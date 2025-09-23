樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo

在柴灣嘉業街墮海的女子被人以小艇救起。（TVBS NEWS YouTube 直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。

海面情況不穩定增加拯救難度

警方、消防下午交代案情，警方指，於下午 3 時 25分 接報指柴灣嘉業街60號有人墮海。消防處副消防總長霍振明指，消防接報後 5 分鐘到場，派出三架消防車、三架消防船、三架救護車，當時墮海女士和小童由經過船家救起，墮海男子則仍等待救援。當時墮海女士所在的船家的船距岸超過 2 米，消防員要即時到船上進行心肺復甦法，小童亦需移到岸上進行心肺復甦法和 AED，海面情況不穩定增加拯救難度。

消防：已啟動緊急機制

三位傷者已送往東區拿打素醫院。處方呼籲市民「不要低估大自然的力量」，極端天氣情況之下不要作出會危害自己生命危險、追風逐浪的行為。

消防處補充，處方已啟動緊急機制，所有人員均進入緊急戒備狀態，將所有人員召回崗位候命，緊急事故協調中心亦已啟動，處方會有策略調動現有消防資源。

母子留醫 ICU

消息指，4 人在柴灣防波堤觀浪期間，38 歲母親和 5 歲兒子墮海，最後 3 人被經過船家救起，交由接報消防人員處理，至於 40 歲父親獲救時清醒。

警方指，初步了解事發時上述家庭去防波堤「睇浪」，現時墮海女子和小童留醫 ICU。

政務司長陳國基昨午巡視防風措施後呼籲市民切勿於風暴期間外出追風逐浪，「絕對不值得這樣做」，若有人不聽從警方指示，將嚴厲執法。警務處柴灣分區指揮官警司趙慧明指，當發現有市民追浪，會視乎情況執法，首階段會將有關市民「移除危險地點」。至於今次事件中的家庭，趙慧明指，警方會在事後作出跟進，「現時要救人為先」。

到了下午 4 時許，香港警察在 Facebook 發文，呼籲「市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全」。