 居留證期限將滿： 行入呢個死局
一家三口柴灣墮海 母子昏迷送院情況危殆、父親情況嚴重
【Now新聞台】八號信號生效期間，柴灣有一家四口懷疑到海邊追風觀浪，母親及5歲兒子意外墮海，父親跳海營救，三人獲船家救起，母子昏迷送院情況危殆，父親情況嚴重，全部在深切治療部留醫。有人墮海後在海中漂浮，期間有在岸邊的人靠近，並多次嘗試拋繩拯救遇溺的人，但都不成功，其後有經過的船家駛近，將墮海人士救起。多名救護員到場，立即為傷者進行心外壓，將其中一名懷疑是小童的傷者救起到岸上，另外兩人則送上擔架，繼續急救。三人由救護車送到東區醫院治理，其中一男一女帶著氧氣罩，由救護員用擔架送院，傷者的9歲女兒一同送院。有目擊者指，事發時有多人嘗試營救墮海人士。目擊者：「見到有人掉下海，被浪衝下海，然後被船家救起，因為船家一直聽到我們在叫，就過來救了三個人。父親已經跳下海救人，女兒都很小很害怕，哭得很厲害。都多人(圍觀)，幾乎過來觀浪的都過來幫忙。(多少人？)十多個。」事發在柴灣嘉業街60號一個貨倉對開海面，警方約3時25分接報，指一家四口在柴灣防波堤觀浪，38歲母親及5歲兒子被大浪捲走，40歲父親跳入海救人，母子獲救後昏迷送院，父親送院時清醒。早在改發八號信號前，柴灣防波堤附近已經非常風高浪急，海水冲至now.com 新聞 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜政府錄 3 人風暴期間受傷 4 宗塌樹報告
【Yahoo 新聞報道】樺樺加沙以超強颱風姿態逐漸靠近廣東沿岸，八號風球於今（23 日）下午 2 時 20 分發出。政府對外發放報告指，截至下午 5 時，民政事務總署在各區共開放47個臨時庇護中心，共有422人入住。Yahoo新聞 ・ 2 小時前
荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo
荃灣三棟屋村今午（23日）發生一宗謀殺案。據了解，一名男子報稱殺死父親，警方正在調查。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 2 小時前
樺加沙打風｜天文台下投式探空儀今早數據 中心以外 120 公里位置仍錄颶風｜Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台今日（23 日）上午與政府飛行服務隊 合作，在超強颱風樺加沙西北方上空投放下投式探空儀。天文台說，在距離其樺加沙中心遠至 120 公里處，錄得時速達 135 公里的近地面風速，達到颶風風力，顯示其颶風範圍相當廣闊。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風︱港島東寮屋戶撤離 議員稱私樓「重複犯錯」未將電梯升高｜Yahoo
超強颱風樺加沙今日（23 日）逼近廣東沿岸，香港預料受風暴潮及暴雨雙重影響，水浸風險甚高。渠務署已列出 25 個地區有水浸風險，包括大澳、鯉魚門、馬鞍山渡頭灣村等。觀塘區議員柯創盛表示，區議會、地區團體、關愛隊等連日來不停穿梭鯉魚門和茶果嶺，巡視提案、準備沙包及擋水板等，並重點加強訊息發放，提醒居民有關資訊。港島東立法會議員梁熙表示，較關注柴灣歌連臣角及筲箕灣阿公岩村這兩個寮屋區，並已安排有需要住戶入住臨時庇護中心。Yahoo新聞 ・ 8 小時前
樺加沙打風︱鯉魚門居民堆放沙包至一米高：今晚唔會瞓 銀龍老闆娘撤離住酒店︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，風暴潮黑點鯉魚門居民如臨大敵，今天八號風球前，有居民早上已搬運沙包，堆放至半身位置，又把電器等搬上檯面；銀龍咖啡茶座老闆娘李小姐以往打風都會留守過夜，今次撤退到酒店暫住，稱不想增加消防員負擔。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
颱風樺加沙｜超市及街市貨架被掃空！除三色豆外 一款蔬菜竟無人問津？（多圖）
超強颱風「樺加沙」威脅逼近香港，除了有餐廳超前佈署，宣佈將會暫停營業，市面上更提早出現「搶購潮」，多間超市及街市傳出貨架被連夜掃空：米、麵粉、罐頭食品等必備糧食用品瞬間消失，甚至連包裝水、廁紙亦難求。許多市民大排長龍，Yahoo Food走訪不同超市及街市，發現不少商戶貨架的菜、麵包、杯麵等食物被搶購一空，但除了三色豆冇人買之外（也是意料之內吧），竟然還有1款蔬菜「無人吼」，被全數留在貨架上？Yahoo Food ・ 13 小時前
樺加沙丨玻璃窗爆破點算好？林超英：頂住床褥坐窗邊隨時跌落街
超強颱風樺加沙襲港，市民作好防風準備，在玻璃窗上貼上膠紙，以防窗戶玻璃碎裂時，玻璃碎散落至四周。前天文台台長林超英在社交媒體分享，玻璃窗爆破的成因，以及應對方法。他特別提醒市民，需重點留意處於屋角位置的玻璃窗。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
中大醫院兩主管涉詐騙院方被捕 行政總裁鍾健禮：收入與工作量不相稱｜Yahoo
中大醫院揭發有員工涉詐騙院方，騙取額外收入。中大醫院董事會主席盧煜明及行政總裁鍾健禮於周二（23 日）早上見記者，表示有兩名部門主管的「收入與工作量有不尋常狀況」，並已就事件向執法機關舉報，兩人已於上周四被捕，亦已被解僱。至於涉及的款項，員工的身分等，兩人則表示因已進入調查階段，暫不能公布，僅強調對病人的服務及醫院的採購程序等沒影響。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
溫黛襲港回顧 1962 年風災釀 183 死 多項紀錄未破 風暴潮重創沙田大埔｜Yahoo
超強颱風樺加沙（RAGASA）迫近本港，天文台周二（9 月 23 日）下午已經發出八號烈風或暴風信號，天文台預報本港周三普遍吹烈風至暴風，離岸及高地更吹颶風，相等於十號颶風信號的風力。強颱襲港，總會令不少人想起 1962 年的溫黛（WANDA, 16W/1962）：她在當年 9 月 1 日正面吹襲本港，皇家香港天文台須懸掛十號風球。溫黛成為了二戰後對本港破壞最大的颱風之一，造成 183 人死亡、當中近 130 人是因為風暴潮而喪生；另外溫黛造成 388 人受傷、108 人失蹤、72,000 人無家可歸。Yahoo新聞 ・ 4 小時前