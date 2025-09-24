《鱷魚之吻》Yahoo娛樂圈專訪 談善言做新「阿寶」
樺加沙打風｜澳門清晨 05:30 改發十號風球 紅色風暴潮警告同時生效｜Yahoo
【2025-09-24 10:30 更新】
【Yahoo 新聞報道】超強颱風樺加沙靠近珠江口，澳門氣象局在今日（24 日）凌晨 5 時半改發十號風球。紅色風暴潮警告同時生效。
氣象局說，超強颱風「樺加沙」持續向西北偏西方向移動，正於澳門 100公里內掠過。受「樺加沙」的核心環流影響，會有狂風暴雨及雷暴，未來數小時澳門風力將達 12 級颶風或以上，因此十號風球將維持一段時間。
受風暴增水影響，未來一兩小時低窪地區水位將急速上升，海水將快速湧入內陸，帶來大範圍嚴重水浸，預料中午前後最高水浸高度達 1.5 至 2.5 米，且不能排除發出黑色風暴潮警告的可能性。
由於超強颱風「樺加沙」將會對澳門造成顯著的影響，帶來與「天鴿」、「山竹」相若的嚴重威脅，高層樓宇需留意因颶風或以上風力所帶來的嚴重影響，切勿前往受水浸影響地區，提防巨浪並遠離岸邊。此外，澳門稍後會轉吹東至東南風，原本不當風的位置可能會變為當風，請市民留在室內安全地方及遠離當風位置的門窗。
【相關報道】
樺加沙打風｜Yahoo 新聞報道清單一次睇
其他人也在看
樺加沙打風．睇片｜杏花邨再現海水倒灌 水浸馬路險波及商場｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，天文台發出十號颶風信號。過往打大風都受災多次的港島東區杏花邨，再次出現海水倒灌現象，湧浪持續將海水拍到陸地，導致水浸屋苑私家路，海水並且向內湧到馬路，險波及附近商場。Yahoo新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風｜柴灣觀浪一家三口墮海 母子昏迷留醫ICU 警籲勿犯法追風 ｜Yahoo
超強颱風樺加沙襲港，據《Yahoo 新聞》了解，柴灣嘉業街一家四口觀浪期間，母子不慎墮海，父親要落海救人，母子被救起時昏迷。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
樺加沙打風｜陳國基籲勿追風 未建議停工 鄧炳強：2000 警力及 500 特務警察候命｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近本港，政務司司長陳國基今午（22日）與官員巡視各區後見記者。天文台預測，超強颱風將於周三（24日）上午最接近本港，陳國基提醒市民、機構及商戶盡快為未來兩天的持續惡劣天氣，做好應急、防風、防水浸的準備。他呼籲市民切勿追風逐浪，應留在安全地方，如有人不聽從警務人員指示，警方將嚴厲執法。他又呼籲僱主以僱員安全為首要考慮，稱如有僱主不合理地將員工安危置之不理，「佢自己過意唔去」之餘，亦可能觸犯法例，「強烈希望僱主以上班安全為首要考慮」。Yahoo新聞 ・ 1 天前
打風｜超強颱風樺加沙今午2:20pm掛8號風球！澳門氣象局：明日較高可能性改發9號風球
今日（23日）12:01am更新，隨着超強颱風樺加沙逼近，天文台將會在今日下午2:20pm改發八號烈風或暴風信號，預料樺加於明日（24日）最接近珠江口一帶。至於天氣方面，今日稍後沿岸地區天氣開始急速轉壞，風勢顯著增強，星期三有頻密狂風大驟雨、雷暴及顯著風暴潮，海有非常巨浪及湧浪。Yahoo 旅遊 ・ 1 天前
樺加沙打風｜政府錄 19 人風暴期間受傷 169 宗塌樹報告 4 宗水浸報告｜Yahoo
十號颶風信號仍然生效。截至周三早上 8 時，政府 1823 電話中心、消防處和康樂及文化事務署分別收到 33 宗、135 宗和 1 宗塌樹報告。另外，截至早上 8 時，土木工程拓展署收到 1 宗山泥傾瀉報告。渠務署則收到 4 宗水浸報告。Yahoo新聞 ・ 16 小時前
