樺加沙打風｜柴灣 4 人家庭觀浪 母子墮海昏迷父落海救人 警籲勿外出追風｜Yahoo

在柴灣嘉業街墮海的女子被人以小艇救起。（TVBS NEWS YouTube 直播截圖）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。

消息指，4 人在柴灣防波堤觀浪期間，38 歲母親和 5 歲兒子墮海，最後 3 人被經過船家救起，交由接報消防人員處理，至於 40 歲父親獲救時清醒。

到了下午 4 時許，香港警察在 Facebook 發文，呼籲「市民切勿外出追風逐浪，危害自身安全」。