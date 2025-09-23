樺加沙打風｜機場航班取消 旅行社需通知約 500 人 滯留旅客或須轉機返港｜Yahoo

因超強颱風樺加沙逼近，機管局已預告今午（23日）6 時後航班升降將大幅減少，明日（24日）全日航班大受影響，各航空公司已取消大量航班。（資料圖片）

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙逼近本港，機管局已預告今日（23日）下午 6 時後航班升降將大幅減少，明日（24日）全日航班大受影響，各航空公司已取消大量航班。有旅行社表示，因應航班取消要通知約 400 至 500 人，並關注在外地未能返港的旅客，預計他們要等待較遲時間及需轉機才能返港。

縱橫遊常務董事袁振寧今早在港台《千禧年代》表示，其旅行社今早有前往北海道、大阪及台灣的航班被取消，目前收到通知直至周四（25日）早上 9 時亦有航班被取消，涉及不同航線，形容算大規模。他認為機管局及航空公司提早宣布的安排理想，而昨日至今其公司需要通知約 400 至 500 名客人。他指通知未出發的旅客相對簡單，但計劃返港的旅客就面對較麻煩的處境。

他續說，其旅行社有約 100 旅客在北海道，原定今日返港，最終受颱風影響要分批返港，有些要經名古屋、東京，有些則要等到 9 月 26 日或 27 日才有直航返港。他形容旅客都理解受天氣影響的情況，但有人關注藥物未必足夠，亦有人查詢保險。被問有無旅客因颱風而安排提早回程，他說有一團原定明日返港的北京團，當中有 10 名團友昨日已購買機票提早返港，為了避開風球。

袁振寧關注未來幾日的情況，稱就算風球過去航班亦很滿。他擔心一些滯留外地未能返港的旅客，遇上 9 月底至 10 月初的旅遊高峰，可能要較遲才能返港。