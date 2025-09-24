樺加沙打風｜梁芷珮屋企露台變小泳池 陳家樂連詩雅愛巢窗邊縫隙湧入雨水

超強颱風樺加沙（Ragasa）襲港，多處地方有狂風大驟雨及雷暴，天氣非常惡劣。唔少市民都紛紛採取防風措施，不過梁芷珮及陳家樂嘅屋企窗戶分別有滲水問題，並喺社交網站晒出入水情況。

梁芷珮喺社交網站出PO，上載三條屋企滲水片段，並留言話：「樺加沙嘅威力！今朝9秒9已清場！不過阿媽話水為財😅大家要注意安全，千祈唔好出街呀！打風都要返工嘅各位朋友，要小心！」喺影片中，梁芷珮屋內嘅地板水浸，窗台亦有水滲入，同時佢屋企露台水浸到好似一個小泳池，情況嚴重。

而陳家樂亦有喺IG Story上載屋企入水情況，佢屋企相隔兩年再受颱風影響，屋企嘅窗邊縫隙不斷湧入雨水，令佢感到無奈，寫上：「今次醒水，每30分鐘去睇一睇，發現得早 #大家小心 #樺加沙」及「頂唔順 #樺加沙」。

梁芷珮Facebook

梁芷珮Facebook

梁芷珮Facebook

梁芷珮Facebook

陳家樂IG

陳家樂IG

梁芷珮

梁芷珮

梁芷珮

梁芷珮

陳家樂

陳家樂

陳家樂

陳家樂