颱風樺加沙｜多間餐廳/酒樓/超市超前佈署宣佈暫停營業 網民大讚「良心老闆」贏晒大型集團
隨着超強颱風「樺加沙」逼近香港，多間餐廳、酒樓，甚至超市都超前佈署，宣佈將會暫停營業，包括：澳洲牛奶公司、糖水雄、彩福婚宴集團、和田市集、Just for mochi 小正大福等。網民留言大多讚賞多間食肆做法正確，將員工安全放首位，這樣才是「好老闆」。Yahoo Food ・ 1 天前
樺加沙襲港．不斷更新｜十號颶風信號生效 天文台指樺加沙正在本港以南100公里外掠過
【Now新聞台】(07:45)天文台表示，在上午8時，超強颱風樺加沙集結在香港之西南偏南約120公里，預料向西或西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。樺加沙正在本港以南100公里外掠過。樺加沙環流廣闊，預料其颶風區仍會在今早影響本港南部地區，市民需保持高度警覺並留意破壞性的風力。十號颶風信號會維持一段時間。(05:30)澳門改發十號風球，紅色風暴潮警告生效。(04:00)澳門改發九號風球，清晨5時30分將發出十號風球。(02:45)十號颶風信號生效。天文台表示，本港平均風速每小時118公里或以上。上午3時，超強颱風樺加沙集結在香港之東南偏南約130公里，預料向西北偏西移動，時速約22公里，靠近珠江口至廣東西部沿岸一帶。隨著超強颱風樺加沙逼近，其颶風區將開始影響本港。樺加沙會於今早最接近本港，在本港南面100公里左右掠過，對香港構成相當威脅，預料十號颶風信號會維持一段時間。(02:45)天文台發出黃色暴雨警告信號。(02:40)天文台改發十號颶風信號，預料本港平均風速每小時118公里或以上。(02:00)澳門凌晨4時改發九號風球，預計清晨5時至7時發十號風球機會高。now.com 新聞 ・ 3 小時前
樺加沙打風｜義工助東涌狗場撤離 23毛孩獲暫托：最一呼百應的一次！｜Yahoo
【Yahoo 新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，全港市民嚴陣以待，流浪動物的安危同樣受到關注，不少貓狗場在風災下需要疏散避難。由動物福利關注聯盟、愛領養、唐不甩家族等動物團體集合近 20 名義工，今（23 日）成功將東涌一個由七旬婆婆打理狗場的 23 隻毛孩，撤離送往觀塘一個 Party Room 場地暫托，有逾十年義工經驗的 Ada 形容，行動一呼百應，覺得非常感動，「終於覺得香港人同意流浪動物都係香港嘅一份子」。Yahoo新聞 ・ 11 小時前
樺加沙襲港｜旺角有夾公仔機舖鐵閘被強風吹爛
【Now新聞台】旺角有夾公仔機舖在強風下被吹爛鐵閘。 位於旺角亞皆老街及洗衣街附近的夾公仔機舖，門口鐵閘被強風吹翻，斷開兩截橫臥在行人路上，店內一片凌亂，地下留有不同零件，而近門口的夾公仔機等也跌出路邊。#要聞now.com 新聞 ・ 3 小時前
樺加沙襲港｜所有學校明日及後日停課 小一入學自行分配學位紙本申請截止日期延至下周二
【Now新聞台】教育局宣布，所有學校明日及後日停課。 停課期間，學校會暫停接收26年度小一入學自行分配學位的紙本申請，申請截止日期會延至下周二，家長亦可選擇於星期五或之前透過小一入學電子平台遞交電子申請。而2026及2027年中學文憑試特別考試安排的申請截止日期順延至周五。社署就表示，當八號信號生效後，轄下福利單位將不會開放，勸喻市民明日不要送子女或家人到幼兒中心、長者服務中心或日間康復服務單位。#要聞now.com 新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風｜文頌嫻林鈺洧壓線搶購糧食 彭秀慧Frankie@MIRROR暫托狗狗
超強颱風樺加沙，全城民眾連日來都忙於搶購糧食和物資，為樺加沙來臨做好超前部署。文頌嫻、旨呈、林鈺洧、彭秀慧都分別於社交平台上作了紀錄，分享如何在超強颱風到來前作好準備。Yahoo 娛樂圈 ・ 16 小時前
