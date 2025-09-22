樺加沙打風｜機管局：機場明午 6 時起航班升降大幅減少 國泰料取消逾 500 航班 周四日間逐漸恢復運作｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙將會進入南海，周三（24 日）最接近本港。機管局今午（22日）見記者表示，預計明日（23日）下午 6 時後航班升降將大幅減少，周三（24日）全日航班大受影響。機管局、民航處、多個政府部門及航空公司等約 1000 員工將留守機場。國泰航空表示，明日下午 6 時起，國泰在香港國際機場的進出境客運航班將會停止運作，預計到周四（25日）日間才會逐漸恢復運作，以目前情況預料取消逾 500 航班。

機管局：颱風期間機場維持開放

機管局表示，颱風吹襲期間，機場會繼續維持運作和開放，但預料大量航班受影響。機管局正密切和民航處和航空公司合作和配合，以安全為首要考慮，並照顧乘客需要。機管局預計明天下午 6 時後航班升降將大幅減少，只有少量航班升降，而星期三全日航班將大受影響。機管局稱會和民航處合作，與航空公司緊密聯繫，按民航處批出的少量時段給航空公司使用。

機管局呼籲旅客向航空公司了解最新情況，確定機位和航班時間，之後才來機場。機場大樓會增設臨時休息區，提供凳、手機充電設施及基本物資等，讓旅客安全暫避。客運大樓大部分食肆和商店在風暴期間會正常營業，部份 24 小時運作。機場旅客關懷組會出動，派發水、餅乾及毛氈。

機管局指，當天文台發出八號風球信號時，來往機場的陸路交通會暫受影響，來往機場的巴士會陸續暫停，而機場快綫服務會在九號或更高信號暫停。機管局、民航處、多個政府部門及航空公司等約 1000 員工將留守機場。機管局安排了員工接駁巴士，並開放員工休息區。機管局表示，與機場同業已做好準備，嚴陣以待，而機場緊急應變中心亦已預備好，當天文台發出八號信號便會立即啟動。

國泰正協助旅客更改航班

國泰航空宣布，明日下午 6 時起，國泰在香港國際機場的進出境客運航班將會停止運作，預計直到周四日間才會逐漸恢復運作。國泰指以目前情況，預計取消超過 500 航班，目前正通知所有受影響顧客，協助更改航班。

港航：周二下午 6 時至周四早上 6 時航班取消

香港航空表示，受颱風樺加沙影響，港航航班將於明日下午 6 時至周四早上 6 時期間取消。航班取消的消息將於港航網頁詳細列出。港航表示，會豁免周二（23日）至周四（25日）航班最新訂位及更改航點的手續費，乘客需在周四或之前提出申請，並在 11 月 30 日前完成行程。

快運：逾 100 航班取消

香港快運表示，安排明日（23日）4 航班提早出發，周二（23日）至周四（25日）期間將會有逾 100 航班取消。快運表示會繼續與機管局和民航處保持緊密聯繫，如有進一步資訊會盡快通知旅客。