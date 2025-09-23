樺加沙打風｜澳門下午 5 時改發八號風球 氣象局：周三凌晨九號風球機會高｜Yahoo

【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙預料將會吹襲珠江口，澳門氣象局在今日（23 日）清晨 5 時改發三號風球。

氣象局說，澳門今日稍後風勢將開始顯著增強，將於今日下午 5 時改發八號風球，週三（24 日）凌晨改發九號風球機會為高，同日清晨改發十號風球機會為較高。氣象局不排除樺加沙會在澳門 100 公里內掠過，屆時澳門風力有機會達 12 級颶風或以上，且最大風力持續時間較長，有持續狂風暴雨及雷暴，高層樓宇需提防因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響。

風暴潮方面，氣象局預計會帶來顯著的風暴增水，如增水與天文潮高潮位時間重疊，週三日間有機會出現與「天鴿」和「山竹」水平相若的風暴潮水浸，因此將於今日下午 1 時發出橙色風暴潮警告，而下午至晚間改發紅色風暴潮警告機會較高。