樺加沙打風｜黃大仙中心豎閘擋水 職員：香港人應該都慣 黃埔北區悶熱 元朗YOHO停車場爆滿｜Yahoo
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今（ 23 日）下午 2 時 20 分改掛 8 號風球。記者中午 12 時到黃大仙中心視察，商場入口玻璃貼上膠紙、門口豎起鐵閘，防止雨水倒灌。黃大仙中心 2018 年時嚴重受浸，中心一樓全部進水。有商鋪職員稱，雖然八號風球下仍要工作，但相信鋪頭和商場有了處理「山竹」等天災的經驗，應該不會再出現嚴重水浸，更笑稱「老闆應該驚過我哋」。鄰近的黃大仙地鐵站則未見有沙包或木板等防風準備。Yahoo新聞 ・ 18 小時前
樺加沙打風︱杏花邨現巨浪 海水湧至6米高 街坊「追風」 露台掛浴簾︱Yahoo．多圖
【Yahoo新聞報道】超強颱風「樺加沙」襲港，天文台今天下午懸掛八號風球，各打風「重災區」均嚴陣以待。杏花邨海傍今早開始已出現海平面上升，海水一度湧至6米高，吸引街坊圍觀。杏花邨所有屋苑大門均設有擋水板，停車場亦有沙袋等防水設備。Yahoo新聞 ・ 20 小時前
澳洲青年峇里泳池暴斃 遺體運回家心臟不見了
23 歲澳洲青年 Byron Haddow 今年五月在印尼峇里渡假，其間被發現在渡假村內一個泳池中身去知覺，送往醫院後確認為遇溺身亡。其家人決定先在當地驗屍，完成後，遺體運回澳洲布里斯本，再於澳洲進行第二次驗屍，這時候發現 Bryon 的心臟不見了。印尼的驗屍官解釋，移走器官作研究是為了進行法醫驗屍，全世界都是這樣。Yahoo新聞 ・ 15 小時前
樺加沙打風・掃貨圖輯︱墟冚的街市 孤獨的方包︱Yahoo
超強颱風樺加沙來勢洶洶，天文台已預警，考慮在明日（22 日）下午一至四時改發八號烈風或暴風信號。民以食為天，為免往後數日超市、街市停業導致「糧荒」，甚或風災後捱貴菜，家庭主婦昨日（21 日）起已空群出擊，全力掃貨。城中各大超市及街市今日繼續風捲殘雲，一片狼籍。Yahoo新聞 ・ 1 天前
颱風樺加沙｜超市搶購潮！網民超市見男子狂掃兩大車杯麵及叮叮點心 搶購原因惹熱議
樺加沙引發食物搶購潮！超強颱風樺加沙襲港，近日香港市面上就出現食物「搶購潮」，有不少市民都到超市購物準備儲糧三天，但很多超市的菜、杯麵、罐頭都被搶購一空。日前就有網民就在超市見到有一名男人「狂掃」兩大車杯麵及叮叮點心，引起熱烈討論。Yahoo Food ・ 3 小時前
黎宣設靈｜丈夫女兒現身神情哀傷 侄女黎姿及林家棟張栢芝花牌悼念
於處境劇《真情》飾演「阿家」的甘草演員黎宣上月28日離世，終年93歲。其家人今日（23日）假九龍殯儀館為其設靈並舉行追思會。原定明日出殯及舉行火化禮，但因應颱風樺加沙襲港關係，火化禮改於今早進行，下午改為舉行追思會。Yahoo 娛樂圈 ・ 15 小時前
樺加沙打風｜公共交通安排一文睇清 九巴大部分日間路線已暫停｜Yahoo
超強颱風樺加沙逼近，天文台今日（23 日）下午發出八號西北烈風或暴風信號。公共交通服務營辦商已經陸續公布安排。Yahoo新聞 ・ 1 天前
樺加沙打風・睇片｜土瓜灣吊臂狂搖玻璃爆裂 居民目擊過程：個天秤真係好恐怖︱Yahoo
超強颱風樺加沙吹襲香港，天文台在凌晨 2 時 40 分改發十號颶風信號，亦在 2 時 45 分發出黃色暴雨警告信號。不少網民在社交平台分享自己居住地點附近的情況，其中有居住土瓜灣的網民「visuals.glow」上傳影片，顯示榮光街與鴻福街交界的地盤，有吊臂在強風吹襲下搖搖欲墜，附近大廈高層單位的玻璃窗被吹至爆裂。Yahoo新聞 ・ 5 小時前
荃灣三棟屋村謀殺案 兒子涉持刀捅死父親｜Yahoo
荃灣三棟屋村今午（23日）發生一宗謀殺案。一名男子涉嫌用刀捅死父親，警方在場檢獲一把 20 厘米長的生果刀，懷疑與案有關。荃灣警區重案組正積極調查案件。Yahoo新聞 ・ 19 小時前