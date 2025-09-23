中大醫院兩主管涉詐騙 院方：收入與工作量不相稱
樺加沙打風｜澳門上午 4 時將改發九號風球 氣象局：5 至 7 時改發十號風球機會高｜Yahoo
【2025-09-24 02:10 更新】
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙預料將會吹襲珠江口，澳門氣象局在今日（23 日）凌晨 4 時改發九號風球。清晨5時至7時改發十號風球機會為高。
超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，穩定靠近珠江口一帶，預計會於澳門 100 公里內掠過。受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時澳門風力會顯著增強。屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，且最大風力持續時間較長。
預料今天 (24日) 早上將出現顯著的風暴增水，並且較大機會與天文潮高潮位重疊，預測早上6 時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。
預料超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅。高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，提防巨浪並遠離岸邊，留在室內安全地方避險。
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
山竹襲港回顧 2018 年吹爆辦公室玻璃 風後上班如打野戰｜睇圖睇片｜Yahoo
超強颱風樺加沙預計會在周三（24 日）最接近本港，預計在珠江口附近仍然維持超颱強度，全港市民如臨大敵，亦有不少人想起熱帶氣旋山竹在 2018 年造成的破壞。山竹在本港造成超過 458 人受傷，部份地區創下破紀錄風暴潮：杏花邨變成澤國，地庫停車場停泊的汽車全部報銷；全港十八區有超過 6 萬宗塌樹報告，數百宗玻璃窗或玻璃幕牆損毀，其中最觸目是紅磡海濱廣場二座低層，多扇玻璃窗被打碎。有網民更指山竹的強勁陣風令家中的窗口冷氣機都被推入單位內。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜義工助東涌狗場撤離 23毛孩獲暫托：最一呼百應的一次！｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，全港市民嚴陣以待，流浪動物的安危同樣受到關注，不少貓狗場在風災下需要疏散避難。由動物福利關注聯盟、愛領養、唐不甩家族等動物團體集合近 20 名義工，今（23 日）成功將東涌一個由七旬婆婆打理狗場的 23 隻毛孩，撤離送往觀塘一個 Party Room 場地暫托，有逾十年義工經驗的 Ada 形容，行動一呼百應，覺得非常感動，「終於覺得香港人同意流浪動物都係香港嘅一份子」。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
環境局打風日交文件 稱今屆不推垃圾徵費 涉貿易戰等因素 環團批欠反思︱Yahoo
【Yahoo新聞報道】政府在超強颱風「樺加沙」襲港之際，今日（23日）向立法會提交文件，表明本屆政府任內不再推行垃圾徵費。文件提到貿易戰及地緣政治令香港面臨多重挑戰，加上經濟轉型壓力，社會不支持現階段落實垃圾徵費。綠色和平資深項目主任譚穎琳向《Yahoo新聞》表示，局方似乎將垃圾徵費失敗推向外部因素和經濟壓力，卻沒有檢討推行政策的缺失，「佢成份討論文件理論上睇返垃圾徵費過程有咩要反思、改善，結果係真空咗。」Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 8 小時前
颱風樺加沙｜「山竹」「天鴿」經濟損失至少58億元 樺加沙恐成天文數字？
超強颱風「樺加沙」正逐漸逼近本港，天文台預告其可能帶來與2017年「天鴿」及2018年「山竹」相若的顯著風暴潮，沿岸低窪地區可能出現嚴重水浸。目前，不少市民已開始回憶起當年兩大颱風造成的破壞，並關注「樺加沙」可能帶來的經濟損失。根據天文台此前估算，「天鴿」和「山竹」共造成約58億港元的直接經濟損失，而「樺加沙」的強度若am730 ・ 1 天前
樺加沙以超強颱風姿態逐漸靠近廣東沿岸，預料將會吹襲珠江口。《Yahoo 新聞》持續跟進樺加沙最新狀況，報道交通安排、政府及民間部署，以及各項打風防風相關知識。以下是《Yahoo 新聞》的樺加沙報道清單：Yahoo新聞 ・ 1 天前
狠心主人八號颱風前夕 屯門兆山苑附近3貓慘被棄
【動物專訊】正當各界擔心街上社區動物安，卻有狠心主人在8號風球前夕，拯救動物組織阿虎愛屁卻收到緊急救助，有3隻貓貓連糧食盤慘於三號風球被棄於屯門蝴蝶邨、兆山苑草叢旁。阿虎愛屁負責人Aster 批評貓主棄貓行為非常狠心，她們已將貓貓救起，暫託於一寵物店內，貓貓暫時情緒穩定。 Aster表示，他們今日收到緊急求助，發現有狠心貓主打風期間將貓貓放入膠箱同及買餸車內棄掉街上，幸好好彩三隻貓貓性格溫馴，而且因太驚慌不敢周圍走，最後由求助人的爸爸協助下將貓貓入返箱，再由阿虎愛屁義工帶走。 Aster批評該貓主非常狠心，「臨打風將佢哋三個咁樣掉出嚟，真係好彩佢哋三個都好驚唔敢周圍走，如果唔係都唔知點算。」她又坦言，最近因太多手術及貼身照顧嘅貓貓需要處理，所以已經無位收新嘅貓貓，幸獲義工朋友們一起想辦法方支援，並由義工的朋友在這緊急情況下即時接收這三隻貓貓。 她又呼籲，樺加沙颱風將至，希望大家都在這幾日爭取時間幫助身邊的動物入屋，幫助他們平安渡過，並指沒想到竟然會有人這麼黑心，在危急時候棄貓，幸最終遇到好心人及義工朋友幫手，否則不堪設想。 The post 狠心主人八號颱風前夕 屯門兆山村附近3貓慘被香港動物報 ・ 1 天前
打風｜超強颱風樺加沙今午2:20pm掛8號風球！澳門氣象局：明日較高可能性改發9號風球
今日（23日）12:01am更新，隨着超強颱風樺加沙逼近，天文台將會在今日下午2:20pm改發八號烈風或暴風信號，預料樺加於明日（24日）最接近珠江口一帶。至於天氣方面，今日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱 元朗YOHO停車場爆滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。Yahoo新聞 ・ 10 小時前
颱風樺加沙｜網傳「政府內部打風時間表」 呢個時間掛10號？網民質疑可信性
颱風「樺加沙」襲港，天文台已於今午(23日)2時20分正式發出八號風球，並表示將評估是否在今晚11時至明日凌晨3時期間，需要改發更高熱帶氣旋警告信號。而在社交平台Threads上瘋傳一張「政府內部掛波時間表」，內文顯示政府打風時間。am730 ・ 8 小時前
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。Yahoo新聞 ・ 9 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo
荃灣三棟屋村今午（23日）發生一宗謀殺案。一名男子涉嫌用刀捅死父親，警方在場檢獲一把 20 厘米長的生果刀，懷疑與案有關。荃灣警區重案組正積極調查案件。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
颱風樺加沙逼近香港 學校停課、班機取消
（法新社香港23日電） 超強颱風樺加沙逼近香港，導致香港今天停課並取消航班。官方示警，樺加沙強度將是香港近代史上最具破壞力的颱風之一。法新社 ・ 7 小時前
樺加沙逼近本港 倘若水浸淹城 車保有無得賠？
樺加沙逐步逼近本港，隨時帶來嚴重破壞。過往2018年9月的山竹、2017年8月天鴿等颱風襲港，帶來特大豪雨，令多區出現嚴重水浸，令汽車損壞。如果買了車保，會否有得賠？Yahoo財經 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
