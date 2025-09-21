樺加沙｜天文台周一中午前後發一號波
樺加沙打風｜澳牛超前部署休業三天 網民盛讚良心企業勝連鎖集團｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙來勢洶洶，本港出現不少民間版「超前部署」，有食肆率先宣布本星期休業數天，包括「澳洲牛奶公司」冰室及「糖水雄」糖水舖。網民讚揚這些食肆應變快、為員工安全著想，紛紛祝福小店「生意好」。
澳洲牛奶公司昨（21 日）於社交平台預告，因應超強颱風樺加沙的天氣影響，將在本星期二及三休息，加上餐廳逢星期四例休，將一連休息三天，呼籲市民作好防風、防水浸準備，半日內獲逾 7,000 名網民讚好，亦有大量留言讚揚「澳牛」做法為「真・超前部署」、「爽夾快」，又盛讚「澳牛」是為員工著想的良心企業，「我都想跟呢啲好老闆，錢係要揾，員工都一樣重要！」、「其他集團式照常營業話知你死」，甚至「比政府更加超前」。
月初八號波澳牛亦休市
澳牛除超強颱風樺加沙的超前部署，月初亦曾因為熱帶氣旋塔巴襲港，天文台掛八號風球而休業，呼籲大家安全至上；上月初亦曾因暴雨而提早於早上 10 時收市。
糖水雄於昨日亦在社交平台宣布「特別通告」，指由於「打風關係」而作出「超前部署」，本星期一至四將休息共四天，同樣獲網民讚揚，指店方值得尊敬。
