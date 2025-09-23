樺加沙打風｜澳門上午 4 時將改發九號風球 氣象局：5 至 7 時改發十號風球機會高｜Yahoo

【2025-09-24 02:10 更新】

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙預料將會吹襲珠江口，澳門氣象局在今日（23 日）凌晨 4 時改發九號風球。清晨5時至7時改發十號風球機會為高。

超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，穩定靠近珠江口一帶，預計會於澳門 100 公里內掠過。受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時澳門風力會顯著增強。屆時澳門風力有機會達12級颶風或以上，且最大風力持續時間較長。

預料今天 (24日) 早上將出現顯著的風暴增水，並且較大機會與天文潮高潮位重疊，預測早上6 時水位開始上升，預料低窪地區最高水浸高度達1.5至2.5米，如「樺加沙」正面吹襲澳門，不排除發出黑色風暴潮警告的可能性。

預料超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅。高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，提防巨浪並遠離岸邊，留在室內安全地方避險。